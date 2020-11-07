Вратаря «Манчестер Сити» поставили в нападение. Что из этого получилось

В нулевых «Манчестер Сити» находился в вечной тени более успешных соседей, без особых амбиций существовал в АПЛ и по настроению боролся то за еврокубки, то за путевку в Чемпионшип. До пришествия больших денег было ещё далеко, поэтому историю клуба ковали такие колоритные персонажи как, например, Джоуи Бартон.

В 2002 году «Манчестер Сити» в очередной раз вернулся в Премьер-лигу, чтобы остаться там уже на долгое время — хотя в сезоне-2003/04 тонкий лёд под ногами «горожан» почти растрескался, когда Кевин Киган еле довёл команду до 16-го места. Причём именно Киган стоял за возвращением клуба в АПЛ, а затем заманил в стан команды настоящих звёзд, пусть уже и прошедших свой пик — Петера Шмейхеля и Робби Фаулера. Также к этой компании добавились Николя Анелька, Сильвен Дистен и другие неплохие футболисты.



В сезоне-2002/03 «Манчестер Сити» занял вполне сносное девятое место, а самым ярким событием стала первая за 13 лет победа в манчестерском дерби. Более того, благодаря рейтингу Fair Play клуб получил путёвку в квалификационный раунд Кубка УЕФА. Летом состав команды пополнили Стив Макманаман и Клаудио Рейна, а из академии в основу попали молодые Стив Айрленд и Шон Райт-Филлипс. Однако после бодрого старта сезон (ставший первым для клуба на стадионе «Сити оф Манчестер», который сейчас называется «Этихад») превратился в настоящий кошмар — от вылета «Манчестер Сити» обезопасил себя только в 36-м туре.



Тем не менее, Кевин Киган сохранил свой пост. Однако в новой кампании команда чередовала победы с поражениями и плелась в середине таблицы. Еще в декабре 2004 года Киган сообщил руководству клуба, что хотел бы завершить работу с командой. Планировалось, что тренер доработает сезон до конца, но после домашнего поражения от «Болтона» (0:1) в марте 2005 года Киган был уволен. Команду подхватил его ассистент — Стюарт Пирс, известный в прошлом английский защитник по прозвищу «Псих». Так его прозвали болельщики за буйный характер.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

При Пирсе «Манчестер Сити» заметно взбодрился — выдал семиматчевую серию без поражений, а победы над «Ливерпулем», «Бирмингемом», «Портсмутом» и «Астон Виллой» позволили команде вклиниться в борьбу за еврокубки. Судьба путёвки в Кубок УЕФА решалась в матче последнего тура против «Мидлсбро» — они как раз шли строчкой выше и опережали «Манчестер Сити» на три очка. Пирсу необходима была только победа, и «Псих» придумал для этого беспрецедентный план.



Основным голкипером «Сити» в том сезоне был Дэвид Джеймс — он неплохо заменил уже заметно постаревшего Дэвида Симэна плюс был №1 у Свена-Йорана Эрикссона в сборной Англии. Накануне решающего матча всё шло по плану — команда готовилась к «Мидлсбро» в штатном режиме, а сам Джеймс позже вспоминал, что Пирс ничего не говорил ему по поводу своего безумного замысла.



За вечер до игры тренер обратился к специалисту по экипировке с просьбой напечатать для Джеймса футболку полевого игрока. «Ничего не спрашивай, просто напечатай футболку и всё. И, ради бога, ничего не говори Джеймсу», — так Пирс в атмосфере строжайшей секретности готовил настоящую бомбу на последний тур.



15 мая 2005 года. День матча с «Мидлсбро», который «Манчестер Сити» проводил дома. В стартовом составе практически не было сюрпризов — более того, в основу вернулся Робби Фаулер, который пропускал игру с «Астон Виллой» (заменявший его Джон Маккен остался на скамейке запасных). Дэвид Джеймс оказался на своём привычном месте — в воротах.

На 23-й минуте Робби Фаулер привёз штрафной — к мячу подошёл Джимми-Флойд Хассельбайнк, который пушечным ударом с 25 метров всадил мяч в сетку ворот Джеймса. На перерыв «Манчестер Сити» ушёл, проигрывая 0:1.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

В раздевалке к вратарю «Манчестер Сити» подошёл тот самый экипировщик с пакетом в руках и сказал: «Слушай, я напечатал для тебя полевую футболку. В общем, возможно, что тебе придётся выйти в поле». Удивленный Джеймс спросил: «Что ты имеешь в виду?», но экипировщик лишь развел руками в стороны.

Впрочем, на то, чтобы вникать в происходящее, у Джеймса не было времени — команда проигрывает, на кону путёвка в Кубок УЕФА, надо просто выходить, играть и биться. Сразу же после перерыва «Манчестер Сити» отыгрался — защитники «Мидлсбро» не справились с Мусампой, который в ближнем бою переиграл Марка Шварцера. Однако счёт 1:1 вполне устраивал команду Стива Макларена — «Мидлсбро» уверенно оборонялся и отвечал опасными контратаками.



Пирс бросил в игру второго Райт-Филлипса (который Брэдли), но тщетно, Макларен ответил на это лишь выходом дополнительного защитника, когда выпустил Райцигера вместо Моррисона. И тут «Псих» понял, что настало время для его плана, надёжного как швейцарские часы. Позже Пирс вспоминал об этом: «Когда я готовил замену, мой помощник сказал, что не хочет иметь с этим ничего общего. И добавил, что я идиот и теперь играю сам по себе».



На 88-й минуте к бровке подошёл резервный вратарь Никки Уивер. Камеры выхватывали удивлённые лица болельщиков «Манчестер Сити» — неужели у Джеймса травма? Однако Уивер вышел вместо полузащитника Клаудио Рейны, а сам Джеймс побежал переодеваться в полевую форму с первым номером.



Наверное, в этом внезапном ходе Пирса была своя логика — огромный Джеймс (194 см роста) мог быть полезен при навале на чужую штрафную. Но при этом в запасе оставался форвард Маккен, что делало замену Пирса ещё более странной.



Вскоре Джеймс сорвал первые овации стадиона — подхватил мяч в чужой штрафной после отскока, укрыл его корпусом от трёх человек, но в последний момент срубил Стюарта Парнаби. Затем Джеймс первым успел на подбор, попытался пробить по воротам, промахнулся мимо мяча и влетел во всё того же бедного Парнаби. Но всё-таки мощный психологический эффект замены вкупе с физическим давлением Джеймса заставил оборону «Мидлсбро» дрогнуть — на последних секундах матча Франк Кедрю коснулся мяча рукой после прострела Бартона, и арбитр немедленно указал на точку.



Джеймс победно сжал кулаки и побрёл наблюдать за тем, как Робби Фаулер устанавливает мяч для удара. Стадион гудел в ожидании гола — уж Фаулер, забивший к тому времени более 100 голов в Премьер-лиге, точно не должен был промахнуться в такой момент. Казалось бы, безнадёжно заваленный сезон заканчивается приятной историей с попаданием в еврокубки.



Фаулер пробил в правый от себя угол. Туда же полетел и Марк Шварцер, намертво взявший мяч. В ту же секунду весь «Мидлсбро» кинулся благодарить своего вратаря — это было драматичное спасение, превратившее авантюрный замысел Стюарта Пирса в забавный пшик. Вскоре прозвучал финальный свисток — «Манчестер Сити» остался на восьмом месте и пролетел мимо Кубка УЕФА.



Спустя годы Пирс так прокомментировал свой замысел: «Я сидел дома накануне вечером, думая, что должен любой ценой выиграть игру. Размышлял, что я могу сделать, если нам придётся давить в концовке. И я придумал. Если бы Фаулер забил тот пенальти, то все бы сказали, что это был мастерский ход».

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Сам Джеймс действительно ничего не знал: «Я потом несколько раз говорил с Пирсом по поводу этого, и он сказал, что хотел меня использовать в качестве таргетмэна, чтобы мы могли добавить в давлении. Но по факту я играл как «десятка», наверное — я просто не знал, где мне находиться. Если бы мне накануне сказали, что я выйду в поле, я бы просто потренировался дополнительно перед матчем. Но я вообще был не в курсе».



Под руководством Стюарта Пирса «Манчестер Сити» провёл ещё два сезона — в 2006 году «горожане» финишировали на 15-м месте, год спустя на 14-м. В мае 2007-го Пирс покинул клуб. А Дэвид Джеймс ещё летом 2006 года перешёл в «Портсмут».