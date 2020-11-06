«Зенит» и «Краснодар» постараются смягчить гнев болельщиков. Прогнозы на 14-й тур РПЛ

В 13-м туре «Спартак» уступил «Ростову» и освободил первую строчку для «армейцев». Российский тренер Ринат Билялетдинов заработал на своём прогнозе 7 очков. Он угадал результат матча «Тамбов» — «Динамо» и исходы встреч «Рубин» — «Арсенал» и «Ротор» — ЦСКА.

Читатель Олег Родин из Санкт-Петербурга верно предсказал результат встречи «Ротор» — ЦСКА, разницу в матче «Тамбов» — «Динамо» и исходы игр «Рубин» — «Арсенал» и «Химки» — «Зенит». Это 10 баллов.

Обозреватель «Чемпионата» Михаил Гончаров набрал 13 очков: угадал результаты матчей «Рубин» — «Арсенал» и «Ахмат» — «Краснодар», а также исходы встреч «Химки» — «Зенит», «Ротор» — ЦСКА и «Тамбов» — «Динамо».

Таблица после 13-го тура

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Играем дальше.

Прогноз специалистов

Константин Лепёхин, бывший футболист «Зенита»:

«Сочи» — «Уфа» — 2:1

«Сочи» — один из лидеров чемпионата, поэтому должен победить. Лёгкой победы, может, и не будет, но три очка хозяева заберут.

«Урал» — «Спартак» — 0:1

Ставлю на «Спартак». За последние годы красно-белые вновь стали одной из лучших команд нашего чемпионата. Хотелось бы, чтобы они боролись за чемпионство. После неудачного матча с «Ростовом» москвичи одержат победу.

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«Арсенал» — «Ротор» — 0:0

Обе команды для нашего чемпионата слабые. Думаю, их вариант — навязывать борьбу, а когда это делаешь, то забиваешь мало.

«Тамбов» — «Ахмат» — 0:1

Наблюдал последние две-три игры «Ахмата». У Талалаева хорошая, сильная и атакующая команда с быстрыми футболистами. Они выиграют с минимальным счётом.

«Химки» — «Рубин» — 0:2

Фактор главного тренера играет для меня большое значение, поэтому предвижу победу команды Слуцкого.

ЦСКА — «Ростов» — 3:0

«Армейцы» сильнее. «Ростов» и Карпин пытаются побеждать, набирать очки, но тут у них шансов мало.

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«Динамо» — «Локомотив» — 2:2

«Динамо» располагает качественной линией атаки: есть кому забивать. У «Локомотива», с учётом большого расхода сил в Лиге чемпионов, будет мало мотивации. Хотя «железнодорожники» — одна из лучших команд России.

«Зенит» — «Краснодар» — 2:2

Прогнозирую жаркий матч. Есть ощущение, что «Краснодар» будет сильнее, но результат окажется ничейным.

Прогноз читателей

Алина Вельмезева (Казань):

«Сочи» — «Уфа» — 2:0

«Сочи» сейчас выглядит лучше. «Уфа» же, наоборот, находится на грани вылета. Хозяева справятся с обороной гостей без особых проблем.

«Урал» — «Спартак» — 1:2

В последнем матче «Спартак» проиграл «Ростову», ему нужно набирать очки, чтобы не опуститься в таблице. Соперники наступают, плотность наверху и желание реабилитироваться за прошлый матч сыграют свою роль. Но оборона москвичей далека от идеала, так что без забитого гола хозяева не останутся.

«Арсенал» — «Ротор» — 0:1

«Ротор» дома навязал борьбу в прошлом матче ЦСКА, несмотря на проигрыш. Думаю, гости смогут забить в Туле.

«Тамбов» — «Ахмат» — 1:1

Равные соперники из второй половины таблицы. Будет боевая ничья, так как оборона у них неидеальна.

«Химки» — «Рубин» — 0:1

Подмосковный клуб в зоне переходных матчей, «Рубин» же борется за зону Лиги Европы. Неудачный матч в Хабаровске команда Слуцкого должна забыть, а ярость придаст агрессии казанской атаке.

ЦСКА — «Ростов» — 2:2

ЦСКА измотан матчами на европейской арене, «Ростов» тоже не в оптимальной форме. Даже после победы над «Спартаком». Несмотря на это, мы увидим голевую феерию двух хороших команд.

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«Динамо» — «Локомотив» — 2:1

«Локомотив» неплохо провёл матч в Лиге чемпионов, но ничего экстраординарного не показал. «Динамо» же играет дома, оно не отягощено дополнительными матчами, поэтому ставлю на победу хозяев с минимальным разрывом.

«Зенит» — «Краснодар» — 2:0

Команды, которые устали играть по два матча в неделю, обе выжаты, положительных эмоций нет. На зубах и силе воли питерцы смогут одолеть южан. Ерохин забьёт гол и в этом матче, он сейчас в отличной форме.

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Прогноз журналистов

Александр Титеев, выпускающий редактор «Чемпионата»:

«Сочи» — «Уфа» — 2:1

Уфимцы, к сожалению, выглядят обречённо. В последних 11 турах они набрали всего-навсего три очка из 33 возможных. А «Сочи» на своём поле идёт без поражений – три победы и три ничьи. Хотя на гол гости теоретически наиграть могут, поскольку команда из Сочи вот уже шесть матчей подряд и сама забивает, и соперникам забить даёт.

«Урал» — «Спартак» — 1:2

Спартаковцы выиграли четыре последних матча в гостях. С «Уралом» красно-белым, конечно, будет непросто, но не думаю, что эта их серия прервётся именно в Екатеринбурге. Вничью же «Спартак» за последние 10 туров сыграл лишь один раз – дома с «Зенитом».

«Арсенал» — «Ротор» — 3:1

В плане исхода здесь всё вроде бы более-менее ясно. На своём поле в первом матче под руководством нового тренера «Арсенал» должен взять верх. В плане же счёта стоит ждать «весёлый» матч, поскольку игры с участием туляков проходят результативно. В последних девяти из них был зафиксирован единственный случай, когда кто-то из участников такого поединка ушёл с поля без забитого мяча. Причём голы во встречах туляков стабильно начинают забивать уже в первых таймах.

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«Тамбов» — «Ахмат» — 0:1

«Тамбов» – команда упёртая, терпеливая, но всё-таки отдам преимущество «Ахмату». Скорее всего, в этом матче всё решит один гол, и забьют его гости.

«Химки» — «Рубин» — 1:2

Если бы не кубковый матч, который «Рубин» проводил в среду в Хабаровске, не задумываясь отдал бы ему предпочтение. С поправкой же на перелёт сюрпризы случиться могут. Впрочем, играть на четвёртый день вполне нормально. Так что пусть и с трудом, но выиграет команда Леонида Слуцкого. При этом «Рубин» должен пропустить: в пяти последних матчах с его участием забивали обе команды. «Химки» же не забили только в предыдущем туре, уступив 0:2 «Зениту», а до того девять матчей подряд обязательно распечатывали ворота соперника.

ЦСКА — «Ростов» — 2:1

И в этом матче нужно делать поправку на то, что «Ростов» готовился к нему в стандартном режиме, а ЦСКА в четверг проводил еврокубковый поединок в Роттердаме. В пользу «армейцев» отрезок из восьми туров, по ходу которого они одержали семь побед, проиграв 0:1 «Локомотиву». В пользу «Ростова» – довольно успешное выступление на выезде (четыре победы, ничья, два поражения) и удачная игра в два последних приезда в гости к ЦСКА (1:0, 3:1). Поставлю на победу команды Виктора Гончаренко с пропущенным мячом, поскольку ЦСКА пропускал во всех шести домашних матчах нынешнего чемпионата. Даже когда у него в соперниках находились далеко не блещущие в турнире «Тамбов» и тульский «Арсенал».

«Динамо» — «Локомотив» — 0:1

Успешный результат матча с «Атлетико», полагаю, благотворно отразится на игре «Локомотива» во встрече с «Динамо». Показалось, что в последние две недели «железнодорожники» думали о Лиге чемпионов, а потому и уступили в РПЛ «Сочи» с «Ротором». Теперь настала пора набирать очки в своём чемпионате. Тем более что соперник для этого вполне подходящий – у «Динамо» «Локо» выиграл семь из последних 12 очных встреч. Вот только делать результат команде Николича надо ещё в первом тайме, поскольку вот уже 12 домашних матчей подряд во вторых таймах «Динамо» не пропускает.

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«Зенит» — «Краснодар» — 3:1

Получив изрядную порцию критики за выступление в Лиге чемпионов, команды постараются хотя бы немного смягчить гнев болельщиков. Шансов на успех куда больше у «Зенита». Он безусловный фаворит с точки зрения турнирной ситуации и фактора поля. Кроме того, никуда не ездил и, в отличие от соперника, сыграл в ЛЧ вничью, а не уступил, ведя в счёте и имея на игрока больше. Забитых же мячей должно быть много – вот уже на протяжении 10 матчей РПЛ меньше трёх в Питере их и не фиксируется. Ну а главные события, видимо, развернутся во втором тайме. Ведь в первых таймах на выезде «быки» не забивали восемь матчей подряд.