В Турции сыграли по крайней мере бодро. Но с сербами этого будет мало.

А может, вызвать Дзюбу? Он всё равно вернётся в сборную, так уж лучше сейчас, на матч года

Противоречивые чувства. С одной стороны, к этому поражению, первому для нас в Лиге наций — 2020, дело шло. Сборная перестала выигрывать, к качеству футбола было всё больше вопросов. Турки же на равных бились с немцами и хорватами, в Москве доставили нам массу хлопот. Думаю, что перед матчем многие согласились с прогнозом Аршавина: «Турция – фаворит. Придётся трудно».

С другой стороны, играя вдесятером аж 76 минут, мы взяли второй тайм, имели преимущество, проявили характер. Помните, «Стамбул – город контрастов»? Вот и про вчерашний матч можно сказать то же самое. Начало осталось за нами (тренер соперника опытнейший Гюнеш скажет про стартовые минуты: «Россия играла ОЧЕНЬ хорошо»), потом откуда-то из-под потолка «Шюкрю Сараджоглу» свалившееся удаление Семёнова, 1:3 в начале второго тайма, гол Кузяева, надежда на спасение, бодрый футбол в меньшинстве…

Фото: rfs.ru

Да, мы впервые проиграли в официальном матче в 2020-м и впервые проиграли Турции (до этого за 26 лет в 7 играх – 4 победы и 3 ничьи). Но удивительное дело — именно сейчас, после поражения в Стамбуле, ругать сборную в целом и не за что. Не за судейство же Марциняка, в самом деле.

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Есть частности – ну так они будут всегда. Антигерой Оздоев – причём на обеих сторонах поляны. Невезучий и нерасторопный Семёнов. Какие-то спорные тренерские решения Черчесова (долго думал над выходом Караваева, не выпустил Соболева и т.д.). Во всём этом при желании можно поковыряться, но стоит ли? Впереди последний и решающий матч в Белграде. Мы всё ещё можем выиграть Лигу наций. Более того – в кои-то веки всё зависит только от нас.

Да, в сентябре после двух уверенных побед над сербами и венграми казалось, что решение этой задачи для сборной России не составит никаких проблем. Но и то, что эти проблемы появились, вполне объяснимо. Нет всех лидеров (сейчас – Дзюбы, Головина, Баринова, Фернандеса), нет должной физической готовности — нет результата.

Теперь ещё в Белграде не будет дисквалифицированных Зобнина и Кудряшова – это потери (удачи, Дивеев!). И Заболотный на позиции центрфорварда не впечатлил. А Соболев явно не пользуется тренерским доверием.

Может, Дзюбу вызвать? Раз уж он, по словам Черчесова, всё равно остаётся капитаном сборной, а значит, скоро в неё вернется, то почему бы прямо сейчас не выдернуть его с тренировки «Зенита»? Переиграть решение, которое не про футбол, а про мораль, но в итоге рискует обернуться роковой ямой, выкопанной Черчесовым для себя и для команды.

Гнуть свою линию до конца – есть ли в этом смысл, когда на кону матч года? Сильнее нападающего у нас всё равно нет. И его лидерские качества сейчас очень пригодятся. А капитанскую повязку пока может и Джикия поносить, если только в этом дело.

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Такими методами часто пользовались тренеры старой школы – попавшим в какую-нибудь неприглядную историю игрокам предлагалось на поле «смыть позор кровью». И часто это срабатывало. Если Дзюбу сейчас в сборную вернуть – представляете, с его-то характером, каким он мотивированным будет на то, чтобы снова стать героем футбольных новостей, а не скандальной хроники. Уж рвать и метать будет точно.

Фото: rfs.ru

P.S. Конечно, этого вызова не случится. И понятно, что один Дзюба в Белграде ничего не решит. Но попробовать было бы можно. С «Краснодаром»-то сработало.