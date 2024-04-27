Тренер «Милана» Пиоли: «Интер» сделал нечто исключительное в нынешнем сезоне

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о результатах своей команды в нынешнем сезоне итальянской Серии А.

«Конечно, я совершал ошибки. Сезон мог быть лучше. Если мы набрали настолько меньше очков, чем «Интер», а остальные оказались хуже нас, значит, они сделали нечто исключительное, и я их поздравляю.

Мы были на хорошем уровне в лиге, но не могли за ними угнаться. Есть много вещей, которые можно делать лучше. Команда сильно изменилась, пришло время перемен. Мы пережили трудные моменты, но у этой команды есть потенциал, чтобы стать главными героями и добиться хороших результатов», — приводит слова Пиоли Milan News.

После 34 сыгранных матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 65 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Милан» набрал 70 очков и располагается на второй строчке. «Интер» с 86 очками возглавляет таблицу Серии А и уже обеспечил себе чемпионство.