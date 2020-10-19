Потенциал ЦСКА – борьба за золото. Но для начала бы не повторить провал с «Лудогорцем»

ЦСКА не выигрывал у «Динамо» 4,5 года — с апреля 2016-го, когда за «армейцев» выступали Игнашевич, Березуцкие, Вернблум, Головин, Натхо, Ерёменко, Муса и Оланаре, а за вылетающее из РПЛ «Динамо» Зобнин, Денисов, Ионов, Ещенко и Бечирай.

Теперь у дружеского дерби другие герои. Победу ЦСКА принесли лидеры молодёжной сборной России (Кучаев, Дивеев, Чалов) и самый дорогой новичок «армейцев»-2020 — Эджуке.

Ездил в «Ливерпуль», учится у Неймара и уже забил «Спартаку». Первое интервью с Эджуке Круто стартовал в ЦСКА!

ЦСКА выиграл, несмотря на то, что выставил удивительный состав. Фланги обороны — Васин (вместо подхватившего «корону» Фернандеса) и Зайнутдинов. А после того, как травму в самом начале матча получил Карпов, на правый край пришлось уходить Марадишвили (Васин вернулся в центр). Но даже такую защиту «на час» форвардам «Динамо» пробить не удалось (удар Моро — отдельная история). О, где же ты, Филипп?

Да, было интересно посмотреть на «армейцев» из состава из молодёжной сборной России, которые, так здорово выступив, помогли команде Галактионова впервые за 7 лет отобраться в финал Евро. Чалов, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Дивеев и Марадишвили — может, кто-то уже в ноябре готов помочь первой сборной?

Продолжаю настаивать — ближе всех к вызову Кучаев. Гол плюс прострел на гол — чем не MVP дерби? Кстати, известно, что Черчесов хотел видеть Кучаева в сборной ещё во время подготовки к ЧМ, но тогда Константин порвал «кресты».

А вот динамовские представители молодёжки — Грулёв, Лисовой и Евгеньев — провели, мягко говоря, неудачный матч. Плюс Акинфеев в заочной дуэли с Шуниным наглядно продемонстрировал, кто на самом деле является первым вратарём страны. Всё это и есть — составляющие победы.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С ЦСКА привычная картина за последние годы — команде снова выдают громкие авансы, записывая чуть ли не в претенденты на золото. С оговорками: «Когда все лидеры будут в строю», «когда молодёжь до конца раскроется», «когда новички заиграют»… Осталось только самая малость — ответить уже на эти вопросы. Когда?!

Фукс получил «повторную травму» (цитата Гончаренко) и выбыл ещё на 1,5 месяца, Гайич во вторник забил свой первый гол за ЦСКА — с пенальти «Арсеналу» в товарищеском матче. Это все успехи аргентинца в России. И даже перекрасившись в блондина, привлечь фарт у Адольфо пока не получается.

«Ехали в такси, и тут бандит достал пистолет...» Интервью с новичком ЦСКА Гайчем А ещё Адольфо рассказал о своём происхождении, имени и прозвище, которое ему очень не нравится.

Потенциал ЦСКА очевиден, но команда продолжает строиться, а сейчас ещё добавится Лига Европы. Для молодого и во многом сырого состава — дополнительное испытание на прочность. Прошлогодний провал до сих пор памятен — покоритель «Реала» финишировал на 4-м месте в группе после «Ференцвароша», «Лудогорца» и «Эспаньола». Первый матч нового сезона ЛЕ уже в четверг — против скромнейшего австрийского «Вольфсберга», который располагается в своем чемпионате лишь на 9-м месте, а ещё десять лет назад пылил в региональной лиге страны. Год назад «армейцы» стартовали в Болгарии с 1:5. Выводы сделаны?

Режим «два матча за неделю», один из которых еврокубковый, может как помочь, так и помешать ЦСКА решать ту задачу, которая представляется сейчас первостепенной для команды Гончаренко — до конца разобраться с собой (своими возможностями, сильными и слабыми местами и т.д.). Но решать её нужно. Иначе разговоры о потенциале так и останутся разговорами.

А «Динамо» ждёт Шварца — еще одного друга Клоппа. Прочитал тут интервью его знакомого немецкого журналиста, оценившего работу Сандро на родине. Сплошные «но».

Умеет строить игру, но команда вылетает из третьего (!) дивизиона. Старается действовать первым номером, но проигрывает 0:8 и 1:6. В «Майнце» сумел проявить себя, но занимал 12-е и 14-е места. «Динамо» к таким шараханьям готово?

«Друг Клоппа» — разве это профессия? В нашем футболе – да Желько Бувач ищет тренера для «Динамо», но иногда кажется, что для себя.

Степашин утверждает, что при Шварце вернется тот футбол и те традиции, которые были у «Динамо» в Советском Союзе. А Шварц-то в курсе? Ему, когда СССР приказал долго жить, всего 13 лет было.

Пока вся эта история с приглашением немца напоминает переиначенную классику: «Нашли того, сами не знают кого. Что бы он сделал то, сами не знают что». Или в РПЛ и так сойдёт?