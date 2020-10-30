Читатели «Чемпионата» спрашивают, зачем молиться на рейтинг УЕФА. Отвечаем

Сегодня утром у нас на сайте вышла небольшая заметка про место России в таблице коэффициентов УЕФА. Как вы могли догадаться, у нас всё плохо. Российские клубы выдали ужасный прошлый сезон (худший за 17 лет) – лишь 4,666 балла. Этот сезон начался с того, что «Динамо» в Лиге Европы вылетело от первого же соперника – тбилисского «Локомотива». А затем и «Ростов» вылетел уже после одного матча с израильским «Маккаби». Ну а прошедшие две недели еврокубков принесли нам 0 побед. Тяжело на них рассчитывать, когда в соперниках «Бавария» и «Челси», но всё-таки встретились ещё и клубы вроде «Ренна» с «Брюгге».

Читатели «Чемпионата» в комментариях написали, что не имеет смысла молиться на наше место в таблице коэффициентов УЕФА. И даже к лучшему, если у нас станет меньше клубов в Лиге чемпионов. Пускай лучше играют в ЛЕ и там набирают очки, чем проваливаются в ЛЧ. Вот самый заплюсованный комментарий:

Хочется объяснить, почему это сомнительный подход. Очевидно, что нынешний футбол – это про деньги. Рынок построен так, что если ты играешь в ЛЧ, то у тебя плюс-минус всё в порядке. Звучит примитивно, но так и есть. Даже если ты выступаешь неудачно в Лиге чемпионов, то всё равно получаешь крупные выплаты от УЕФА. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» гарантировали себе более 15 млн евро только благодаря попаданию в группу. Каждая ничья – ещё 0,9 млн, а победа (ну вдруг случится) – 2,7 млн.



А ещё существуют выплаты УЕФА за рейтинг клуба. Об этом не многие помнят, но речь идёт о сумме около 10 млн евро, а у «Зенита» даже больше, потому что он по рейтингу выше «Краснодара» и «Локомотива». Можно сюда добавить выручку от матч-дея и билетов. Просто для понимания порядка цифр. Гендир ЦСКА Роман Бабаев говорил нам после матча с «МЮ» на «ВЭБ Арене», что его команда заработала на билетах около 1 млн евро. Плюс ещё один важный момент. Выступление в Лиге чемпионов позволяет засветить футболистов. «Локомотив» два года подряд занимает последнее место в группе, но на его главного футболиста всё равно появился спрос. Даже в проигранных матчах Алексей Миранчук забивал «Ювентусу» (и дома, и на выезде).



Есть и ещё один момент. Он не имеет никаких достоверных показателей, но тем не менее важен в долгосрочной перспективе. На этой неделе в мире наверняка появились новые фанаты «Краснодара». Есть болельщики (и в России, и за её пределами), которые узнали о команде Галицкого только после матча с «Челси». Это важно и для спонсоров. Одно дело, когда логотип компании появляется только на российском рынке, а другое – в матчах с «Баварией» и «Челси».



Короче, Лига чемпионов – это денежный ком, который нарастает по мере выступления. Деньги трансформируются в том числе в трансферы. УЕФА считает доходы от ЛЧ честным рыночным заработком с точки зрения финансового фэйр-плей. Это не то же самое, что накупить суперзвёзд на деньги шейхов/олигархов/госмонополий. Так что когда мы говорим «пускай у нас никого не будет в ЛЧ», это всё равно что «пускай у нас будет футбол, как в Беларуси». Там изначально нет финансовых возможностей для солидного выступления на уровне ЛЧ.

Вполне можно понять недовольство наших болельщиков. Но тут скорее вопрос к тем, кто руководит нашим футболом и клубами. Насколько эффективно тратятся средства. Но в любом случае я бы хотел, чтобы у нас хотя бы была возможность для выступления команд на высоком уровне. Не факт, что они выступят хорошо, но именно деньги в наше время позволяют на это рассчитывать. Очевидно, что уровень футбола у нас падает, но, отвечая на вопрос из комментариев, без Лиги чемпионов будет не лучше, а хуже. Поэтому и молимся на таблицу коэффициентов.