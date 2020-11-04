Первые легионеры «Зенита». Как сложились их судьбы

Продолжаем цикл статей о первых легионерах в истории российского футбола. «Зенит», в отличие от «Спартака» и ЦСКА, обзавёлся легионерами лишь в начале 2000-х годов. Сейчас сине-бело-голубых уже не удивить иностранными футболистами. Расскажем о тех, кто прокладывал путь легионерам в клуб из Санкт-Петербурга.

В расчёт брались легионеры из стран дальнего зарубежья.

Первые легионеры «Спартака». Как сложились их судьбы Один продаёт мясо, у другого сын играет за «Реал».

Первые легионеры ЦСКА. Как сложились их судьбы Многие начали тренерскую карьеру, а кто-то ушёл… в фермерство.

1. Милан Вьештица, защитник (Югославия)

Сезоны 2002-2006: 93 матча, 2 гола, 2 голевые передачи

Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

«Первопроходцем» стал защитник молодёжной сборной Югославии Милан Вьештица. В первом сезоне он принял участие лишь в 8 встречах «Зенита», но уже через год закрепился в основе. За пять лет Вьештица провёл почти сотню матчей, дошёл с клубом до финала Кубка России и занял второе место в чемпионате.



Также Милан выступал за «Ростов», «Шинник», «Жемчужину», «Урал» и санкт-петербургское «Динамо». В России он получил образование, после чего вернулся на родину. Летом были слухи, что Вьештица может стать спортивным директором клуба «Войводина», но пока что Милан сидит без работы. По информации сербской прессы, сейчас Вьештица играет в футбол на любительских турнирах.

2. Владимир Мудринич, полузащитник (Югославия)

Сезон-2002: 10 матчей, 1 гол

Фото: fc-zenit.ru

Вместе с Миланом оказался в «Зените» и другой югослав – Владимир Мудринич. Хавбека взяли в аренду из клуба «Смедерево», но в России он не прижился. На счету Мудринича всего 10 матчей в составе «Зенита», а единственный его мяч случился в выездной встрече с «Сатурном».



До 2017 года Владимир выступал на родине. Даже за «Црвену Звезду» успел поиграть, с которой в сезоне-2005/2006 взял чемпионат и Кубок страны. По окончании карьеры Мудринич стал тренером: с 2018 года он возглавляет клуб «Дрина», представляющий третью по силе лигу Сербии.

3. Предраг Ранджелкович, нападающий (Югославия)

Сезоны 2002-2003: 16 матчей, 1 гол, 1 голевая передача

Фото: fc-zenit.ru

Ранджелкович до «Зенита» играл в «Анжи» и ЦСКА, поэтому с реалиями российского футбола был прекрасно знаком. В питерском клубе у Предрага не задалось: за два года он провёл всего 16 матчей и забил один мяч. В ЦСКА и «Анжи» югославский форвард играл куда результативнее.



Завершал карьеру Ранджелкович в Сербии. Также Предраг выступал за клубы из Румынии, Австрии и Черногории. Первый тренерский опыт Ранджелкович получил в академии «Краснодара», где трудился с 2015 по 2016 год. Позже он работал в штабе черногорского клуба «Рудар».

4. Даниэл Кирицэ, защитник (Румыния)

Сезоны 2002-2004: 66 матчей, 2 гола, 2 голевые передачи

Фото: fc-zenit.ru

Неплохо проявил себя в «Зените» румынский защитник Даниэл Кирицэ. За два с половиной года, проведённых в клубе, он записал на свой счёт 66 матчей. По окончании карьеры Даниэл стал футбольным агентом.



Как признался сам Кирицэ, у него сохранились хорошие отношения с клубом. В частности, «Зенит» часто приглашает его на еврокубковые матчи.

5. Камил Чонтофальски, вратарь (Словакия)

Сезоны 2003-2009: 82 матча, 85 пропущенных мячей

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В середине нулевых за место в воротах «Зенита» развернулась настоящая война. Вячеслав Малафеев, многолетний лидер и капитан команды, столкнулся с мощным конкурентом – Камилом Чонтофальски. Словацкий голкипер действовал надёжно, но всё решил лимит.



«Дик Адвокат пришёл за мной и Славой и сказал нам: «Вы для меня одинаково сильные вратари. Камил, ты проделал хорошую работу, но нам нужны российские игроки в составе. Я ничего не могу сделать. Играть должен Слава, за счёт лимита на легионеров», – вспоминал Чонтофальски в интервью клубной пресс-службе.



Покинув «Зенит», Камил выступал за клубы из Кипра, Греции, Чехии и США. Также на его счету 34 встречи в составе сборной Словакии. По окончании карьеры Чонтофальски стал тренером вратарей. С лета прошлого года он работает в чешском клубе «Теплице». Ранее Камил трудился во второй команде пражской «Славии».

6. Лукаш Гартиг, нападающий (Чехия)

Сезоны 2003-2005: 46 матчей, 9 голов, 4 голевые передачи

Фото: fc-zenit.ru

Своим появлением в «Зените» Лукаш обязан Властимилу Петржеле – именно чешский специалист забрал Гартига с собой из «Богемианса» (так же, как и Чонтофальски). Бритоголовый форвард получил в России репутацию скинхеда. Вдобавок к характерной причёске у Лукаша на руке есть татуировка, где изображён солдат. И всё бы ничего, но слишком уж он похож на немецкого, времён Второй мировой. Сам Лукаш тогда, кстати, отрицал свою причастность к ультраправым.

Футбольных качеств Гартигу при этом не хватало. За три года, проведённых в «Зените», он забил всего 9 мячей. Большую часть матчей Гартиг провёл на скамейке запасных, либо выходил на замену. В 2014 году Лукаш закончил карьеру, выступая за «Колин» – клуб из одноимённого города в Чехии, откуда родом сам футболист. Сейчас Гартиг играет на любительском уровне и уже своих взглядов не скрывает.

7. Мартин Горак, защитник (Чехия)

Сезоны 2003-2004: 59 матчей, 4 гола, 1 голевая передача

Фото: fc-zenit.ru

Горак приходил в «Зенит» как игрок молодёжной сборной Чехии. Карьера у Мартина получилось насыщенной, но не слишком успешной. В питерском клубе он продержался всего два года, после чего скитался по арендам: турецкий «Денизлиспор», «Шинник» и «Ростов». Также Горак выступал в России за «Сибирь».



Завершал карьеру Мартин в Швейцарии, где играл за полупрофессиональные клубы. По последним данным, Горак живёт в одной из швейцарских деревушек и работает там… садовником. До этого Мартин пытался «раскрутиться» в сфере спортивного бизнеса – помогал своему другу в развитии его теннисной академии.

8. Павел Мареш, защитник (Чехия)

Сезоны 2003-2006: 129 матчей, 11 голов, 5 голевых передач

Фото: fc-zenit.ru

В середине 2000-х левый фланг обороны «Зенита» закрывал Павел Мареш. Чешский защитник помог сине-бело-голубым выиграть серебро в сезоне-2003. Кроме того, Павел дважды попал в «Список 33». С приходом «Газпрома» и больших денег, Мареш покинул «Зенит», не дождавшись главных успехов клуба. Мареш вернулся в «Спарту», но за три года провёл всего 2 матча в составе пражской команды. Позже Павел выступал за «Высочину» и «Викторию» из города Жижков.



Закончив карьеру, Мареш подался в бизнес. Компания SportClient, которую Павел организовал вместе с Владимиром Шмицером (бывшим игроком «Ливерпуля» и сборной Чехии – Прим. «Чемпионата»), занимается помощью профессиональным спортсменам. Услуги разные, начиная от правовой поддержки и заканчивая поиском жилья при переезде в другую страну.

9. Радек Ширл, полузащитник (Чехия)

Сезоны 2003-2009: 189 матчей, 8 голов, 18 голевых передач

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лучшим легионером «Зенита», если брать первых иностранцев в истории клуба, является Радек Ширл. Чемпионство, Кубок и Суперкубок УЕФА – всё это застал чешский хавбек. Именно Ширл забил мяч в ворота «Сатурна», ставший золотым для «Зенита» в сезоне-2007.



Радек, несмотря на возраст (39 лет), карьеру ещё не завершил. Экс-полузащитник «Зенита» представляет клуб «Збузани» из третьего дивизиона чемпионата Чехии. В одной команде с ним, кстати, играет и Марек Кинцл, выступавший за «Зенит» 2004 году. Пару лет назад Радек оказался в центре скандала – во время одного из матчей «Збузани» он избил арбитра. Но в «Зените» Ширла помнят наверняка лишь с положительной стороны.