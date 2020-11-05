Героический сейв экс-игрока «Динамо»! Епуряну приблизил Сульшера к отставке?

Первой сенсацией второго лигочемпионского дня стала победа «Истанбул Башакшехира» над «Манчестер Юнайтед».
Провалы в обороне
Начало встречи было за «манкунианцами». Они больше контролировали мяч, создавали опасные моменты у ворот хозяев, но первые пропустили. Демба Ба воспользовался чрезвычайно высоким расположением обороны «МЮ» и, убежав на рандеву с вратарём, открыл счёт в матче. Игра гостей после пропущенного гола не изменилась, а «Истанбул» методом мелких фолов грамотно сдерживал опасные атаки «красных дьяволов».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч Премьер» в «Твиттере»
Провалами в обороне хозяева охотно пользовались и за пять минут до перерыва забили второй мяч. Тюрюч ускорился по левому флангу, далее отпасовал низом в штрафную, Демба Ба пропустил мяч себе за спину, куда уже набежал Эдин Вишча, пробивший в касание точно в цель.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч Премьер» в «Твиттере»
На мяч Вишчи «МЮ» ответил голом Марсьяля. Люк Шоу на левом фланге легко обыграл защитника, навесил в центр штрафной, откуда Марсьяль без помех головой отправил мяч под самую штангу.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч Премьер» в «Твиттере»
Героическое спасение Епуряну
Во втором тайме хозяева прижались к воротам и все силы сосредоточили на обороне. «Ман Юнайтед» искал пути к воротам Мерта Гонюка, но так и не нашёл. Ключевым эпизодом второго тайма и, пожалуй, всей встречи стало спасение бывшего игрока «Москвы», «Динамо» и «Анжи» Александра Епуряну, который на 92-й минуте матча выбил мяч прямо с «ленточки». Один из игроков турецкой команды едва не срезал мяч в ворота, но вовремя оказался Епуряну, который опередил голкипера и героически спас ворота.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть спасение Епуряну можно (начиная с отметки 3:46) на канале «Матч ТВ» в YouTube.
Помимо спасения молдавского защитника этот матч в актив себе занесли и другие игроки турецкого клуба. Это первая победа Мартина Шкртела в Лиге чемпионов впервые с сентября 2009 года, а гол Демба Ба стал четвёртым для него в матчах против «Манчестер Юнайтед».
В июле этого года Епуряну стал чемпионом Турции, а теперь бывший игрок «Динамо», возможно, приблизил Сульшера к отставке. В последних семи матчах «красные дьяволы» потерпели три поражения. Сначала было 1:6 от «Тоттенхэма», потом 0:1 от «Арсенала», а теперь пришло время для первой потери очков в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» давно рассматривает кандидатов на пост главного тренера, и поражение в Турции может заставить боссов «МЮ» решиться на смену наставника.
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