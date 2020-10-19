Символическая сборная 11-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Акинфеев хорошо провёл матч против «Динамо», был надёжен и сделал несколько хороших спасений. Его прекрасный сейв ближе к концу матча после удара Грулёва не позволил «Динамо» вернуться в игру.

Шварцу это вряд ли понравилось. «Динамо» проиграло ЦСКА впервые с апреля 2016-го Динамовцы уступили в дерби перед приездом нового главного тренера.

Защита

Караваев с «Сочи» отлично подключался в атаку, забил первый гол своей команды. В обороне тоже был предельно надёжен и сконцентрирован.

Игорь Дивеев, ЦСКА

Дивеев выиграл почти все верховые единоборства за мяч, а также здорово вступал в отбор и не давал «Динамо» доводить атаки до удара. Гол – стал украшением его хорошей игры.

Ракицкий здорово вёл единоборства и начинал атаки в матче с «Сочи». Действовал надёжно и без лишних изысков.

Сантос здорово напрягал оборону «Сочи» на своём левом фланге, а в защите не давал поводов в себе усомниться.

Полузащита

Ерёменко здорово выглядел с «Ахматом», забил гол и внёс весомый вклад в победу своей команды. Классно начинал атаки и отдавал передачи вовремя.

Крыховяк продолжает быть лидером «Локомотива». Вот и с «Уфой» именно он забил победный гол после хорошей игры Зе Луиша. Стоит отметить, что в разрушении атак и отборе поляк тоже был очень хорош.

Ерохин забил во втором матче подряд и снова показал классную игру. Александр создавал хорошее движение и был хорош в подыгрыше.

«Зенит» едва не упустил победу над «Сочи». Пришлось поднимать со скамейки Дзюбу Чемпион забил три без травмированного Малкома, а Дзюба с Венделом сыграли всего 30 минут.

Нападение

Константин Кучаев, ЦСКА

Кучаев в матче с «Динамо» забил классный гол и отдал хорошую голевую передачу. Сейчас Константин лидер ЦСКА. С каждым матчем он играет всё увереннее и увереннее.

Понсе сделал очень многое, чтобы «Спартак» всё-таки победил «Химки». Забил гол, хорошо боролся и сбрасывал мяч партнёрам. Аргентинец показал очень хорошее движение.

Ларссон постоянно напрягал оборону «Химок», забил гол и был хорош в обыгрыше.

Первый гол Кокорина и дебют Мозеса. «Спартак» играл тайм, но этого хватило для победы «Спартак» без пятерых игроков победил «Химки».

Лучший тренер

«Ростов» одержал важную победу над очень непростым соперником. В команде играют перспективные молодые футболисты, за которыми приятно смотреть. В этом туре выберу Карпина.