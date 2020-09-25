Хюсай – ещё один кандидат на правый фланг «Спартака». Его хвалил Черчесов

Продолжаем следить за шоу под названием «Спартак» ищет правого защитника лучше Романа Зобнина».

Трансфер Сержа Орье из «Тоттенхэма», судя по всему, сорвался. Теперь, как стало известно «Чемпионату», красно-белые рассматривают кандидатуру Томаша Тавареша из «Бенфики». Кроме того, в московский клуб может перейти 26-летний игрок «Наполи» и сборной Албании Эльсеид Хюсай.

Как сообщает Tutto Napoli, «Спартак» предложил за албанца 7 млн евро, тогда как итальянский клуб хочет заработать на продаже защитника 10 млн. Transfermarkt оценивает Хюсая дороже – в 14 млн, однако на руку красно-белым тот факт, что контракт Эльсеида с «Наполи» истекает уже менее чем через год, летом 2021-го. Агент футболиста Марио Джуффреди подтвердил переговоры со «Спартаком»:

«Мы общались о продлении, но получили запрос от «Спартака». Сейчас оцениваем его. В тактическом плане Хюсай лучший защитник «Наполи». Будет ли клуб доволен таким трансфером? Это как посмотреть. Через четыре месяца он может уйти бесплатно. С 1 февраля имеет право подписать контракт с другим клубом».

Какие позиции нужно усилить топ-клубам РПЛ до закрытия трансферного окна Впереди ещё немало входящих трансферов.

Хюсай играет за «Наполи» уже пять лет. Провёл 195 матчей (в том числе 16 в Лиге чемпионов), в которых забил один мяч и сделал семь голевых передач. В общем, у него большой опыт выступлений на высоком уровне. Албанец трижды финишировал с командой на втором месте в Серии А, а в июне 2020-го наконец-то выиграл трофей – Кубок Италии.

В прошлом сезоне Эльсеид принял участие в 20 матчах Серии А (в основе – 17), стал автором одного гола и двух голевых передач. При этом в каждой встрече он был очень много вовлечён в игру. По статистике InStat, Хюсай третий в «Наполи» по количеству технико-тактических действий, совершенных в среднем за 90 минут матча – 97 ТТД при 85% успешных. Защитник не так часто вступал в единоборства (всего восемь при 54% выигранных), но делал 2,4 отбора, 4,9 перехвата и 6,0 отбора мяча. Что касается атаки, то у албанца 1,76 навеса и 0,96 паса под удар. В целом он довольно активно ходит вперёд.

Хюсай, конечно, менее раскручен, чем Орье, однако это квалифицированный, опытный защитник. Даёт высокую динамику, вынослив, неуступчив. При необходимости он способен сыграть и на левом фланге.

Аллилуйя! Кажется, «Спартак» всё-таки возьмёт опорника Туре – ещё один мальчик, ради которого можно остаться на три года без подарков.

По разным данным, к Хюсаю в последнее время проявляли интерес «Рома», «Валенсия», «Тоттенхэм», «Челси» и «Атлетико». Ещё год назад албанец утверждал, что его время в «Наполи» закончилось, и он готов принять новый вызов. Тем не менее тогда трансфер не состоялся. «Спартак», если верить итальянским журналистам, предлагает Эльсеиду зарплату в размере 2 млн евро в год.

Албания – середняк европейского футбола, но четыре года назад сборная этой страны сенсационно стала участником финальной стадии Евро-2016. Тогда среди прочих на отличную игру Хюсая обратил внимание главный тренер сборной России Станислав Черчесов:

«Приглянулся мне один игрок у албанцев, отметил его для себя, записал фамилию. Захожу на Transfermarkt – оказывается, что он правый защитник «Наполи». Думаю про себя: да, это какую же команду мне надо тренировать, чтобы его купить! Вычёркиваем…», – признавался Черчесов.

Возможно, Черчесову, чтобы поработать с Хюсаем, достаточно было вернуться в «Спартак». Пока же албанец может стать хорошим приобретением для Доменико Тедеско.