«Ливерпуль» гениально продаёт ненужных игроков. И речь не о Коутиньо

Трансфер Райана Брюстера в «Шеффилд» прошёл незаметно. И по делу: 20-летний форварде, который за карьеру не провёл ни одного матча в АПЛ, перешёл в команду, которая в четырёх стартовых турах сезона потерпела четыре поражения. Не самое громкое событие, но кое-то делает его особенным.

Брюстер обошёлся в 26 млн евро. Это новый трансферный рекорд «Шеффилда». Немного перебор, даже с учётом того, что тренер Крис Уайлдер был лично заинтересован в покупке. Даже с учётом того, что Брюстер – англичанин, что автоматически увеличивает ценник. Повторюсь: речь об игроке, который не выходил на поле в АПЛ.



Не спешите записывать трансфер в необъяснимые или провальные. Уайлдер редко ошибается с покупками и сумел собрать сбалансированную команду при минимальных вложениях. Не сомневаюсь, что с приходом Брюстера лучший бомбардир команды точно забьёт больше шести голов за сезон (да, в прошлом сезоне Оли МакБёрни и Ли Муссе забили всего по шесть, и это был лучший результат). А в «Ливерпуле» форвард просто не вписывался по стилю. Речь о другом: каких бы успехов ни добился Брюстер в будущем, продать его за 26 млн сейчас – это отличная сделка. И, кстати, не первая для «Ливерпуля».



Коротко о том, почему Брюстер не подходит по стилю Юргену Клоппу, вы можете посмотреть в видео Кирилла Хаита с обзором главных новостей для «Чемпионата». Про Брюстера на 13:29.

Кого и за сколько продаёт «Ливерпуль»

С тех пор, как команду возглавил Юрген Клопп, изменилось всё: стиль игры, достижения и состав. В раздевалке остался только один игрок, который работал с Бренданом Роджерсом – это капитан Джордан Хендерсон. Все остальные стали частью раздевалки уже при Клоппе.



Среди множества продаж выделяется одна, которую все помнят: уход Филиппе Коутиньо в «Барселону» за 140 млн. На эти деньги «Ливерпуль» купил Алиссона и Виирджила ван Дейка и стал ещё сильнее. Но пример Брюстера напоминает о продажах другого типа: игроков, которые не играли важной роли в команде и ушли менее заметно.

Дэнни Ингз пропустил год из-за разрыва крестообразных связок, а потом попал под великую тройку Мане/Фирмино/Салах. Независимо от уровня формы, ему просто не было места в команде: он провёл часть сезона в дубле, потом ушёл в аренду. «Саутгемптон» сейчас может поздравлять себя с тем, что подписал его за 22 млн евро, но год назад это



было далеко не очевидно. Продать травматичного, незабивного (на тот момент) и не проходящего даже в запас форварда в два раза дороже, чем купили – топ-сделка.

В чём Клопп превосходит Гвардиолу «Ливерпуль» — образец эффективности.

Доминик Соланке, форвард с одним голом в 20 с лишним выходах на поле в АПЛ, ушёл в «Борнмут» за 21 млн евро. Дэнни Уорд, второй вратарь (а в какой-то момент и третий), который вышел за год только один раз и в матче кубка, был продан в «Лестер» в качестве дублёра Каспера Шмейхеля за 14 млн евро. Мамаду Сако, который чередовал травмы с ошибками, а однажды даже получил месячный бан за таблетки для похудения (правда, бан абсолютно идиотский и позднее признанный неправомерным), вообще принёс клубу 28 млн евро. То есть на фоне спада его продали значительно дороже, чем купили в «ПСЖ».



Джордон Айб – наверное, самый яркий пример выгодной продажи. Воспитанник, которому за несколько лет не нашли ни места в основе, ни позиции на поле, принёс клубу 18 млн евро. Зачем «Борнмут» это сделал, до сих пор остаётся загадкой. Хотя «Борнмут» и «Кристал Пэлас» вообще в этом смысле вообще добрые феи. За последние пять лет они купили в «Ливерпуле» игроков на 100 млн. В частности, «Пэлас» выручил в ситуации с Кристианом Бентеке. Бентеке – огромный, но недостаточно мобильный для футбола Клоппа форвард, который ни разу в карьере не забил больше 15 голов в чемпионате за сезон. «Кристал Пэлас» отдал за него 31 млн.



Единственный из игроков, перечисленных в этих абзацах, кто оправдал вложенные в него деньги – Ингз. Но за всех вместе «Ливерпуль» получил почти 160 млн евро.

Как «Ливерпулю» это удаётся

Майкл Эдвардс был одним из членов трансферного комитета. Этот факт вроде бы не в его пользу, но с приходом Клоппа стало ясно, что у Эдвардса были собственные идеи. Собственно, выбор в пользу именно Клоппа – его заслуга. Всех беспокоил провал «Боруссии» в последнем сезон, но он провёл анализ статистических показателей игры и выяснил, что результаты были аномальными и не соответствовали качеству футбола.



Эдвардс не позволил Клоппу влиять на трансферы в первый год, в частности, купил Салаха против желания тренера (тот хотел купить Юлиана Брандта), но год за годом давал ему всё больше свободы и полномочий в комплектации состава. Возможно, это и помогло найти баланс.

Алькантара в «Ливерпуле» — это супертрансфер. Он сделает команду сильнее Наконец-то договорились с «Баварией».

У Эдвардса были дорогие ошибки. От трансферов, вроде Лазара Марковича, трудно отделаться, хотя ответственность за них лежит не только на спортивном директоре, но и на всём отделе, формировавшем трансферный комитет (там были и специалисты по рекламе). Да и все неподходящие тренерам игроки, перечисленные в этой статье, тоже попали в «Ливерпуль» не через окно. Но этот недостаток он компенсировал тем, что стал больше прислушиваться к мнению тренера. А умение продавать у него просто феноменальное.

Продавать ненужных игроков – типичная проблема для топ-клуба. Причём речь даже не о ярких и токсичных бэйлах, озилах и санчесах, а именно об игроках, которые в силу каких-то причин не подошли именно по спортивным показателям, не дали результат здесь и сейчас. Именно это умение Эдвардс довёл до совершенства. «Ливерпуль» получил за Ингза больше, чем «МЮ» за Мемфиса Депая, хотя это звучит комично. Но вот другая шутка: трансфер Уорда в «Лестер» принёс больше денег, чем трансфер Войцех Щенсны в «Ювентус» принёс «Арсеналу».



Поставить такую работу на поток трудно, но каждый успешный сезон команды делает её проще. Тот же Брюстер в свои 20 лет уже успел побывать в заявке команды в финале Лиги чемпионов (пусть и не вышел на поле). Это значит, что даже если система отбора игроков, которая в последние несколько лет работает аномально эффективно, вдруг даст сбой, всё можно будет исправить. С минимальными потерями, а может, даже и с заработком.