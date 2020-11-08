Миранчук блестяще дебютировал в Серии А! Спас команду в матче с «Интером»

Алексей Миранчук наконец-то дебютировал за «Аталанту» в Серии А и уже через 20 минут после выхода на замену забил первый гол в итальянском чемпионате. Рассказываем, как российский футболист продолжает успешно адаптироваться на Апеннинах.

Гасперини дал шанс Миранчуку и не прогадал

25-летний россиянин впервые появился в составе «Аталанты» ещё в выездном матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (0:4) и уже через восемь минут отличился первым голом за бергамасков. А вот в Серии А главный тренер Джан Пьеро Гасперини трижды включал Алексея в заявку, но на поле упорно не выпускал.



Перед матчем с «Интером» итальянский тренер объяснил “игнор” российского легионера.



«Он хорошо готов физически, оправился от травмы и тренируется. У нас есть проблемы в полузащите и на флангах обороны. Поэтому Миранчук сейчас не приоритет», – сказал 62-летний специалист.

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Но уже в матче с миланским клубом Гасперини на 59-й минуте выпустил российского полузащитника вместо украинца Руслана Малиновского. И Алексей отлично вступил в игру, заняв место на правом фланге полузащиты, а «Аталанта» заметно прибавила в атаке.



Уже на 66-й минуте он сделал хороший заброс в сторону Дувана Сапаты, но колумбийский нападающий не смог дотянуться до мяча, и его забрал Самир Ханданович. Алёша был очень полезен в подыгрыше, а уже спустя 20 минуте после выхода на замену открыл лицевой счёт в Серии А.



На 79-й минуте Миранчук здорово принял пас на линии штрафной «Интера» и, недолго думая, пробил в левый от Хандановича угол ворот. Словенский вратарь не справился с ударом, и счёт стал ничейным – 1:1.

Под конец второго тайма, уже в добавленное время, россиянин мог забить ещё один гол в ворота «нерадзурри». Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль сделал заброс в сторону Миранчука, но защитник «Интера» Д`Амброзио на грани фола задрал ногу, слегка задев корпус Алексея.



Матч так и закончился со счётом 1:1, а Миранчук вновь забил гол за «Аталанту» после выхода на замену. Кажется, адаптация россиянина в Италии проходит хорошо и уже совсем скоро его можно будет назвать одним из лидеров команды Гасперини.