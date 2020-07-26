Иванович уходит из «Зенита». Чемпионы России остаются без капитана и лидера обороны

Матч с «Химками» в финале Кубка России стал последним за «Зенит» для капитана сине-бело-голубых Бранислава Ивановича. Центральный защитник покидает петербургский клуб. Правда, официально уход серба ещё не подтверждён.

«Что касается Ивановича, пока не могу сказать, был ли это его последний матч за «Зенит». Через несколько дней будет какая-то официальная информация», – сказал по окончании игры главный тренер чемпионов России Сергей Семак.

У восьми игроков «Зенита» заканчиваются контракты. Что их ждёт? Среди них — Дзюба.

Тем не менее игроки «Зенита» раскрыли эту информацию раньше, чем клуб. Партнёры Ивановича прощаются с ним в социальных сетях. Слова благодарности за совместные выступления адресовали сербу его напарник по центру обороны Ярослав Ракицкий и центральный полузащитник Магомед Оздоев.

«Золотой дубль! Кубок – наш! С победой! Спасибо, команда! Спасибо, болельщики, за поддержку! Спасибо, Бранислав, за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой!» — написал Ракицкий на своей странице в «Инстаграме».

«Ива, для меня было честью играть с таким великим футболистом. Удачи тебе и твоей семье. Буду скучать, капитан», — такой пост оставил в «Твиттере» Оздоев.

Опорный полузащитник Вильмар Барриос в «сториз» своего «инстаграма» опубликовал фотографию прощания с Ивановичем.

Ивановича должен заменить в составе чемпионов России защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен. В СМИ появлялась информация, что петербургский клуб предложил Браниславу контракт с понижением зарплаты, однако капитан не принял новых условий. Руководство «Зенита» понять можно: всё-таки сербу уже 36 лет, поэтому так или иначе придётся искать более молодого и быстрого защитника, прежде всего под Лигу чемпионов. По неофициальной информации, Иванович подписывал с сине-бело-голубыми контракт с зарплатой в 3,3 млн евро в год плюс бонусы, а 31-летний Ловрен согласился на 2,5 млн плюс бонусы. Выбор в пользу хорвата обоснован экономически и стратегически.

Ловрен – статусный, но ограниченный защитник. Он не выведет «Зенит» на европейский уровень За внешней яркостью скрываются хронические недостатки.

Иванович переходил в «Зенит» зимой 2017-го в статусе топ-игрока, который завоевал все возможные трофеи на клубном уровне. С «Челси» он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы (в финале стал автором победного гола). Лондонский клуб бесплатно отпустил почти 33-летнего на тот момент защитника, выпавшего из основы. Существовали опасения, что Браниславу уже не хватит мотивации, чтобы оставаться на высоком уровне. Эти опасения усилила дебютная игра серба за «Зенит»: в первом матче 1/16 финала Лиги Европы команда Мирчи Луческу уступила в гостях «Андерлехту» со счётом 0:2, в том числе из-за ошибок закрывавшего правый фланг обороны новичка.

Однако все эти 3,5 года Иванович отыграл почти безупречно. Вряд ли будет преувеличением сказать, что он стал в «Зените» одной из легенд клуба, как ранее в «Челси». Пожалуй, можно вспомнить только один-единственный по-настоящему плохой матч серба в РПЛ – гостевой с ЦСКА в ноябре 2018-го. Бранислав и тогда вышел на правом фланге обороны, но проиграл дуэль Николе Влашичу. С тех пор чистым правым защитником в четвёрке Семак, кажется, не ставил его ни разу.

Иванович – образец профессионализма. Тренировался как мало кто, поэтому, очевидно, и продержался до 36 лет на высоком уровне, избежав серьёзных травм в течение карьеры. В «Зените» выбыл однажды на пару недель, да и только. Вспоминаются слова одного из зенитовских игроков, сказанные в личной беседе: «Ива – самый атлетичный в команде. К нему не подойти ни с какой стороны с его мощной пятой точкой». По умению работать корпусом Иванович точно в числе лучших защитников мирового футбола. Смотришь, против него остаётся один в один на скорости более молодой и быстрый соперник. Шансов у защитника вроде бы мало. Но следует ловкое движение корпусом, борьба плечо в плечо – и мяч уже у Бано!

Такая, блин, вечная молодость! Жирков и в 37 лет готов к ЛЧ. Но в «Зените» или в «Локо»? А сегодня он может выиграть свой уже 16-й трофей в российской карьере.

На стандартах Иванович тоже был незаменим. Неслучайно забил 12 мячей за петербургскую команду. Кстати, именно серб стал автором первого гола на новом стадионе «Зенита» – в апреле 2017-го в ворота «Урала». А в недавнем кубковом матче со «Спартаком» Александр Соболев явно умышленно избегал верховых единоборств с Ивановичем, у которого вряд ли выиграл бы «второй этаж». Навесы на Соболева превратились в главное оружие и важнейшую часть плана Доменико Тедеско на игру, и этот план сработал – практически вся опасность исходила от центрфоварда. Но Соболев открывался либо под крайних защитников «Зенита», которых явно превосходил в габаритах, либо под Ракицкого, который не так хорош в воздухе, как Бранислав.

Иванович оставался стопроцентным профи в «Зените» до последней игры. В начале июля после завоевания чемпионства он улетел на родину из-за трагедии в семье, тем не менее, даже зная, что уходит из петербургского клуба, вовремя вернулся в Петербург в оптимальном состоянии и хорошо сыграл со «Спартаком» и «Химками» в Кубке России. Серб завоевал с сине-бело-голубыми два чемпионских титула, а также кубковый трофей. При этом на всех видео и фото Бранислав после этих побед выглядел самым счастливым игроком в составе «Зенита», праздновал каждый трофей, как первый в жизни. Хотя, казалось бы, что ему эти награды после ЛЧ, ЛЕ и АПЛ? Иванович своим примером учил остальных игроков, особенно молодых, простой истине: самый важный матч в карьере – следующий. Пока бутсы не повешены на гвоздь, не имеет значения, что ты выиграл вчера.

Бранислав оставался профессионалом и за пределами поля. С одной стороны, редко отказывал в послематчевых интервью, а с другой, избегал любых острых, скандальных тем и жёстких слов в адрес соперника. Например, в одном из наших интервью отказался говорить о трансфере Неманьи Матича из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» и вспоминать, как его укусил Луис Суарес. Вроде бы интересные истории, дело прошлое, но Иванович отрицательно качает головой и показывает жестом – следующий вопрос. Зато серб с удовольствием рассказывает, что владелец «Челси» Роман Абрамович «один из самых важных людей в его карьере» и «человек, который изменил футбольный мир».

Собрали главные цифры сезона-2019/2020 в РПЛ: удары, пасы, обводки, сейвы «Зенит», «Зенит», «Зенит»…

Будет жаль, если Бранислав решит прямо сейчас закончить карьеру. Несмотря на возраст, он может ещё сезон-два отыграть в команде, выступающей на групповом этапе Лиги чемпионов. Не говоря уж о чемпионате уровня РПЛ. Ходили слухи, что Иванович подумывает вернуться на родину – доиграть в «Црвене Звезде». Теперь уже экс-капитан «Зенита» наверняка нашёл бы мотивацию и там, ведь только в чемпионате Сербии он не выигрывал трофеев.

Прощание Ивановича с нашей страной получилось забавным. Празднуя победу в Кубке России, капитан «Зенита» уронил трофей и сломал крышку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

Но бить посуду – к счастью!