Холанд начинает карьеру результативнее Мбаппе. «Реал» задумался о том, кого покупать

Эрлинг Холанд поражает весь мир своей результативностью в «Боруссии». Норвежцу всего 19 лет, а он уже успел забить за карьеру более 60 мячей, также Эрлинг находится на первой строчке в списке бомбардиров в нынешней Лиге чемпионов (10 голов).

Зимнее трансферное окно было полно слухов про будущее этих футболистов. В частности, про то, что Мбаппе является трансферной целью «Реала». Но теперь, как сообщает The Sun, мадридский клуб пересмотрел свои взгляды и собирается бросить все силы на подписание Холанда.



Жребий свёл этих нападающих в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра между «Боруссией» и «ПСЖ» завершилась победой «шмелей» 2:1. Оба форварда отличись результативными действиями: Холанд оформил дубль, а Мбаппе отдал голевую передачу Неймару.



Мы решили сравнить статистику Холанда со статистикой раннего Мбаппе и вот что у нас получилось.



Матчи в юношеских и молодёжных лигах не учитывались.

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Мбаппе до 20 лет



Трансферная стоимость в 19 лет: € 200 млн

Дебют: 2 декабря 2015 года, 16 лет

Голы: 66 (один покер, два хет-трика)

«Монако» — 27

«ПСЖ» — 33

Сборная Франции — 6 (четыре гола на чемпионате мира, по одному в Лиге наций и в квалификации ЧЕ)

Достижения: 2-кратный чемпион Франции, обладатель Кубка Франции и Кубка Французской лиги



В возрасте 13 лет Мбаппе мог перебраться в академию «Реала», но посоветовавшись с отцом, остался дома. Через два года Килиан подписал свой первый профессиональный контракт с «Монако», а ещё через два — дебютировал во взрослом футболе. В своём первом сезоне Донателло сыграл 14 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. В следующем сезоне Мбаппе стал основным игроком команды, провёл 44 встречи и забил 26 мячей, а также помог «Монако» выиграть чемпионство. В конце лета 2017 года француз перешёл в «ПСЖ», где смог в первом же сезоне выиграть чемпионство и отправить в ворота соперников 21 мяч. В 2018 году Мбаппе поехал на чемпионат мира, где в семи встречах забил четыре гола, а также стал победителем турнира в 19 (!) лет. Феноменальные показатели!

Мбаппе до «ПСЖ» жил в интернате «Монако». Показываем, как там всё устроено Ему могли снять апартаменты, но он отказался.

Текущая трансферная стоимость: € 60 млн

Дебют: 12 мая 2016 года, 15 лет

Голы: 61 (один покер, шесть хет-триков)

«Мольде» — 20

«Ред Булл Зальцбург» — 29

«Боруссия» Дортмунд — 12

Достижения: чемпион Австрии, обладатель Кубка Австрии



Холанд дебютировал в большом футболе в 15 лет во второй лиге Норвегии: провёл 16 встреч, в которых отличиться не удалось. Через год Эрлинг перешёл в «Мольде», но и здесь поначалу не удалось показать себя. Но вскоре он стал основным игроком команды, сыграл 25 матчей и забил 12 голов, причём в одном из матчей сделал «покер». Надолго в Норвегии Холанд не задержался. 1 января 2019 года Эрлинг подписал пятилетний контракт с «Ред Булл Зальцбург». В 2019 году норвежец забил 29 голов (из них — четыре в ЛЕ, восемь в ЛЧ), а также оформил пять хет-триков. В нынешнее трансферное окно Холанд перешёл в «Боруссию», где в первом же матче, выйдя на замену, оформил хет-трик. Сейчас у норвежца восемь голов в пяти играх.

Остановите эту машину! Холанд снова вышел на замену и теперь положил два! У 19-летнего норвежца уже пять голов в Бундеслиге за один час на поле.

Холанд скоро обойдёт по голам Мбаппе

Холанду осталось забить шесть голов до своего дня рождения (21 июля 2000 г.р), чтобы обойти Мбаппе по количеству мячей.



Понятно, что эти цифры ни о чём не говорят и не означают, что норвежец талантливее или лучше француза. Просто констатируем, что Холанд начинает свою карьеру не менее ярко, чем это получилось у Мбаппе.