Таблица коэффициентов УЕФА. У нас печальная ситуация

На этой неделе российские клубы остались без побед в Лиге чемпионов и Лиге Европы (как и на прошлой неделе).

«Локомотив» – «Бавария» – 1:2

«Краснодар» – «Челси» – 0:4

«Боруссия» Д – «Зенит» – 2:0

ЦСКА – «Динамо» З – 0:0

Для рейтинга не имеет значения, что «Локомотив» или кто-то ещё выглядел достойно. По факту ЦСКА принёс лишь одно очко – это 0,167 в рейтинг страны. Теперь наш показатель сезона – 3,166. Отставание от Португалии возросло до 5,734 (34,404 очка). Нам уже точно не добраться до шестой строчки.

Даже если португальцы проиграют все оставшиеся матчи в евросезоне, то нашим клубам потребуется около 15-16 побед (+бонусы за выход из группы). Просто нереально судя по нашим последним выступлениям. Скорее наши конкуренты выйдут из группы, чем мы. У Португалии максимальный результат на этой неделе. Три победы – это шесть очков для рейтинга страны. То есть у португальцев +1,200 за эту неделю и 4,000 за весь сезон. Только вдумайтесь: на этой неделе португальские клубы принесли своей стране в 7 раз больше очков, чем российские – 1,200 против 0,167.



«Порту» – «Олимпиакос» – 2:0

«Бенфика» – «Стандард» – 3:0

«Заря» – «Брага» – 1:2



Нам остаётся лишь рассчитывать, чтобы мы не упадем ещё ниже. Хотя между седьмой и восьмой строчками в таблице не такая большая разница. Тут как раз шестая позиция даёт принципиально больше (+1 команда в ЛЧ), но об этом можно забыть. Трёх команд в ЛЧ у нас теперь ещё точно долго не будет. Более того, мы с огромной вероятностью выпадем из топ-10 стран через полтора года. Россия держится на седьмой строчке по сути только из-за шикарного сезона-2017/18 (12,600). Когда он перестанет учитываться, мы рухнем примерно на 13-ю строчку. В таком случае второй команде России придётся проходить четырёх соперников для попадания в группу ЛЧ. Вот тогда ещё раз вспомним про «Брагу», «Нефтчи», грузинский «Локомотив» и всех остальных.

Хотя есть вероятность, что клубной рейтинг УЕФА не будет иметь значения. Вы уже наверняка слышали, что топ-клубы Европы планируют создать собственный турнир вместо Лиги чемпионов. Если это случится, то рейтинг в нынешнем виде уже будет неактуален. Можно было бы сказать, что новый турнир помог бы России не скатиться на 13-ю строчку. Однако есть большие сомнения, сколько наших клубов попадёт в новый турнир. И пригласят ли их вообще.