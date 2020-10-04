Зе Луиш и шесть вернувшихся из Европы в Россию легионеров

Примеров возвращения игроков из Европы в Россию было куда больше, чем шесть: Войцех Ковалевски, например, после Греции переехал в «Сибирь», Деян Радич, недолго поиграв в Сербии, перешёл в «Спартак-Нальчик», Огнен Короман решился на возвращение в Россию после Англии, Сербии и Кореи. У кого-то получалось, у кого-то – всё шло под откос. Нельзя сказать, что возвращение в Россию всегда гарантирует успех – взять того же Ласину Траоре.

Сейчас в Москву из Порту вернётся Зе Луиш, который в своё время стал одним из лучших в «Спартаке». Нападающий начнёт свою новую часть российской истории в «Локомотиве» — с клубом он подпишет трёхлетний контракт.

«КПР» => «Анжи» (2013), до отъезда играл в «Анжи»: 39 матчей.

Вернулся в «Анжи» в июле 2015, а в конце августа перешёл в «Динамо», где провёл два года. За это время в общей сложности — 52 игры.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Он пришёл в «Анжи» в лучший сезон керимовских времён, но спустя год внезапно ушёл в «КПР»: позавтракал с командой, а на обед уже не пришел – оказалось, что уехал. Даже не попрощавшись с Гусом Хиддинком.

«Семье меня не хватало, мы почти не виделись, – объяснял он свой уход. – Из-за небольших неурядиц мне пришлось вернуться в Англию. У меня двое маленьких детей, они ходят в школу, привыкли к учителям и одноклассникам, не хотелось их срывать с места. В России очень плохая погода, я боялся, что они будут много болеть».

Правда, через полгода погода в России внезапно стала лучше, и Самба вернулся: «КПР» вылетел из АПЛ, клубу нужно было сокращать расходы, а у защитника была одна из самых больших зарплат в команде. Так он снова оказался в «Анжи» — хотя и говорил в интервью англичанам, что в Россию больше никогда не вернётся.

В Махачкале он задержался всего на две месяца – и тут попал на финансовую реконструкцию. Его отдали в «Динамо», где он стал игроком основы и показывал хороший футбол.

«Рома» => ЦСКА (2015), до ухода: 129 матчей, 84 гола.

Вернулся (на полгода в аренду: 21 матч, 11 голов во всех турнирах.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дважды лучший бомбардир РПЛ, обладатель пяти трофеев в составе ЦСКА, легенда – в таком статусе Думбия покидал Россию. Им интересовались «Арсенал», «Челси» и дортмундская «Боруссия», а в итоге выбор пал на «Рому» — там его ждали больше всего.

Но итальянский клуб в нападающем быстро разочаровался: Думбия не показывал тот уровень, который от него ждали, — мучала спина. Всё изменилось, когда ивуариец на полгода уехал в ЦСКА, — в привычной атмосфере он заиграл так, будто и не было у него никаких проблем. Остаться не получилось – «Рома» отказалась продлевать аренду в Москве, а на выкуп у «армейцев» денег не было.

«Монако» => ЦСКА (2016), до отъезда играл в «Кубани» и «Анжи».

В общей сложности провёл 85 матчей, 36 голов вернулся в ЦСКА в аренду на полгода: 21 матч, 6 голов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда Траоре играли в «Кубани», он был настолько крутым нападающим, что спустя год «Анжи» купил его за 18 млн евро. Ласина продолжил показывать высокий уровень и там: среди его больших заслуг – выход команды в первую в истории Лигу Европы. Через полтора года талантливый нападающий уехал в «Монако», откуда почти сразу – в аренду в «Эвертон». Следующая «командировка» Траоре случилась в ЦСКА – на этот раз на сезон. Но его игра имела мало чего общего с тем, что он показывал в первый свой заезд в Россию: 21 матч, 6 голов, и как итог – досрочное расторжение контракта.

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«Челси» => «Зенит» (2017)

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локо» забрал Ивановича из белградского ОФК: 21-летний защитник обошёлся московскому клубу всего 1 млн евро, что на фоне остальных покупок (по 3 млн за Амра Заки и Эмира Спахича, 2,5 – за Гарри О’Коннора) казалось очень дешёвой сделкой. Серб начал быстро прогрессировать, и уже довольно скоро стало понятно, что «Локо» нашёл талант. Спустя два года Ивановича выкупил «Челси» за 12 млн евро – на тот момент это была самая дорогая сделка в истории «Локомотива». Контракт, изначально заключённый на 3,5 года, растянулся на 9 лет, за которые случились два чемпионства, три кубка Англии, лига чемпионов и лига Европы, суперкубок Англии и Кубок футбольной лиги. Когда время Ивановича в «Челси» подошло к концу, его взял к себе «Зенит» — лондонский клуб отпустил 32-летнего защитника бесплатно.

В Россию он вернулся в статусе топ-игрока, и все 3,5 года, что он провёл в Санкт-Петербурге, показывал свой профессионализм. Бано стал лидером «Зенита», а потом – и его капитаном, выиграл два чемпионства и кубок России. Суперкубок уже не успел – уехал обратно в Англию, в «Вест Бромвич». Вероятно, заканчивать карьеру.

Иванович уходит из «Зенита». Чемпионы России остаются без капитана и лидера обороны Серб провёл замечательные три с половиной года в Петербурге.

«Лестер» => ЦСКА (2018), до ухода: 168 матчей, 54 гола.

Вернулся (на полгода в аренду): 16 матчей, 7 голов во всех турнирах.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В первом же сезоне за ЦСКА Муса забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач, но больше всего он поразил своей скоростью – нападающий был невероятно быстр. За четыре года он раскрылся, и заинтересовал «Лестер» — английскому клубу даже пришлось уговаривать ЦСКА отпустить Ахмеда в Англию. В итоге летом 2016 года Муса перешёл в клуб Клаудио Раньери за рекордные 19,5 млн евро. Но в «Лестере» нападающий не заиграл: пришёл новый тренер, который не видел его в основе, как итог – четыре матча за сезон. ЦСКА тогда попытался вернуть Мусу, но получил отказ – в первую очередь потому, что игрок сам хотел доказать, что не зря переехал в Англию. Удалось только спустя полгода, и то московскому клубу это далось непросто – на этот раз не хотел уже «Лестер».

Вернувшись в ЦСКА на полгода, Муса помог клубу выйти в 1/4 финала Лиги Европы и взять серебро. Оставаться не стал – получил предложение из Саудовской Аравии на сумасшедшие деньги и не смог отказать. Зато сейчас он один из самых высокооплачиваемых нигерийских футболистов в истории. В 27 лет!

Муса возвращается! Почему у него не получилось в Англии ЦСКА уговорил-таки «Лестер» вернуть нигерийца в Москву. Пока на полгода.

Стефан Странберг

«Траппани» => «Урал» (2020)

Фото: РИА Новости

Норвежский защитник первый раз приехал в Россию в 2015 – тогда у «Русенборга» его купил «Краснодар». О своём переезде в Россию Странберг говорил с большим воодушевлением: «Все понимают, что это возможность, которую я не мог упустить. Я буду играть в одной из лучших лиг Европы, за топ-клуб, амбициям которого могут позавидовать все команды из Норвегии».

Первую половину сезона он стабильно выходил на поле, но потом – всё чаще оставался на скамейке. Не выдержав конкуренции с Александром Мартыновичем, Андреасом Гранквистом, Налдо и Рагнаром Сигурдссоном, Стефан уехал в аренду в Германию – летом 2016 его на год взял «Ганновер». У него были предложения из Италии, но он остановился на клубе из второй Бундеслиги, потому что его устроило территориальное расположение – можно было чаще ездить в Норвегию к брату, который боролся с лейкемией.

До Нового года Странберг отыграл почти без замен, а потом началась череда травм. Сначала у него заболела пятка, и он пропустил 43 дня, следом о себе дал знать ахилл – и 43 дня растянулись ещё на 396. В мае он вернулся в Краснодар, и долечивался уже там. В строй вернулся только весной 2018, но в основу не попал – первую половину сезона-2018/2019 он провёл в «Краснодаре-2», а зимой ушёл в аренду в «Урал».

Из Екатеринбурга летом 2019 Странберг на год уехал в Италию – в «Трапани», выступающий в Серии Б. 12 матчей и одна результативная передача – с такой статистикой закончился его итальянский контракт. После возвращения в Россию он вышел на поле всего три раза.