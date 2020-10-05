Футбол на Камчатке – подвиг. Не хватает солнца и нет манежа, а детей тренирует пожарный

Вы наверняка слышали про экологическую трагедию Камчатки, где воды Тихого океана накрыло огромным чёрным пятном, погибли животные, а ещё никто не знает, кто виноват. Далекий для европейской части страны и оттого загадочный полуостров в беде – возможно, потому что далёкое кому-то кажется менее нужным. В таком состоянии живёт и местный футбол – также далекий от городов Премьер-Лиги, экзотичный своим холодом и расстоянием, но брошенный.

Футбольный «Вулкан» из Петропавловска-Камчатского умер, на полуострове нет ни одного профессионального клуба (как и обогреваемого манежа для игры на всё поле), а единственный местный футболист – полузащитник «Урала» Юрий Бавин из села Слаутное на 300 человек – уехал с родителями в три года в Москву и воспитывался в ЦСКА. Получается, нет ни одного футболиста, кто научился футболу на Камчатке.

Два года назад Бавин проводил именной турнир в Петропавловске-Камчатском для детей 2009 года рождения – победила команда «Бампер». Название, если что, в честь компании-спонсора.

В октябре 2020-го 11-летние мальчишки из Петропавловска-Камчатского заняли восьмое место на московском футбольном фестивале «Чемпионата» для 36 команд из 22 российских городов (в том числе «Атлетико» из Абакана) и академий клубов РПЛ и ФНЛ – «Спартака», «Чертаново», «Локомотива» и ЦСКА. «Чемпионат» и фонд развития детско-юношеского футбола «Пас в будущее» проводят турнир второй год подряд, открывая такие команды, как «Бампер».

«Бампер» – пример жизни на краю страны и футбола вопреки всему.

Про девять часов разницы, акклиматизацию и даже влияние солнца на организм футболистов мы поговорили с тренером «Бампера» Иваном Деменёвым. Начинается история детской команды и тренера, который очень хочет, чтобы на Камчатке был футбол.

Командам с Дальнего Востока тяжелее: не могут играть вечером, из-за отсутствия солнца меньше других ребят, поездка в Москву стоит миллион

«Чтобы привыкнуть к московскому часовому поясу, нужно две недели, – говорит тренер Деменёв. – Но везти команду с Дальнего Востока заранее – слишком дорого. Поездка десяти игроков 2009 года на несколько дней в Москву обошлась нам в 800 тысяч рублей. Хотели лететь двумя командами, но тогда нужно больше миллиона на проживание, дорогу и питание. Да, нам помогает местный бизнес, но сейчас и им непросто, многие заведения закрыли, лишних денег нет ни у кого.

– Как дети с Камчатки привыкают к разнице в девять часов?

– Никак. Ребята просыпаются в три-четыре утра, самый поздний подъём – в шесть утра. Так что под вечер ребята становятся вялыми, хуже бегают и медленнее двигаются по полю. Поэтому на турнире мы выиграли утренние матчи и проиграли все вечерние. Чтобы играть стабильно и не зависеть от времени – надо долгое время пробыть в Москве.

Но и это не всё. Другое отличие от игроков из других городов – рост и физика. На их фоне мы просто карандаши, тощие и не высокие. Просто на Камчатке не хватает солнца, зима тянется девять месяцев, а приезжих удивляет количество ветра и снега. Зимой из-за пурги отменяем тренировки: сугробы вырастают до полутора метров, машины не проезжают, детей не могут довезти на занятия. И детей у нас не так много. Если в других городах выбирают, отсматривают и меняют состав, то от нас на турнир «Чемпионата» поехали 10 футболистов, 10 лучших 11-летних игроков Камчатки, хотя в заявке может быть 14 игроков. Мы играли почти без замен.

Тренер работает пожарным и называет себя психом – всё свободное время он развивает футбол

В 14 лет Иван Деменёв остался без родителей и уехал из Калининграда к дяде на Камчатку. В новом месте удивили не только девять месяцев зимы, но и поворот футбола в сторону футзала: на улице холодно, обогреваемых манежей нет, так что народ прокачивал технику в маленьких залах.

Иван отучился на тренера в Хабаровске, начал тренировать детей, а в 25 лет параллельно решил, что хочет спасать людей – и стал пожарным спасателем МЧС. 12 лет работает по графику «24 часа дежурства и три дня выходных». Про работу Иван не говорит подробно, только короткими фразами: «Героями себя не считаем», «Дай бог, чтобы вовремя приехали». «Здравый человек в огонь не полезет, – считает тренер-пожарный. – Мы немного психи, живём моментами радости, когда выносим из огня живых детей. Я запоминаю лица спасенных, а они моё, потом встречают на улице и благодарят».

– Пожары же случаются не каждый день.

– Конечно, не каждый. С появлением электричества в большинстве домов вызовы стали реже, мы дежурим на базе, изучаем конспекты по пожарной безопасности и всегда готовы отправиться на вызов. Чтобы одеться и выехать на пожар – у нас есть минута. Максимальное время в дороге – 10 минут.

Футбол, дети и тренировки в остальные дни – для меня отдых. Мы же не только играем и ездим на турниры по стране (недавно были в Анапе), но и проводим много времени вместе, я стараюсь удивлять детей досугом: аквапарком, дельфинарием или боулингом, который у нас в городе закрылся. На острове много нет, даже нормальных аттракционов, так что ребята резвятся в Москве и других городах.

Правда, в последней поездке в Москву не рисковали: не ездили на метро, не ходили по торговым центрам – взяли велосипеды и катались по Парку Горького.

О важном: на Камчатке зачем-то строят поля вместо манежа, без которого нельзя нормально тренироваться

«Три года я ходил к градоначальникам, просил сделать нам манеж, – говорит тренер Иван. – Но это торговые центры вырастают мгновенно, а на футбол денег почему-то не хватает. Точнее строят поля. Да, их тоже не хватает, но их можно использовать несколько месяцев в году, а помещений не хватает. Манежа нет, но и залов не хватает, делим их со многими командами и возрастами.

Детям надо занимаются четыре раза в неделю по два часа, но из-за напряженки с залами – у нас есть полтора часа три раза в неделю».

***

Ребята из «Бампера» уже в Петропавловском-Камчатском: тренируются в зале, вспоминают Парк Горького и продолжают играть. Без солнца, без манежа, но с тренером, который мечтает о двух вещах: чтобы никогда не было пожарова и чтобы его ребята когда-нибудь потренировались в манеже.

P.S.

• Максим Смирнов из «Бампера» вошёл в топ-пять бомбардиров (тут статистика);

• «Металлург» из Выксы выиграл турнир;

• Победителей награждал главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко;

• «Чемпионат» и «Пас в будущее» очень хотят, чтобы талантливых футболистов в России становилось больше. Это уже наша мечта.