Сборная России проиграла не только из-за судейства. Разбор матча с Турцией

Разбираем вчерашний матч сборной России с тактической точки зрения. Можно ли было сыграть лучше в меньшинстве? Как провёл своё время Заболотный? В чём критические недостатки Зобнина? Ниже – ответы на эти и многие другие вопросы.

Стартовый план сборной России был действительно хорош: прессинг задушил сборную Турцию

Черчесов отказался от наработанной схемы 4-2-3-1 и перестроился на 3-4-2-1 – при помощи неё наша команда планировала оказывать высокий прессинг с применением персональных ориентировок. В оборонительной фазе Алексей Миранчук и Черышев играли по чужим центральным защитникам, Заболотный опускался к опорнику, Жирков и Кузяев поднимались и выдавливали чужих крайних защитников. Если в начальной стадии атаки у Турции к мячу опускался не один опорник, а двое, то в помощь Заболотному ситуативно поднимались Зобнин или Оздоев.

Структура прессинга работала эффективно: несмотря на то, что сзади оставалась ситуация «3 в 3», сборная России не позволяла цепляться за мяч туркам при длинных выносах (тем более качество высоких передач было средним). При замахах от чужого вратаря или центральных защитников один из опорник сразу же падал назад и помогал собирать подборы. Если же Турция всё-таки пыталась разыграть мяч низом, то агрессивный прессинг сразу же вынуждал её ошибаться. Давление сборной России могло дойти и до чужого вратаря (в таком случае один из наших футболистов добегал до него в направлении от своего прямого оппонента).

При чужих ударах от ворот сборная России также разбирала соперников один в один – и Турция в большинстве таких ситуаций до удаления не рисковала с коротким розыгрышем. В единственной ситуации, когда соперник всё же попытался начать атаку через владение, он сразу же потерял мяч – и пропустил первый гол.

Стартовую пятнадцатиминутку сборная России выиграла в одну сторону – 4-0 по ударам, 60% на 40% по владению мячом, 90% на 79% по точности передач, 0,73 на 0,13 по атакам в минуту. Интенсивность прессинга PPDA у России в этом отрезке составил 8,8, сразу же после удаления он взлетел (то есть прессинг пропал), а вернула показатель команда Черчесова только после исхода игрового часа. Доля длинных передач в дебюте у Турции была 14% — в дальнейшем она снизилась вдвое, а вновь выросла только в концовке. Всё это прямое подтверждение тезиса об удачном старте сборной России. Соперник действительно не понимал, как ему играть против прессинга.

Прессинг в этом матче был не только методом обороны, но ещё и способом создания опасных моментов. Российская команда успела провести несколько опасных атак после отборов или перехватов, не только голевую. Была ещё и одна очень симпатичная позиционная, начавшаяся от защитников: Алексей Миранчук сместился в середину, здорово открылся между линиями, получил мяч от Жиркова и без потери темпа попытался вывести один на один Заболотного. Помешала рассинхронизация в действиях форварда и полузащитника. Заболотный почему-то остановился – и это скорее его ошибка.

Кудряшов при позиционных атаках по правому флангу сужал пространство, поднимался чуть выше Джикии и Семёнова и становился страхующим опорником. Так наша команда планировала предотвращать чужие быстрые атаки через середину при включениях вперёд Зобнина или Оздоева.

С обороной в среднем и низком блоках возникали проблемы. Возможно, поэтому Черчесов и решился на прессинг

Прежде чем перейти к событию, перевернувшему ход матча (удалению), хочется подчеркнуть: нельзя говорить, что Турция начала атаковать только после красной карточки. Два подхода подряд хозяева создали и до ляпа Оздоева, в равных составах. В ситуациях, когда Россия отказывалась от высокого прессинга (или не было возможности его выстроить), прослеживалась уязвимость нашей команды при среднем и низком блоках.

Как пример – ситуация на 18-й минуте. Мяч вылетел в аут, соперник вбросил мяч обратно в поле на защитников, Черышев рукой показал: стоим, пока в прессинг не пойдём. И сразу же прошла опаснейшая атака, в которой сборная России не смогла закрыть полуфланговый коридор: Кудряшова и Жиркова выдернули из зоны, Оздоев странно действовал в отборе. Видимо, побоялся сфолить. Это был первый звонок – начали проявляться проблемы на левом фланге, где турки вынуждали выдёргиваться в ширину наших защитников

Расстроило не только удаление, но и реакция команды на него. Тренерский штаб тоже мог вмешаться быстрее

Понятно, что удаление, возникшее на ровном месте, способно вывести из равновесия любую команду. Но сборную России постигло какое-то совсем глубокое всеобщее безумие. Не хватило быстрого влияния на игру как в исполнении с футболистов с поля (похоже, в команде нет лидеров-организаторов), так и тренеров с бровки.

Первый гол, случившийся сразу же после красной карточки, стал следствием потери концентрации и дезорганизации в рамках изменившейся структуры. Для начала Зобнин и Оздоев не включились в эпизод и не закрыли одного игрока при ауте, поэтому на него пошёл быстрый сброс.

Далее обратил бы внимание, что Джикия при последующей подаче расположился глубоко к центру вратарской, хотя по этой ситуации он мог бы сыграть ближе к бровке – и тогда как минимум успел бы вступить в борьбу. Видимо, Джикия привык, что в этой зоне играет Семёнов.

Но если первый гол понять как-то можно (сразу же после удаления, после опасного штрафного и падения соперников, не успели включиться при ауте), то второй мяч турок – более грустная история. Прошло уже шесть минут, в течение которых наша команда совершила уйму структурных ошибок и допустила три момента. Проблема в том, что в начальных атакующих действиях сборная Россия продолжала одновременно высоко поднимать Жиркова и Кузяева – так делают в модуле 3-Х-Х, где есть подстраховка от внешних центральных защитников, но при 4-Х-Х, как правило, включения фланговых игроков происходит по очереди. Фланговые зоны оказались свободными и уязвимыми для контратак.

Также в стрессовой ситуации, когда важно было сыграть надёжнее, некоторые игроки российской команды почему-то рисковали и старались быстрее выбегать вперёд. Два критических эпизода подряд возникли на левом фланге: Черышев получал мяч, Жирков покидал зону защитника и раскрывался в атаку, но следовала потеря от Черышева – а страховать сзади было уже некому, защитников стало меньше. Второй гол так и родился. Если будет время, то пересмотрите и оцените скорость возврата назад от Жиркова и Черышева в двух подряд эпизодах.

В этом отрезке сборной России просто требовался контроль для успокоения – но она суетилась и торопилась, в результате всё усугубила. Реакция тренерского штаба оказалась запоздалой – за 13 минут ход матча кардинально перевернулся. Кстати, вопросы по скорости изменений возникали и ранее. Например, в матче с Сербией, где наша команда полчаса прессинговала по неработающей структуре и облегчала жизнь сопернику.

При этом сами перестановки были проведены очень точно. Черчесов убрал с поля Черышева, который пусть и забил, но в целом не способен давать объём оборонительной работы и перемещаться с одной позиции на другую. Кузяев занял его место на левом фланге, но по ситуации уходил в середину. То есть тройка Оздоев – Зобнин – Кузяев должна были закрывать четыре позиции: опорную (две), «под нападающим» и левого полузащитника. Учитывая уровень движения от каждого из них, это была разумная стратегия, позволившая сохранить прессинг в передней линии.

С выходом Караваева и перестроениями наша сборная успокоилась. В дальнейшем турки создавали моменты в быстрых атаках, но это логично, где-то приходилось рисковать и оставлять при прессинге или атаках ещё больше пространства за спинами.

Зобнин и Оздоев провели неудачный матч. Оба допустили многовато ошибок

Зобнин и Оздоев обеспечили большой объём, но с качеством в этот раз у обоих синхронно возникли сложности. Причём вопросы есть не только к Оздоеву, который привёз удаление и не реализовал ключевой выход один на один в начале второго тайма. Зобнин тоже отыграл средне.

От Романа хотелось увидеть большего качества в атаке. В конце первого тайма при счёте 1:2 он дважды мог повлиять на игру. Сначала спартаковский полузащитник поспешил с ударом с левой ноги из неудобной позиции. Справа в огромный свободный коридор вбегал Караваев. Интересно, зачем Зобнин вообще торопился – это явно не его ударная позиция и тем более не его нога.

Уже в компенсированное время Зобнин обязан был дать предложение Миранчуку, ворвавшемуся в штрафную справа после стенки с Заболотным. Роман промедлил – и Алексей просто не нашёл адресата во вратарской, хотя при вбегании это был бы явный голевой момент.

Второй тайм Зобнин начал с грубого обреза при выходе в атаку. Вскоре его заменили.

Заболотный был полезен, хоть и не слишком эффективен в финальной стадии. Выход Ерохина не усилил футбол

Не хочется муссировать тему Дзюбы и предполагать, что было бы, если бы Артём играл в этом матче: у нас нет объективной информации, из десятка последних игр форвард «Зенита» классно провёл только одну – и ту на эмоциях.

Почему Черчесов выпустил именно Заболотного? Мы не знаем степень готовности атакующих игроков, но способ выхода в атаку, где было очень много длинных передач в переднюю линию (Джикия сделал 17, Кудряшов – пять, Семёнов за 23 минуты – две), намекал, что тренерский штаб выбирал именно исходя из качества ведения верховой борьбы и навыков подыгрыша. В этом Заболотный всё-таки динамичнее и агрессивнее по сравнению с Соболевым.

Форвард «Сочи» сыграл неоднозначно, но точно не провально. Он добросовестно выполнял свою работу в борьбе: выдал 13 верховых дуэлей (из них семь удачных, то есть 54% — достойный показатель), не выпадал из структуры прессинга, действовал в подыгрыше. Можно вспомнить ту самую «стенку» с Миранчуком. Во втором тайме Антон заработал на себе три фола подряд – а это потенциально опасные штрафные, которыми можно было распорядиться лучше.

«Неоднозначно» — потому что выхода на ударные позиции Заболотному всё же не хватало. Он классно отклеился и пробил головой после навеса Зобнина в дебюте, но в дальнейшем при передачах Миранчука дважды не успевал открываться за спину защитникам. При правильных манёврах нападающий получил бы два супершанса.

А вот выход Ерохина немного удивил. Черчесов планировал сохранить структуру с высоким игроком в передней линии, хорошо действующим при фланговых подачах, но полузащитник «Зенита» вошёл в матч плохо: выиграл только четыре единоборства из 15 всего и два из девяти (22%) – вверху. В подыгрыше он тоже себя не проявил. Интересно, почему вышел именно Ерохин, а не более профильный Соболев – неужели дело только в опыте игры за сборную?

Резюме

Раннее удаление оказало огромное влияние на расклад сил – с этим спорить бессмысленно. Однако даже в жестоких изменившихся условиях сборная России могла сыграть лучше. Но – не сыграла. Поэтому критики она, пожалуй, не заслуживает, но и хвалить её не за что. Ждём следующего матча и надеемся, что там всё пойдёт по изначальному плану до самого конца.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.