Дежавю Кумана. В его жизни уже был такой ужасный старт «Барселоны»

Проиграв минимально в гостях мадридскому «Атлетико», «Барселона» выдала худший старт сезона за последние 25 лет (всего 11 очков в 8 матчах — три победы, три поражения, две ничьих). Вспоминаем, когда каталонский клуб стартовал так же плохо. Однажды ему удалось даже стать чемпионом Испании после катастрофического начала сезона.

Особенный матч для Симеоне и ужасный для Кумана

Диего Симеоне наконец-то удалось выиграть у «Барселоны» в Ла Лиге. Это произошло впервые за 18 матчей. Ранее у Симеоне было 6 ничьих и 11 поражений в играх с «Барсой». Но веры Чоло в себя и своих парней эта тенденция не подорвала.



«В футболе нужно идти от матча к матчу, — философски говорил он. — Иногда мы побеждаем, а иногда проигрываем. В последних матчах с ними мы всегда были близки к победе. Я уже давно говорю, что у нас очень хорошая группа игроков, и это дает нам шанс осуществить то, чего от нас ждут. Когда есть связь между идеей и исполнением, рождается самое прекрасное – возможность отдать все силы для команды».

Симеоне впервые обыграл «Барселону» в чемпионате. Пришлось даже отказаться от 4-4-2 Раньше в таких матчах «Барселону» выручал Месси.

А вот для Кумана дебютный сезон на «Камп Ноу» в качестве главного тренера складывается неудачно. Нидерландский тренер набрал 11 очков из 24 возможных в первых восьми матчах в Ла Лиге, установив лишь 37-й результат из 48 среди всех тренеров сине-гранатовых. Теперь его «Барса» занимает 10 место в турнирной таблице и отстаёт от лидирующих «Реал Сосьедада» и «Атлетико» на девять очков. После игры с «матрасниками» Куман взял всю вину за поражение на себя.



«Мы доминировали в первом тайме и играли хорошо. Мы не создавали много моментов, потому что это действительно сложно против команды, которая так хорошо защищается. Тренер ответственен, результаты нужно улучшать. Мы работаем, надо улучшать ситуацию в защите и в атаке. Думаю, игроки перепробовали всё возможное. Я доволен усилиями игроков, это нельзя критиковать», – заявил тренер.

Худший результат «Барсы» за последние 25 лет

Последний раз каталонский клуб так неудачно стартовал в далёком сезоне-1991/1992. Тогда «Барса», которой руководил другой голландский Мстер Йохан Круифф, набрала всего лишь восемь очков в восьми стартовых турах Ла Лиги, одержав три победы (в том числе над «Атлетико»), дважды сыграв вничью и потерпев три поражения (от «Севильи», «Спортинг Хихона» и «Реала Овьедо»). Однако на тот момент за победу присуждалось два очка, поэтому, если бы в том розыгрыше чемпионата Испании подсчёт очков вёлся по новой системе, которая вступила в силу с сезона-1995/1996, то «Барселона» получила бы те же 11 очков.

Несмотря на ужасный старт в Ла Лиге, сине-гранатовые смогли переломить ситуацию и стать чемпионами страны, обладателями Кубка европейских чемпионов и Суперкубка Испании. А первый в истории Кубок чемпионов “Барсе” принёс никто иной, как Рональд Куман! Пушечным ударом по воротам “Сампдории” в финале.



Два других худших старта сине-гранатовых в чемпионате случились в сезонах-2002/2003 и 2003/2004. В обоих случаях каталонский клуб набрал 12 очков в первых восьми матчах (три победы, три ничьих, два поражения). Но на этот раз «Барселоне» не удалось выправить тяжёлую ситуацию в начале чемпионата. В сезоне-2002/2003 они финишировали на шестом месте, а следующий сезон закончили на второй позиции, проиграв борьбу за чемпионство «Валенсии» с разницей в пять очков.



В сезоне Ла Лиги-2000/2001 «Барселона» на старте турнира тоже умудрилась проиграть трижды. Однако при четырёх победах и одной ничьей им удалось набрать 13 очков в стартовых восьми турах, а чемпионат Испании закончить на четвёртом месте.



Теперь Куман может повторить подвиг своего соотечественника Йохана Круиффа. Для этого его «Барсе» нужно брать очки в каждом матче. В противном случае первый сезон тренера Кумана в Каталонии может оказаться и последним.