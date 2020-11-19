Хватит себя обманывать: какой чемпионат – такая и сборная. Прости их, Юрий Валентинович

Когда на другом телеканале пытались разгадать тайну «Перевала Дятлова», сборная России начала матч в Белграде. Игра закончилась, а вопрос всё тот же — что это было?!



Да, у нас отсутствовала целая группа лидеров. Да, устали. Но и у сербов потерь хватало (страшно подумать, что они с нами сделать могли, играй Тадич и Милинкович-Савич). И устали сейчас абсолютно все.

0:5. В матче года. Против последней команды группы, не отобравшейся на Евро. Доводы оптимистов, что наш футбол совсем не дно, как можно было подумать после еврокубковых неудач («Посмотрите какая у нас сборная — в меньшинстве туркам в Стамбуле бой дает!»), оказались разбиты в пух и прах.



Какой чемпионат, какие лидеры — такая и сборная. Какое-то время мы могли себя обманывать. Сегодня это время истекло.



Юрия Валентиновича жалко, Жиркова. Его футбольные седины такого юбилея точно не заслуживают. История похожа на нойеровскую — Ману вчера рекордный для немецких вратарей 96-й матч за сборную сыграл. И получил 0:6 от испанцев. А Жирков сегодня сотку выбил — как на чужом празднике побывал, где мёд-пиво текло (хотя в данном случае, скорее – ракия), но никуда не попадало. Лучше б галстук подарили…

50 млн за Жиркова! Самые дорогие российские игроки по сумме трансферов за карьеру Головин побьёт рекорд?

«Запоминается последнее» — говорил Штирлиц. И вот теперь нам с этой памятью жить до весны. А там и Евро — на 2/3 домашний. Вернутся лидеры, будет время на подготовку. По-другому сыграем? Всё может быть. С этой сборной всё может быть — сегодня же получили 0:5 там, где вообще никогда не проигрывали. Кто после второго тайма в Стамбуле мог себе такое представить?



Что ж вы так развалились-то, мужики? Некому было сказать: «Парни, я горжусь вами, я люблю вас – насладитесь этим моментом!»? Тогда вот вам цитата из моей предматчевой колонки — обращение к Черчесову по поводу необходимости вернуть Дзюбу прямо сейчас, на матч с Сербией: «Решение, которое не про футбол, а про мораль, рискует обернуться роковой ямой, выкопанной Черчесовым для себя и для команды».

В итоге вместо Дзюбы играл… Ну почему опять не Соболев, а?! В другом хорошем старом фильме «Кин-дза-дза» главному герою инопланетяне говорили: «Скрипач не нужен». Станислав Саламович, Заболотный в сборной НЕ НУЖЕН.

А может, вызвать Дзюбу? Он всё равно вернётся в сборную, так уж лучше сейчас, на матч года В Турции сыграли по крайней мере бодро. Но с сербами этого будет мало.

Какая нам Лига А? Шведы, которым мы два года назад уступили путёвку в элитную группу (и проиграли в недавнем товарищеском матче), пять из шести матчей там слили.

Жить памятью о сказке ЧМ-2018 — путь в никуда. Жестокая реальность диктует свои законы. 0:5 в Белграде. И есть у меня твердое ощущение, что «чайфы» об этом матче песню не напишут. Хотя «ноль – пять» идеально рифмуется с крепким словцом.



Всем — крепкого сна. Кроме Черчесова и футболистов сборной России. Которым сейчас нужно посмотреть друг другу в глаза и хорошенько подумать над вопросом — как мы всего за два месяца умудрились превратиться из лидера группы в отбивную для сербских орлов.