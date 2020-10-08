Владелец «Торпедо»: о покупке некоторых игроков узнал лишь из официального сайта

Ещё недавно официальной задачей «Торпедо» было показывать красивую игру и выигрывать в каждом матче. Весьма размытая формулировка, за которой многие в ФНЛ прятали отсутствие максимальной цели – выхода в РПЛ. Теперь же владелец «Торпедо» Роман Авдеев публично объявил, что нацеливает команду на выход в РПЛ. Вот как он объяснил это «Чемпионату».

– Мы долго разговаривали с Сергеем Игнашевичем и Денисом Масловым. Решили установить премии за выход в РПЛ. Одна выплата в случае первого или второго места и другая – в случае выхода в РПЛ через третье или четвёртое места. Во втором случае премия меньше. Я дал указание Маслову разработать и вписать её в контракты.

– Как это было объявлено игрокам?

– Я приехал на базу, чтобы сказать главному тренеру. Он попросил меня лично сообщить игрокам. Они уже ушли в раздевалку к тому моменту, но потом вышли, и мы хорошо побеседовали. Задача на сезон была и раньше, а теперь конкретизирована. Если мы по спортивному принципу выйдем в РПЛ, то мы туда пойдём. В прошлом сезоне было так же.

– То есть теперь премиальные будут и за выполнение задачи, и за победы, и даже иногда за ничьи?

– Я не сторонник того, чтобы премировать за ничью. С другой стороны, Игнашевич меня спрашивал: «Если бы в Хабаровске сыграли вничью, то стоило выдать премиальные?». У меня сомнений нет – стоило. Бывают такие волевые матчи. Есть полное доверие к тренеру – тут на усмотрение Сергея Николаевича.

– А если команда займёт пятое место или ниже, но выйдет в РПЛ, потому что кто-то из клубов отказался, что тогда по итоговым премиям?

– Стоит спортивная задача – без всяких если. Нужно бороться, не рассчитывая на всякие чудеса. Есть регламент – только на это и можем опираться.

Григорий Телингатер и Роман Авдеев Фото: Пресс-служба «Торпедо»

– Нынешний бюджет «Торпедо» (319 млн рублей) вроде не входит в топ-4 ФНЛ, а цель – выход в РПЛ. Как это совместить?

– Мы не планируем сильно увеличивать бюджет. Сильно – это на 100 миллионов. Безусловно, могут быть какие-то корректировки. Могут быть доходы от трансферов. Это, как и премия в случае выхода в РПЛ, пока не заложено в бюджет, поэтому в нём будут корректировки. Кардинальных шагов не планируем. Мне кажется, что бюджета достаточно, чтобы решить задачу.

– Главного бомбардира «Торпедо» Сергеева летом переманили «Крылья», предложив значительно более выгодные условия. Такие в «Торпедо» не могли предложить из-за потолка зарплат. С этим потолком возможно выйти в РПЛ?

– Да.

– Что для этого нужно? Ведь в 2020 году у команды не всё получается.

– Я бы здесь не драматизировал. Не так уж…

– Ну по сравнению с 2019 годом.

– Понятно, что не бывает без взлётов и падений. Поэтому мы и любим футбол. Я рассматриваю это как рабочую ситуацию. Безусловно, если сравнить начало двух сезонов, то всё очевидно. Тут видны цифры, очки, выигрыши и место, что самое важное.

– Небольшого увеличения бюджета должно хватить?

– Корректировки бюджета будут в конце. Всё-таки ещё важен и настрой, и работа тренера, и атмосфера, и от игроков многое зависит.

– Если бюджет не на топ-4, то можно будет добрать за счёт настроя?

– Я считаю, что всего достаточно, чтобы решить задачу.

– В это трансферное окно ещё планируете приобретения?

– Возможно. Мы работаем над этим. Конкретики пока нет, но как появится – публично объявим. Не шёпотом, а на официальном сайте.

– Много говорится про Павла Погребняка.

– Всё может быть. Я с Павлом Погребняком не знаком и лично не разговаривал, но, безусловно, информирован о тех переговорах.

– Как устроен процесс покупки футболистов в «Торпедо»? Последнее слово за президентом клуба Денисом Масловым или вы должны утвердить?

– Безусловно, решение полностью за президентом, спортивным директором и тренерским штабом.

– То есть вас даже не ставят в курс, а просто учитывают возможности бюджета?

– Да. Я, конечно, вовлечён, но моего «окей» не требуется. О покупке некоторых игроков узнал лишь с официального сайта «Торпедо».

– Это о ком речь?

– Без подробностей, но так было на самом деле.

– Денис Маслов нам в интервью говорил, что при продаже Сергеева пытались договориться через вас, чтобы снизить цену, но вы направили обратно к Маслову.

– Иначе будет полный бардак. Безусловно, это в его зоне ответственности и финальное решение – за ним. А звонки ко мне действительно поступали. Отвечал: «У нас такой порядок. Решение принимает Денис Маслов. Пожалуйста, к нему». Тут должен быть порядок и меньше эмоций.

– Можете понять недовольство болельщиков, которые настаивают, что в прошлом сезоне состав «Торпедо» был сильнее?

– Разочарование приходит из-за результата. Это мне понятно, а вот персональное фонтанирование эмоциями – нет. Все же хотят побед. Я в том числе. Перед последним матчем меня болельщик спросил: «Чего вы хотите?». Ответил: «А у вас есть сомнения?». Фанат сказал, что нет.

– Глобально говоря, зачем вам нужно «Торпедо»? На встрече с фанатами вас спрашивают, как «Торпедо» тратит 100 тысяч рублей, когда ваше состояние оценивается примерно в миллиард долларов. Не было мысли «зачем мне всё это?»?

– Я не вижу тут проблем. Мы принципиально открыли бюджет, только без персональных данных, конечно. Открыто говорим с болельщиками – нам скрывать нечего. Если есть вопросы, то в первую очередь на них должен отвечать Денис Маслов.

– А сколько времени своей жизни вы сейчас тратите на «Торпедо»?

– Я не считал. Нужно взять все матчи – практически каждую игру смотрю либо на стадионе, либо в сети. Ну и умножить на два. Тут ещё кто сколько спит (смеётся).

– Во сне думаете о «Торпедо»? Вот бы взять этого футболиста…

– Нет-нет. Именно спортивная часть – на менеджменте клуба и главном тренере. А сами матчи иногда снятся, как я нахожусь на стадионе.

– От общения с фанатами в Zoom какие остались впечатления?

– Надо продолжать с ними разговаривать. После матча с «Нижним Новгородом» ко мне подошли болельщики и сказали, что общаться нужно не в Zoom. Я сам этот формат не очень люблю – живое общение ничто не заменит. Может быть, я человек старой формации, но так привык. Проще, когда смотрим друг другу в глаза и понимаем эмоции. Так появляется что-то большее, атмосфера. Правда, видите… Сейчас, похоже, опять всё закрывается. Но когда пандемия уйдёт, будем встречаться живьём, как мы это уже делали раньше. Задача перед администрацией клуба — проводить встречи чаще по каким-то поводам. Хотя пока больше похоже, что следующая встреча опять пройдёт в Zoom.