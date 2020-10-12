У сборной России первая ничья с октября 2018 года, у Холанда — первый хет-трик за Норвегию

Третий тур Лиги наций отметился голами игроков Российской Премьер-Лиги. В этом туре отличились 5 футболистов чемпионата России. Немало интересного было и в других матчах европейского турнира. Расскажем о главном — вкратце.
Минимальная победа Германии
Сборная Украина в 3-м туре Лиги наций принимала национальную команду Германии. Счёт открыли гости: сделал это Маттиас Гинтер на 20-й минуте. Немцы чаще атаковали, больше наносили ударов и в начале второго тайма увеличили разрыв в счёте — отличился Леон Горецка. Украинцы смогли сократить счёт до минимума — за 14 минут до конца матча с пенальти забил Руслан Малиновский. В концовке встречи хозяева пытались сравнять счёт, но ни одну из атак успешно завершить не смогли.
Первый хет-трик Холанда за сборную
Сборная Норвегии на своём поле разгромила команду Румынии со счётом 4:0. Счёт открыл нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд с передачи Мартина Эдегора. Под самый перерыв хозяева увеличили разрыв — Александр Сёрлот переиграл румынского вратаря. Во втором тайме забивал только Холанд. На 64-й минуте он оформил дубль, сделав на табло 3:0, а через 10 минут с паса Сёрлота забил третий свой гол. Пока шесть из 10 голов Норвегии в Лиги наций на счету форварда «Боруссии» Дортмунд.
Камбэк сборной Англии
Сборные Бельгии и Англии впервые встретились между собой после борьбы за бронзовые медали ЧМ-2018. В России сильнее оказались бельгийцы, но на этот раз удача сопутствовала англичанам. Первый мяч был забит на 16-й минуте — Лукаку с одиннадцати метров переиграл Пикфорда и вывел гостей вперёд. Бельгия была впереди недолго, и за шесть минут до перерыва свою «точку» реализовал Маркус Рашфорд.
Во втором тайме больше владения было у гостей, но ударов в створ — у англичан. Победный мяч забил Мэйсон Маунт, завершив передачу Триппьера на 65-й минуте. Эта первая победа сборной Англии над Бельгией с 2012 года.
Дебютный гол Байрамяна
Хорен Байрамян только в начале сентября дебютировал за сборную Армению. В этом году он принял решение выступать за национальную команду, договорившись с Федерацией футбола Армении. Для дебютного мяча за сборную полузащитнику «Ростова» понадобилось три матча. В игре против сборной Грузии Хорен на 6-й минуте открыл счёт, но удержать его армянам не удалось. Качарава и Окриашвили вывели вперед сборную Грузии. Спас номинальных хозяев поля Генрих Мхитарян, уверенно реализовавший пенальти под конец матча.
Голы Влашича и Берга и шесть игроков из РПЛ.
В матче между сборными Хорватии и Швеции два мяча на счету игроков из чемпионата России. На 32-й минуте Никола Влашич вывел хорватов вперёд, замкнув передачу Йосипа Брекало. Шведам удалось отыграться только через 34 минуты — Берг с передачи Форсберга сравнял счёт. Итоговый результат на табло установил Крамарич, принеся сборной Хорватии первую победу в группе.
Первая ничья сборной России с октября 2018 года
Сборная России не смогла обыграть национальную команду Турции после поражения в матче против шведов. Наша команда вышла вперёд на 28-й минуте – Антон Миранчук забил свой второй мяч за сборную. В первом тайме Россия создавала много моментов, но увеличить разрыв не смогла. Во второй 45-минутке своё слово сказали турки: Демираль и Караман организовали гол в ворота Шунина, сравняв счёт на табло. У обеих команды были шансы вырвать победу, но сделать этого не удалось. Для сборной России это первая ничья с октября 2018 года. Тогда национальная команда сыграла вничью со Швецией в третьем туре Лиги наций.
Нулевая ничья чемпионов мира и Европы
Ожидания от матча сборных Франции и Португалии были самые большие. Встречаются действующие чемпионы мира и Европы как-никак. Игра получилась богатой на моменты, но не на голы. В первом тайме интереснее выглядели французы: мяч часто доходил до Мбаппе, но его плотно опекали защитники сборной Португалии. У гостей тоже были опасные моменты во втором тайме, в частности гол Пепе, забитый из положения «вне игры».
Ничья на табло, и ничья в статистических данных: 10 ударов с обеих сторон, по три — в створ и практически равные показатели в сделанных и завершённых передачах и опасных атаках. Вот такой равный выдался матч в Париже.
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