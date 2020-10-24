Слуцкий обыграл «Зенит» в Петербурге! В последний раз в РПЛ это делал Бердыев

«Зенит» потерпел второе домашнее поражение подряд – после «Брюгге» чемпион проиграл в РПЛ «Рубину». Игра Лиги чемпионов, несомненно, отразилась на сегодняшнем выступлении петербуржцев, а казанцы выдали отличный матч. Интересное совпадение: в последний раз «Зенит» уступал на своём поле в чемпионате России как раз «Рубину» Курбана Бердыева в декабре 2018-го.

Главные события матча «Зенит» – «Рубин»:

— В этой игре не принял участие Сердар Азмун. Иранский нападающий почувствовал недомогание и был изолирован от команды до получения текстов на коронавирус. Кроме того, «Зенит» третий матч подряд сыграл без Малкома, который залечивает травму колена. По всей видимости, бразилец пропустит также встречи с дортмундской «Боруссией» и «Химками» и может вернуться к игре 3-го тура Лиги чемпионов с «Лацио».

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— «Зенит» полтайма не мог подобраться к воротам Юрия Дюпина. Ход матча устраивал «Рубин», который, конечно, не прессинговал «Зенит» как «Брюгге», но спокойно оборонялся и за счёт игры в пас совершил несколько подходов к штрафной хозяев. Любопытно, что на позиции опорного полузащитника вместо дисквалифицированного Оливера Абильгора у казанцев действовал экс-зенитовец Олег Шатов. Впрочем, и казанцы не били: до середины тайма статистика ударов отражала грустные нули.

— Хозяев выручили стандарты, а также высокий рост Александра Ерохина и его умение открываться в штрафной. После первой подачи Дугласа Сантоса полузащитнику совсем чуть-чуть не хватило для гола головой, а вот второй навес бразильца Александр превратил в гол ударом в касание. Удивительно, что защитники «Рубина» оставили свободным едва ли не самого опасного на стандартах зенитовца. Кстати, Ерохин в тактической схеме 4-3-3 располагался правее, но он, если так можно выразиться, был «ложным вингером». Его тянуло в центр, в штрафную казанцев на помощь Артёму Дзюбе.

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— Получив преимущество, «Зенит» не смог воспользоваться им. Хозяева выглядело сонно, играли без агрессии. «Рубин» находил интересные ходы в атаке и выиграл первый тайм по ударам – 6:2 (в створ – 1:1). Команда Слуцкого дважды попадала в штангу, создавая моменты из зоны Вячеслава Караваева. В одном случае туда неожиданно ворвался Хван Ин Бём, когда защитника увёл за собой Хвича Кварацхелия, а в другом Филип Уремович здорово сыграл на опережение после навеса Солтмурада Бакаева. Наконец, на 43-й минуте казанцы забили заслуженный гол. Дуглас Сантос и Себастьян Дриусси не разобрались, кому блокировать кросс Бакаева, Ярослав Ракицкий проиграл верх Джордже Деспотовичу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

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— После перерыва чемпион добавил в скорости, мяч уже чаще оказывался в штрафной «Рубина». Тот же Ерохин – самый заметный в составе сине-бело-голубых – почти записал в свой актив голевую передачу. Невероятно, как Дриусси промахнулся после его паса, находясь прямо перед воротами! С его-то техникой! Впрочем, похожий промах аргентинец допустил и в матче с «Брюгге». «Зенит» не использовал свой шанс и был наказан не отказавшейся от контригры командой Слуцкого в середине тайма.

— В эпизоде с голом у «Рубина» блестяще сработала сербская связка Деспотович – Йевтич (пусть последний и выступает за Швейцарию). Цепочка ошибок в обороне «Зенита» после аута казанцев привела к тому, что Дарко получил мяч, оторвался от Деяна Ловрена и свободно пробил из-за штрафной. Семак отреагировал на пропущенный гол тройной заменой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

— В концовке «Зениту» оставалось только свалиться на навал. Штатный защитник Ловрен составил тройку высоких нападающих вместе с Дзюбой и Ерохиным. Но всё для чемпиона могло закончиться ещё после ошибки Ракицкого, который подарил мяч Александру Зуеву – «Рубин» в третий раз попал в штангу! И тот же Ракицкий, чья игра в новом сезоне оставляет вопросы, загубил лучший момент в компенсированное время. Из шести ударов сине-бело-голубых во втором тайме в створ пришёлся только один.