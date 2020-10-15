Роналду может пропустить матч с Месси в Лиге чемпионов. Но очень хочет сыграть

У Криштиану Роналду в последние дни очень насыщенная жизнь. Правда, не футболом. Неделю назад он самовольно покинул расположение «Ювентуса», чтобы сыграть за сборную, хотя должен был оставаться на изоляции в отеле в Турине после того, как у сотрудников клуба обнаружили коронавирус. Потом сыграл в двух матчах, с Францией и Испанией: оба закончились 0:0, зато соперники остались в восторге и выложили совместные фото в соцсетсях. А потом сам заразился коронавирусом.

Результаты теста стали известны 13 октября, и сразу вызвали бурную реакцию. Об этом написали все, от Джорджо Кьеллини, до президента Португалии. Сестра Роналду Катя Авейру даже назвала происходящее «самым большим обманом в жизни» и выразила мнение, что Криштиану послан на землю богом, чтобы разбудить мир. А в твиттере сборной Португалии появилось фото Роналду с изоляции. Но надолго он там не задержался.

14 октября Роналду вернулся в Турин. Для этого понадобилось специально разрешение органов здравоохранения Португалии. Потому-то он и задержался в Лиссабоне на сутки. Как только разрешение было получено, он прилетел в Турин и изолировался в собственном доме.



И даже успел посмотреть матч сборной Португалии. Без Роналду сборная разгромила Швецию со счётом 3:0. Звездой матча стал вингер «Ливерпуля» Диогу Жота, который играл на месте Роналду: он сделал дубль и отдал голевой пас на Бернарду Силву.

Зачем понадобилось менять место изоляции? Всё из-за матча с «Барселоной».

28 октября «Ювентус» примет «Барселону» в Лиге чемпионов. Дуэль Месси с Роналду – огромное событие, даже если не учитывать турнирного значения игры. Так вот, у Роналду есть шанс принять участие в матче.

Во-первых, в Италии срок изоляции для бессимптомных заражённых меньше, чем в Португалии: 10 дней вместо 14. То есть, соблюдая карантин там, где он заразился, Криштиану точно не успел бы принять участие в матче. В Италии карантин закончится раньше.

Во-вторых, по протоколу УЕФА игрок должен сдать отрицательный тест за неделю до матча. Это значит, что уже до 21 октября тест должен быть сдан, а результаты отправлены в офис УЕФА. Но и это тоже возможно.

Придётся сдавать тест до завершения срока изоляции. Если он будет отрицательным, досидеть карантин до конца всё равно придётся, зато по его истечении можно будет играть без каких-либо ограничений.

Роналду сбежал из «Ювентуса» в сборную, нарушив карантин. А теперь заболел К счастью, чувствует себя хорошо.

Оптимистичный прогноз сейчас выглядит так. 21 октября Роналду сдаёт отрицательный тест и получает разрешение играть. В таком случае, он сможет выйти на больше даже до Лиги чемпионов: 25 октября в матче с «Вероной» (карантин закончится 24-го). Пессимистичный прогноз: отрицательный тест может сломать весь план.

Одновременно с карантином продолжается расследование отъезда Роналду из Италии. Ему грозит небольшой штраф, но неподчинение правилам вызвало много шума и официального вердикта всё ещё нет. А министр спорта Италии Винченцо Спадафора считает, что футболист нарушил протокол ещё раз, когда вернулся. Так что ситуация далека от завершения.