«Спартак» намеренно «сливает» воспитанника? Почему Рассказов не играет у Тедеско

Самое уязвимое место в расстановке «Спартака» прямо сейчас – позиция правого защитника. Кем только не интересовались красно-белые: Лала, Тете, Хюсай, Орье… А бороздит бровку до сих пор Зобнин, номинальный «бокс-ту-бокс». Андрей Ещенко, что «пылил» в чемпионском сезоне-2016/2017, уже не тот – возраст берёт своё (36 лет). Казалось, что закрыть правый фланг обороны способен Николай Рассказов, причём на долгие годы. Но сейчас он не нужен Тедеско и играет за «Спартак-2».

Хюсай – ещё один кандидат на правый фланг «Спартака». Его хвалил Черчесов Не Орье, но тоже неплохой вариант.

Начинал Рассказов неплохо – Каррера подтягивал его к основе, выпускал вместо возрастного Ещенко. Игроком основы Николай стал уже при Кононове. В той команде Рассказов, пожалуй, был чуть ли не единственным светлым пятном: он активно подключался в атаку, действовал разнообразно, успевал возвращаться в оборону. Случались ошибки, но их объясняли юным возрастом.



Потенциал Николая отмечали многие. «Я видел, как на тренировках Рассказов просто рвал Промеса. Тот его вообще пройти не мог. Это своеобразный показатель», – поведал в 2018 году Георгий Кудинов, журналист «La Gazzetta dello Sport». Валериюс Мижигурскис, агент Рассказова, был уверен: через год-два его клиент будет в сборной России. «В нём есть стержень, психологическая устойчивость, – утверждал Мижигурскис. – С ним говоришь – и как будто с 30-летним».



Рассказов регулярно играл за молодёжную сборную, к нему проявляли интерес европейские клубы. В частности, «Аугсбург» и неназванный клуб из Серии А. Тогда Николай решил остаться в «Спартаке». «Ему ещё есть куда расти», – сказал агент Рассказова.



Травмы немного притормозили карьеру Рассказова. Весной 2019 года в матче с «Енисеем» он получил сильный удар по лодыжке, который привёл к трещине. Неоднократно у защитника возникали проблемы с мышцами. Тот самый стержень, который отмечал Мижигурскис, пропал. «После травмы меня критиковали – в статьях, писали мне в «инстаграм». В матче с «Ростовом» комментатор сказал, что я виноват в пропущенном голе, и «Спартак» потерял очки из-за меня. Создавалось ощущение, что меня «убивали», как могли», – признался Николай в интервью для «Матч ТВ».

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С приходом Доменико Тедеско Рассказов присел на скамейку запасных. В первых матчах немца в РПЛ правый фланг закрывали Зобнин или Мельгарехо. В концовке прошлого сезона Николай всё-таки вернулся в основу, но, как оказалось, ненадолго.

Фото: «Чемпионат»

В текущем сезоне за «Спартак» Рассказов ещё не играл. Тедеско недоволен тем, как он действует по всей бровке в схеме 3-5-2. Немецкий специалист предпочитает выпускать справа Зобнина, который действительно хорош, хотя Роман и предпочитает играть в центре поля. В прессе Доменико открыто заявляет, что команде требуется правый защитник. «Нам нужно усиление в виде крайнего правого защитника, – говорит Тедеско. – Мы прикладываем все усилия, чтобы это осуществить». Проще говоря, на Николая в «Спартаке» больше не рассчитывают.

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Усложняет ситуацию контракт Рассказова. Проблемы возникли ещё год назад, при Цорне. «Информация о том, что идут переговоры о продлении контракта – неправда», – сказал Валериюс Мижигурскис в июле 2020 года. Источники, близкие к клубу, уверяют, что Цорн с агентом Рассказова просто не сработались. Пострадал в итоге футболист – его контракт со «Спартаком» оказался в подвешенном состоянии.



Дело сдвинулось с мёртвой точки, однако стороны до сих пор не могут договориться между собой. В частности – по зарплате Рассказова. Шамиль Газизов, новый гендиректор красно-белых, заявил: «Мы всегда предлагали ему контракт. Думаю, всё будет нормально». При этом Газизов не стал комментировать информацию о том, что Мижигурскис якобы требует для своего клиента неоправданно высокую зарплату. «Это внутренняя кухня», – сказал топ-менеджер.



Из-за травм, отсутствия прогресса, конкуренции и контракта Рассказов, по сути, оказался не нужен «Спартаку». В поисках игровой практики Николай отправился в ФНЛ, где выступает за «Спартак-2». Не на пустом месте появились разговоры об аренде в «Химки» или тульский «Арсенал». Рассказов рискует стать для красно-белых очередным упущенным талантом, чья футбольная судьба – это скитания по арендам и уход из родного клуба. Много таких в «Спартаке» за последние годы было: Давыдов, Зуев, Тимофеев, Ломовицкий, Мелкадзе…