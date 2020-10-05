«Карпина и «Ростов» в игре с «Сочи» уничтожил арбитр, это беспредел». Судейство 10-го тура

Главный матч 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенит» прошёл без судейского скандала, но избежать разговоров о своей работе арбитрам всё равно не удалось. После матча с «Локомотивом» вопросы к судье возникли у новичка «Химок» Дениса Глушакова, а в матче с «Сочи» арбитр Турбин удалил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и Норманна. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, специально для «Чемпионата» разобрал работу арбитров во всех матчах 10-го тура.

Символическая сборная 10-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Герои «Спартака», Заболотный и игроки ЦСКА.

Слово Федотову:

«Уфа» – «Ротор» 0:0

На этом матче работал Мешков, а на VAR – неопытный Амелин. Отметил бы два момента – правильный показ первой жёлтой карточки Жигулёву на 45+ минуте. Но он не показал ему вторую жёлтую на 54-й минуте, когда тот прыгал сзади в игрока «Уфы» – Мешков должен был удалять футболиста «Ротора». Также отметил бы момент на 92-й минуте – игрок «Ротора» ударил футболиста «Уфы» после подачи с фланга, после чего мяч ушёл в аут. Мешков должен был назначать 11-метровый удар в ворота «Ротора», но этого не сделал. Почему не полез VAR – тоже вопрос. Оценка Мешкова – 7,4.

«Тамбов» – «Арсенал» 1:1

Безбородов отработал хорошо, но я бы отметил момент на 65-й минуте. Безбородов находился в хорошей позиции и должен был видеть, как игрок «Тамбова», пытаясь сыграть в мяч, попал в ногу Хлучевичу. Арбитр продолжил игру, и мяч ушёл за пределы поля. А надо было показать игроку «Тамбова» жёлтую. Ногу он согнул, поэтому не красная. Что касается назначения 11-метрового удара, то здесь всё правильно – игрока «Тамбова» сбили. Оценка Безбородова – 8,3, я снизил её из-за непоказа жёлтой карточки игроку хозяев.

«Урал» – ЦСКА 0:2

Сначала разберём момент на 39-й минуте. Во время атаки ЦСКА защитник «Урала» Йовичич схватил за руку нападающего «армейцев». Также к игроку ЦСКА двигался Емельянов, была борьба в плечо. Нарушал правила именно Йовичич, а жёлтую Васильев показал Емельянову – перепутал игроков. А у Емельянова, вообще-то, это четвёртая жёлтая – он вынужден будет пропустить следующий тур.



Был ещё момент на 37-й минуте – Йовичич в борьбе с Влашичем, лёжа поднимал ногу и попал хорвату в ногу. Это не красная, но арбитр вообще ничего не дал, а надо было показывать Йовичичу жёлтую за неспортивное поведение.

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Следующий момент – 49-я минута и атака «Урала». В единоборстве с нападающим Магнуссон развернул его руками, и мы видим, что перед нападающим есть зона перед воротами. Так что красная карточка за лишение явной возможности забить гол показана верна. Оценка Васильева – 8,2.

«Спартак» – «Зенит» 1:1

На 13-й минуте Кукуян разобрался здорово – абсолютно нормальный момент. Карточка Сантосу по делу. Самое главное – арбитр справился с игрой, спорных моментов не было. Он управлял игрой, судил одинаково для обеих команд – хорошая работа Кукуяна. Но он задрал планку, так что если в других матчах он позволит себе лишнее, мы будем сравнивать его работу с работой на матче «Спартака» и «Зенита», а его планка может падать. Оценка у Кукуяна – 8,4.

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«Локомотив» – «Химки» 2:1

Кукуляк оказался талантливым арбитром, но в плохом смысле этого слова. На 25-й минуте он не назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» – их игрок при подаче «Локомотива» врезал в падении Игнатьеву и сбил его. Почему VAR это не заметил – тоже вопрос, там сидел молодой Любимов. Нужно было назначать пенальти и показывать жёлтую.



После 80-й минуты началось вообще что-то невероятное. Идову проталкивал мяч, а в него врезался Живоглядов, но арбитр зафиксировал фол в другую сторону. А кульминация – якобы неправильный вброс аута, хотя прекрасно видно, что в момент отрыва мяча от рук обе ноги Мирзова были на газоне, а только потом он подпрыгнул вверх. Шла атака, нападающий подобрал мяч и был в хорошей позиции, но тут Кукуляк потребовал перебросить аут. Глушаков возмущался абсолютно по делу! Помощник зачем-то полез в этот момент, хотя всё было правильно. Нельзя сказать, что сорвали гол, но атака была перспективной. Это какой-то бред.



Что касается гола Лисаковича, то никакого офсайда там не было – мяч был забит чисто. Оценка Кукуляка 7,8.

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«Рубин» – «Ахмат» 1:1

На 64-й минуте Москалёв должен был показывать игроку «Рубина» красную карточку. Йевтича надо было удалять за прыжок сзади прямой ногой, но арбитр показал только жёлтую, а VAR не вмешался. А на 68-й минуте Москалёв увидел то, чего не было, и показал вторую жёлтую Йевтичу. Игрок «Ахмата» нарисовал всё очень красиво, хотя нарушения там не было. Москалёва очень хорошо обманули. А 11-метровый на 79-й VAR назначил правильно, хотя момент должен был видеть главный арбитр – наступание было очевидным. Москалёв получает 7,4.

«Сочи» — «Ростов» — 4:2

Работа Турбина – это беспредел, по-другому я сказать не могу. Как в одном матче может быть семь карточек у одной команды и всего одна у второй? При том, что играет не явный фаворит с командой из второго дивизиона, а вполне себе равные соперники. Такого быть не может! На месте «Ростова» попросил бы судейско-экспертную комиссию разобрать работу арбитра на момент предвзятости.



Турбин погнал «Ростов» с первых минут. Уже на третьей минуте Норману попали рукой в голову, но Турбин продолжил игру. На пятой минуте во время атаки «Ростова» игрок «Сочи» умышленно сыграл рукой и сорвал перспективную атаку гостей, но судья не даёт жёлтую. Дальше смотрим на 57-ю минуту – шла подача «Ростова», Мевля сбил Обухова, который смотрел на мяч, при этом Мевля, скорее всего, и на ногу Обухову наступил. Но что делает Турбин? Свистит в другую сторону! Как Обухов может сбить сам себя? На 54-й минуте в Обухова опять врезались, и Турбин опять назначил фол в другую сторону.

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А кульминацией, конечно, стал момент Нобоа – Норманн. Во-первых, я не понял карточку Карпину – главный тренер «Ростова» просто спросил у резервного, за что показали жёлтую, причём спросил спокойно. Я этого не понимаю! А вторая жёлтая – Норманна хотели поймать и удалить. Нобоа следовало удалять за прыжок в ноги сзади без попытки сыграть в мяч – ноги прямые, шипы, это агрессивное поведение. Норманн понимал, что это специально, побежал на Нобоа но успокоился! Турбин успел его отсечь, мог показать только жёлтую Нобоа – все бы поняли, что он делает. Но нет, он удаляет Норманна. Это просто беспредел, в матче с «Сочи» арбитр просто уничтожил «Ростов» и Карпина. У меня ощущение, что Турбин ждал, когда удалить Норманна – он же не сразу жёлтые давал, а доставал карточку через какое-то время, ходил, думал там. Оценка Турбина – 7,7.

«Динамо» – «Краснодар» 2:0

Левников провёл хороший матч, все карточки были по делу, судил одинаково в обе стороны. Его оценка – 8,4.