«Зенит» взял самого дорогого новичка осени, «Локо» вернул Зе в РПЛ. Трансферы недели

Панченко опять сменил клуб, а «Краснодар» приобрёл под Лигу чемпионов двух российских игроков.

Уже через шесть дней, 17 октября закроется летне-осеннее трансферное окно в российской Премьер-Лиге. Наши клубы продолжают активную работу на рынке, объявляют, как о долгожданных новичках, так и об уходе игроков. Рассказываем о главных трансферах заканчивающейся недели.

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Йонуц Неделчару, из «Уфы» в АЕК

«Уфа» потеряла одного из ведущих защитников. Неделчару перешёл в АЕК за 550 тыс. евро (по данным Transfermarkt). Румын сыграет за команду Массимо Карреры на групповом этапе Лиги Европы.

«Жалко терять такого игрока, но из-за коронавируса ему тяжело было видеться с семьёй. Контракт Йонуц с нами не продлевал, через два месяца ушёл бы бесплатно. А так мы получили деньги. Все остались довольны», – прокомментировал для «Чемпионата» трансфер председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов.

Эмилиано Ригони, из «Зенита» в «Эльче»

Аргентинец ушёл из «Зенита», освободив место в заявке клуба для нового легионера. Как сообщал «Чемпионат», Ригони был близок к переходу в «Сочи». Более того, сочинский клуб сделал атакующему полузащитнику более выгодное предложение, чем «Эльче», однако Эмилиано предпочёл продолжить карьеру в топовой европейской лиге. Согласно Transfermarkt, Ригони отдан в аренду за 500 тыс. евро. Между тем, в «Зените» заявили о продаже 27-летнего аргентинца.

Вендел, из «Спортинга» в «Зенит»

Попрощавшись с Ригони, «Зенит» объявил о переходе центрального полузащитника «Спортинга» Вендела. 23-летний бразилец обошёлся чемпионам России в 20,3 млн евро – это самый дорогой трансфер РПЛ в нынешнее окно. Как утверждают португальские журналисты, в договоре между клубами прописан бонус в размере 4 млн евро. Вендел – быстрый, динамичный полузащитник, который способен и передачу хорошую отдать, и протащить мяч на дриблинге. В перспективе может стать очень удачным приобретением «Зенита».

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Зе Луиш, из «Порту» в «Локомотив»

«Локомотив» долго вёл поиски нападающего под Лигу чемпионов и, в конце концов, остановился на кандидатуре экс-спартаковца Зе Луиша. «Железнодорожники» выкупили 29-летнего форварда у «Порту» за 7 млн евро. Любопытно, что годом ранее португальцы заплатили «Спартаку» 10,75 млн евро (по данным Transfermarkt). Бизнес совсем не в стиле «Порту». В прошлом сезоне Зе Луиш сыграл за «драконов» 31 матч, забил 10 голов и сделал две голевые передачи. Выиграл чемпионат и Кубок Португалии.

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Евгений Чернов, из «Ростова» в «Краснодар»

«Краснодар» подстраховался перед стартом в Лиге чемпионов после того, как повреждение получил Кристиан Рамирес, и всё-таки купил левоногого игрока на фланг обороны. «Быки» и прежде изучали российский рынок с целью приобретения левого защитника – летом в команде едва не оказался Юрий Жирков. Но в результате в Краснодар переезжает бывший конкурент Жиркова в «Зените», кандидат в сборную России Евгений Чернов, раскрывшийся в «Ростове». Сумма сделки – 3 млн евро.

Евгений Марков, из «Динамо» в «Краснодар»

Ещё одно, довольно неожиданное приобретение «быков». Эксперты и болельщики советовали краснодарцам усилить нападение под Лигу чемпионов, чтобы не оставаться только с Маркусом Бергом и часто получающим травмы Ари. Однако вряд ли кто-то мог прогнозировать трансфер Евгения Маркова, который не пригодился «Динамо». «Краснодар» взял форварда для ротации, заплатив всего 300 тыс. евро. Марков достаточно неплох именно как завершитель атак: у него 17 голов в 70 матчах (причём в основе всего 30) РПЛ.

Вараздат Ароян, из «Урала» в «Тамбов»

Как ни удивительно, «Тамбов» – один из самых активных участников рынка в октябре. Прежде всего, стоит отметить подписание контракта с защитником сборной Армении Арояном, который летом покинул «Урал» свободным агентом. Писали, что он ушёл на фронт после обострения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Помимо Арояна «Тамбов» взял центрального защитника Виталия Шахова из «Оренбурга» и «опорника» Мохаммеда Рабиу, поигравшего за «Анжи», «Кубань» и «Крылья Советов».

Кирилл Панченко, из «Тамбова» в «Арсенал»

У «Тамбова» не только есть приобретения, но и потери. Любопытно, что из команды ушли три игрока, появившиеся перед началом нынешнего сезона – нападающий Панченко, защитник Александр Головня и полузащитник Виталий Балашов. По словам спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова, клуб имел договорённость с Панченко, что его отпустят в случае выгодного предложения. Тульский «Арсенал» заплатит за Кирилла 300 тыс. евро. Кроме того, хавбек «Тамбова» Никита Саламатов перешёл в «Иртыш» из ФНЛ.