Символическая сборная 11-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Игорь Акинфеев, ЦСКА
Акинфеев хорошо провёл матч против «Динамо», был надёжен и сделал несколько хороших спасений. Его прекрасный сейв ближе к концу матча после удара Грулёва не позволил «Динамо» вернуться в игру.
Защита
Вячеслав Караваев, «Зенит»
Караваев с «Сочи» отлично подключался в атаку, забил первый гол своей команды. В обороне тоже был предельно надёжен и сконцентрирован.
Игорь Дивеев, ЦСКА
Дивеев выиграл почти все верховые единоборства за мяч, а также здорово вступал в отбор и не давал «Динамо» доводить атаки до удара. Гол – стал украшением его хорошей игры.
Ярослав Ракицкий, «Зенит»
Ракицкий здорово вёл единоборства и начинал атаки в матче с «Сочи». Действовал надёжно и без лишних изысков.
Дуглас Сантос, «Зенит»
Сантос здорово напрягал оборону «Сочи» на своём левом фланге, а в защите не давал поводов в себе усомниться.
Полузащита
Роман Ерёменко, «Ростов»
Ерёменко здорово выглядел с «Ахматом», забил гол и внёс весомый вклад в победу своей команды. Классно начинал атаки и отдавал передачи вовремя.
Гжегож Крыховяк, «Локомотив»
Крыховяк продолжает быть лидером «Локомотива». Вот и с «Уфой» именно он забил победный гол после хорошей игры Зе Луиша. Стоит отметить, что в разрушении атак и отборе поляк тоже был очень хорош.
Александр Ерохин, «Зенит»
Ерохин забил во втором матче подряд и снова показал классную игру. Александр создавал хорошее движение и был хорош в подыгрыше.
Нападение
Константин Кучаев, ЦСКА
Кучаев в матче с «Динамо» забил классный гол и отдал хорошую голевую передачу. Сейчас Константин лидер ЦСКА. С каждым матчем он играет всё увереннее и увереннее.
Эсекьель Понсе, «Спартак»
Понсе сделал очень многое, чтобы «Спартак» всё-таки победил «Химки». Забил гол, хорошо боролся и сбрасывал мяч партнёрам. Аргентинец показал очень хорошее движение.
Джордан Ларссон, «Спартак»
Ларссон постоянно напрягал оборону «Химок», забил гол и был хорош в обыгрыше.
Лучший тренер
Валерий Карпин, «Ростов»
«Ростов» одержал важную победу над очень непростым соперником. В команде играют перспективные молодые футболисты, за которыми приятно смотреть. В этом туре выберу Карпина.
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