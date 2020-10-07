«Друг Клоппа» — разве это профессия? В нашем футболе – да

В недавней истории «Динамо» такое уже было: Иво Вортманн — друг и протеже Сколари. Говорили, что бразилец возглавил команду летом 2005-го только для того, чтобы подготовить её к приходу Сержанта. А потом Сколари оставит сборную Португалии и приведёт с собой Роналду. И что? И ничего. Вортманн отработал всего 4 месяца (хотя давал громкие интервью: «Динамо» готово замахнуться на золото, а я хочу оставить след в истории клуба!»), команда заняла 8-е место, в составе на матч с «Москвой» вышло 11 иностранцев, чему удивлялся даже Алексей Пиманов в «Человеке и законе»… А Сколари так и не приехал.

Бувач в «Динамо» — интересно, но странно. Он гораздо больше тренер, чем директор Тот случай, когда громкий трансфер — не гарантия успеха.

Бувач — друг Клоппа. 18 лет отработали вместе. Потом, вроде бы, поссорились (одна из версий – Клопп обиделся, когда узнал, что его помощник ведёт тайные переговоры с «Арсеналом»). Но какое отношение всё это имеет к работе главного тренера «Динамо»?



Ровным счётом никакого. Да, Бувач — человек в футбольном мире известный (опять же в большей степени из-за тандема с Клоппом), но сейчас он спортивный директор бело-голубых. И, вроде бы, к его работе на этом посту претензий нет. Или всё-таки хочет тренировать и с самого начала приходил в «Динамо» с договорённостью, что в случае чего готов?



Если да (это ведь его слова: «Работая с Клоппом, я все эти 18 лет чувствовал себя главным – просто был в тени»), то нужно выбирать — на двух стульях не усидишь. И, по-моему, если сразу после отставки Новикова он не стал принимать команду (хотя такой вариант всерьёз рассматривался) – значит, определился.



Да и зачем ему? В «Динамо» у боснийца статус (то ли «мозг Клоппа», то ли «правая рука»), дающий серьёзные преференции. И очень удобная позиция. Сам не тренирую, но на процесс влияю. То есть если что-то пойдёт не так — отвечать не ему. А Бувач прекрасно понимает — будь ты хоть семи пядей во лбу и весь из себя гуру тактики и мотивации — одно дело работать в «Боруссии» с Левандовски и Ройсом, в «Ливерпуле» с Салахом и Мане, и совсем другое в «Динамо» с Игбуном и Морозовым. Велик риск не справиться.



Шварц и Исмаэль — это его креатуры. Молодые да ранние. Без громкого имени и трофеев. Но разве Новиков не такой же? Тогда уж лучше было, считаю, своего оставить.



Курс на немецкий футбол? Три тренера в полуфинале Лиги чемпионов, плюс Клопп, Лёв… Так этих фронтменов и нужно звать, если, конечно, деньги позволяют. А таких специалистов, как Шварц и Исмаэль, и в нашей ВШТ должно хватать.

И всё-таки — «Динамо» проклято? Бывший гендир считает, что всему виной клятвы на могилах У Новикова тоже не получилось. Кто следующий? Кульчий? Бувач? Бердыев?

Это работа спортивного директора — искать тренера. Но «Динамо» сейчас нужно брать не тренера, которого знает и хочет Бувач, который ему удобен, а тренера опытного и умеющего добиваться результата даже не с самым звёздным составом. Такого как Бердыев. Эксперименты с малоизвестными иностранцами крайне редко получаются успешными. Как у «Спартака» с Каррерой. Да и может хватит уже с «Динамо» экспериментов? В конце концов все эти легионеры уйдут (как уже было в случае с тем самым федорычевским проектом), а «Динамо» останется. Вот о чём нужно помнить.



P.S. Завтра «Динамо» возобновляет тренировки после нескольких выходных. К этому времени бело-голубые должны определиться с кандидатурой главного тренера. Ждём.