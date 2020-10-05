Символическая сборная 10-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь

Александр Максименко, «Спартак»



Максименко провёл хороший матч против «Зенита». Он сделал несколько ключевых спасений, особенно в первом тайме. Если бы не сейвы Александра, игра могла бы сложиться по-другому.

Максименко – герой «дерби двух столиц»! Но «Спартак» снова не обыграл «Зенит» Результат матча лидеров РПЛ на руку ЦСКА.

Защита

Тимофей Маргасов, «Сочи»



«Сочи» победил «Ростов», Маргасов провёл отличный матч. Он дважды ассистировал Заболотному со своего правого фланга. Это были отличные передачи, которые были выполнены качественно. Стоит отметить, что и в защите Маргасов отыграл достойно.



Георгий Джикия, «Спартак»



У ворот «Спартака» в матче с «Зенитом» возникали моменты, но их могло быть гораздо больше. Джикия провёл качественный матч, он выиграл много верховой борьбы и хорошо действовал в единоборствах.



Роман Евгеньев, «Динамо»



«Динамо» одержало важную победу над «Краснодаром», в этом большая заслуга защиты. Евгеньев здорово прерывал атаки соперника и начинал атаки передачами.



Бактийор Зайнутдинов, ЦСКА



Зайнутдинов провёл отличный матч с «Уралом». Он вышел на позиции левого защитника, здорово играл в защите, но ещё лучше подключался к атакам. Создавал остроту и забил гол.

Полузащита

Хвича Кварацхелия, «Рубин»



Кварацхелия в одиночку сделал гол «Рубина» в матче с «Ахматом», очень здорово обыгрывал на фланге и обострял игру.



Алекс Крал, «Спартак»



Крал здорово играл в центре поля в матче с «Зенитом», здорово отдавал передачи. Гол «Спартака» тоже сделал Крал, классно обыграв несколько игроков на фланге.

«Спартак» укорачивает «скамейку», «Химки» усиливаются. Главные трансферы РПЛ за неделю Трое «наших» отправились в Европу.

Константин Марадишвили, ЦСКА



Марадишвили с «Уралом» прервал много атак соперника, забил отличный гол. С каждым матчем он выглядит всё увереннее.



Даниил Лесовой, «Динамо»



Лесовой забил один из голов «Динамо» в матче с «Краснодаром». Даниил провёл отличный матч.

Нападение

Антон Заболотный, «Сочи»



Заболотный сделал дубль, один из голов забил через себя. Его дубль принёс победу «Сочи», хороший матч Антона.

Вячеслав Грулёв, «Динамо»



Грулёв здорово выглядел с «Краснодаром», забил гол. Молодой игрок провёл отличный матч.

Лучший тренер

Виктор Гончаренко, ЦСКА



ЦСКА выиграл сложный матч в Екатеринбурге в меньшинстве. Это большая заслуга Гончаренко, что после первого тайма команда заиграла лучше. В этом туре Гончаренко лучший.