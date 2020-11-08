Видео с Дзюбой, которое точно нужно увидеть! Победный гол и дикие эмоции Артёма

Встреча двух представителей России в Лиге чемпионов не разочаровала, по крайней мере с точки зрения эмоций и количества голов. «Зенит» с «Краснодаром» выдали яркий спектакль, героем которого стал, конечно же, Артём Дзюба. Команда Мурада Мусаева потерпела пятое поражение подряд во всех турнирах, а петербуржцы обошли в таблице «Спартак» и поднялись на второе место, отставая на очко от ЦСКА.

Главные события матча «Зенит» – «Краснодар»:

— Главный вопрос относительно основы «Зенита» касался того, сыграет ли Дзюба. После появления скандального видео с его участием капитан сине-бело-голубых и сборной России был выведен из состава национальной команды. Однако в «Зените» его не стали убирать из состава – центрфорвард вышел с первых минут. Впрочем, Артём лишился повязки. Сергей Семак назначил капитаном на игру с «Краснодаром» Деяна Ловрена.

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— Фанаты подготовили баннер «В историю трудно войти, но легко вляпаться». Очевидно, он был посвящён Дзюбе, так как других поводов вспомнить известное выражение нет. Кроме того, поклонники хозяев заряжали «Не позорьте имя клуба!» и другие, менее цензурные кричалки.

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— Самый дорогой летний новичок РПЛ Вендел получил шанс застолбить место в основе, но в дебюте игры он откровенно «поплыл». Привёз опасную атаку на свои ворота уже на 1-й минуте, а потом и пенальти. Благодаря системе VAR судья Владимир Москалёв разобрался, что бразилец сыграл рукой в собственной штрафной. Забив с «точки» Маркус Берг, почему-то начал провоцировать голкипера «Зенита» Михаила Кержакова. Если бы Москалёв дал шведу в этом эпизоде заслуженную жёлтую карточку, то Берг покинул бы поле ещё до перерыва.

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— В первом тайме контратакующий план «Краснодара» работал лучше, чем зенитовские 4-3-3 с Далером Кузяевым и Андреем Мостовым на флангах. Хотя по ударам хозяева и превзошли гостей (6-3, в створ – 2-1), вынужденный отыгрываться чемпион имел минимум моментов. Чувствуется, что лидерам команды Семака недостаёт свежести, а в первую очередь – Дзюбе. За 45 минут Артём лишь 15 раз коснулся мяча, отдал одну ключевую передачу и всего один раз пробил по воротам. Этот его удар и стал самым ярким эпизодом тайма.



— На 45-й минуте уже «Зенит» заработал одиннадцатиметровый. Бригада Москалёва непозволительно долго разбиралась с тем, попал ли мяч в руку Кайо, который вёл единоборство с Ловреном. В конце концов судья пошёл к экрану и разглядел нарушение. Дзюба отправился бить пенальти под свист своих же болельщиков, но ударил катастрофически плохо – Матвей Сафонов поймал мяч.

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— Во втором тайме чемпиона как будто подменили. «Зенит» прибавил в интенсивности, значительно лучше и быстрее стал ходить мяч. «Краснодар», у которого ещё по ходу первого тайма поменялись местами фланговые игроки Алексей Ионов и Магомед-Шапи Сулеймайнов (почему-то Шапи начинал слева), думал только об обороне. Дзюбе команда создала три подряд момента. Но Артёму чудовищно не везло! Особенно в эпизоде, когда Сафонов вытащил его удар, а Егор Сорокин вынес летевший в ворота мяч.



— На 64-й минуте давление «Зенита» наконец-то принесло свои плоды. В этой атаке поучаствовал прибавивший после перерыва Вендел. Оборона «Краснодара» слишком сместилась вправо, оставив свободным Кузяева. Полузащитник точно пробил с левой в касание – в самый угол. Кстати, Кузяев не забивал в РПЛ с декабря 2018-го.

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— Это был не день Дзюбы, но хоть что-то хорошее должно было случиться с Артёмом сегодня.«Краснодар», чьи игроки в таком непросто графике устали никак не меньше зенитовцев, пропустил недопустимо простой гол. Вынос от вратаря, скидка Дзюбы на Магомеда Оздоева и обратный пас от полузащитника центрфорварду: вот и вся атака сине-бело-голубых. Забив мяч, счастливый Дзюба на эмоциях что-то показывал фанатам, посылал кому-то воздушные поцелуи и праздновал успех со всей командой чуть ли не со слезами на глазах.

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— «Краснодар» очень слабо отыграл второй тайм. Почти ничего не создал впереди, уступил по ударам – 4-16 (в створ – 0-8). Дзюба же поучаствовал и в третьем голе «Зенита», который забил Алексей Сутормин. В итоге Артём совершил 44 касания мяча, пробил четыре раза и отдал три ключевых паса. Он выстрадал на поле звание лучшего игрока матча.

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Сутормин тоже отпраздновал гол со слезами на глазах — у него накануне ушёл из жизни отец.