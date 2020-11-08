Дзюбу не вызвали в сборную России из-за скандального видео. Прав ли Черчесов?

Новость дня: главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал нападающего и капитана команды Артёму Дзюбу на матчи с Молдавией, Турцией и Сербией. Виной тому компрометирующее видео игрока, появившегося в интернете вчера вечером. На нём человек, похожий на Дзюбу, занимается самоудовлетворением. Сегодня Черчесов заявил, что «ситуация, сложившаяся с Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения». Но чтобы команда готовилась к предстоящим матчам в условиях «максимальной концентрации», тренерский штаб принял решение не вызывать Дзюбу на сбор и оградить «от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста».

Решение тренерского штаба многие болельщики посчитали спорным. Прав ли Черчесов, убрав Дзюбу из состава сборной России? Среди экс-футболистов, тренеров и болельщиков решение главного тренера поддержали далеко не все.

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Экс-полузащитник «Зенита» Александр Канищев, например, раскритиковал Черчесова и допустил, что видео с Дзюбой может быть ненастоящим:



«Черчесов поступил неправильно, не вызвав Дзюбу. Не факт, что это вообще достоверная информация. Да и вообще, это личная жизнь человека, и любое вмешательство в неё — неправильное. Работа и личная жизнь несовместимы, не этим должен руководствоваться тренер сборной. Понимаю, если бы Артём совершил хулиганский поступок. Не судите, да не судимы будете. Вот так сразу лишать человека статуса… Может, это видео вообще какой-то компьютерный фейк, нужно разобраться. Всё чересчур категорично».



Поддержал волну критики известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский: «Я не на месте Черчесова, но я бы так не поступил. Мне Дзюба симпатичен, он самый высокий в нашей команде, и все проблемы «на втором этаже» он решает. Дзюба – энерджайзер, он как моторчик команды». На вопрос о том, кто же сможет заменить форварда, артист ответил, что «кто-то может заменить Черчесова – так будет толковее».



Другой экс-футболист «Зенита» Сергей Веденеев, предположил, что решение Черчесова зависело и от уровня соперников:



«На Артёме построена игра в атаке, сборная у нас в основном занимается разрушением. Дзюба — важная составляющая этой команды, и ребятам будет нужно время, чтобы сыграться с новыми людьми. Если это будет Соболев или Заболотный, нужно время на адаптацию, может быть, вообще будем играть без высокого форварда. Но соперники не очень сильны и опасны, думаю, что Черчесов это учитывал».

Черчесов принял правильное решение. Сборная России выиграет от отсутствия Дзюбы И дело не только в скандальном видео.

А вот другой экс-представитель «Зенита» и коллега Черчесова Властимил Петржела коллегу поддержал: «Станислав Черчесов поступил грамотно. Дзюба должен осмыслить трагичность ситуации, а главное для тренера — хоть немного, но отвести скандальную тему от сборной. С другой стороны, таким решением Черчесов даёт понять, что так себя вести нельзя. На месте Черчесова поступил бы так же: побеседовал с футболистом, а главное — никакого скандала. Конечно, теперь сборной нужен новый капитан. Думаю, после этой ситуации Дзюбу-капитана мы в сборной больше не увидим».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой тоже поддержал Черчесова:



«Всё это, чтобы не было негативного влияния на команду, да и самому Артёму нужно покопаться, разобраться в себе. Не совсем понятная история, откуда, почему и как. Зачем эта лишняя нервотрёпка?»



По мнению Мостового, проблем с выбором капитана возникнуть не должно: «Можно сыграть и без габаритного нападающего, но вчера Соболев забил два мяча, можно и с ним сыграть. А так, сейчас много футболистов, которые могут сыграть. Дзюба — потеря, но заменить можно. Вопрос с капитанской повязкой решит тренер, но вывести команду может кто угодно. Поверьте мне, кто только капитанскую повязку не носил».



Член комитета по этике РФС и футбольный эксперт Андрей Созин полагает, что сейчас у Артёма будет время перезагрузиться: «Абсолютно верное решение Черчесова не вызвать его в сборную, он прав, отозвав Дзюбу. Да, произошедшее не имеет отношение к игре Артёма, но негативный шлейф от произошедшего не даст Дзюбе и команде нормально готовиться к важным матчам. Было бы удивительно, если бы сборная сделала вид, что ничего не произошло. Может, это и к лучшему для Артёма: многие говорили, что он устал, что не очень готов. Сейчас будет время перезагрузиться».

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев тоже не увидел ничего криминального в отстранении Дзюбы: «Поддерживаю решение Станислава Черчесова. Невызов Дзюбы — в интересах сборной. Нужно избежать различных кривотолков от болельщиков, оскорблений, чтобы он меньше мелькал перед лицом. Если футболист получает вызов в национальную команду, он должен быть сконцентрированным на игре. Дзюба же постоянно будет отвлекаться и ничего хорошего из этого не выйдет. Пострадает как сам футболист, так и команда».



При этом специалист верит, что Дзюба ещё вернётся в команду:



«Не думаю, что Артёма отстранили навсегда. Конечно, повязка капитана перейдёт другому футболисту. Но пройдёт время, Дзюба сделает новый героический шаг, народ это воспримет и будет относиться к нему так же, как на чемпионате мира. Как только команда и болельщики будут относиться к Дзюбе как к лидеру — есть все шансы обратно заполучить повязку. Но теперь важно, как он будет себя вести».



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