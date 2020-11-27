Первое место «Милана» — не случайность. Мальдини собрал крепкий состав, а Златан – феномен

Восемь туров – не та дистанция, чтобы делать выводы о перспективах команды на весь сезон. Но фантастический отрезок «Милана» тянется дольше – команда не проигрывает в чемпионате начиная с возобновления сезона в конце июня. То есть к этим восьми матчам нужно прибавить ещё 12. На заключительном отрезке прошлого сезона «Милан» набрал 30 очков, сейчас 20. То есть даже график набора совпадает, как будто не было перерыва между сезонами: команда набирает в среднем 2,5 балла за матч. Чемпионский график.

В ноябре прошлого года «Милан» шёл 13-м, а борьба за место в Лиге чемпионов выглядела слишком амбициозной задачей. Результаты изменились радикально, хотя состав обошёлся без революции: год назад, когда «Милан» проиграл «Торино», с первых минут вышли восемь игроков, которые играют в основе и сейчас, а на замену вышел девятый – Анте Ребич. Тогда что изменилось?

Фактор Ибрагимовича

Проще всего результаты «Милан» делятся на «до Златана» и «после Златана». Швед впервые вышел на замену в 18-м туре прошлого сезона, но не забил. У «Милана» тогда было 22 очка – команда шла в темпе аутсайдера, и смена тренера ничего не изменила. Стефано Пиоли к тому моменту руководил командой уже 11 матчей, выиграл из них только три. Пришёл Златан – изменились результаты.

Конечно, сводить всё исключительно к Ибрагимовичу нельзя. Но его роль действительно огромна. Её можно разбить на две составляющие: эффективность и лидерство. Начнём со второго.

Когда на тренировках 39-летний дядя, который пару лет назад порвал «кресты», выглядит лучше тебя, это серьёзно влияет на отношение к делу. Это не моя догадка – достаточно посмотреть, что говорят игроки «Милана». Они тянутся за Златаном и не скрывают этого в интервью.

Златан Ибрагимович Фото: Craig Foy/Getty Images

Например, вот впечатления новичка команды Браима Диаса: «Ему столько же лет, сколько моему отцу, но он до сих пор делает результат. Это победитель. С ним никогда не бывает просто на тренировках, приходится работать ещё и ещё. Когда тренер говорит, что на сегодня достаточно, Златан подходит и говорит: «Нет, ты ещё не закончил. Пошли делать скручивания со мной». Он выматывает тебя, но и делает лучше». Франк Кессье говорит, что играть с таким чемпионом счастье и что пока команда следует за Златаном, она может добиться чего угодно. Саму Кастильехо сказал, что после прихода Златана каждая игра превратилась для «Милана» в финал.

Какой-то другой тренер мог бы увидеть в этом угрозу для собственного авторитета, но Стефано Пиоли только рад. Он, который никогда ничего не выиграл, но в каждой своей команде создавал дружескую атмосферу в раздевалке. Возможно, ему не хватало именно кого-то вроде Ибрагимовича, чтобы дополнять её тяжёлой работой. Швед мотивирует остальных игроков работать больше и сильнее стремиться к победе. Другими словами, он не просто даёт результат на поле, но и делает лучше всю команду.

А теперь перейдём к его роли на поле. Одна из причин провала прошлой осенью – плохая реализация. Пёнтек, Ребич и Леау на троих в первом круге забили пять голов. «Милан», конечно, был плох, но не настолько, как его результаты. С приходом Ибрагимовича ситуация изменилась радикально.

Во-первых, улучшилась реализация его партнёров по атаке. Статистика Леау прошлого сезона: один гол в 14 матчах до появления Ибры, пять голов в 17 матчах после. Преображение Ребича ещё мощнее, но там больше роль Пиоли: он поставил хорвата на левый фланг, и тот набил на нём 11 голов за второй круг. А во-вторых, сам Златан выжимает максимум даже из полумоментов.

Сначала немного цифр. В этом сезоне у Златана восемь голов без учёта пенальти в шести матчах при 4,5 ожидаемого гола. Это всё-таки аномалия, такую эффективность невозможно поддерживать всё время, но даже отрезок в пару месяцев может серьёзно помочь команде. Тем более что аномальную результативность нельзя объяснить везением: просто Златан сейчас в такой феноменальной форме, что забивает даже в сложнейших ситуациях. Например, через себя «Удинезе» или издали головой (и в борьбе) «Наполи».

Златан Ибрагимович Фото: Carlo Hermann/Getty Images

Златан специализируется не только на сложных голах. Другое его качество меньше зависит от текущей формы или везения: он стал играть умнее. Свободная роль во время атак позволяет перемещаться по полю по своему усмотрению, и он пользуется этим, чтобы найти слабое звено в обороне соперника. Например, в матче с «Интером» это был Коларов. Ибра смещался на правый фланг, чтобы в единоборствах против него оказывался именно серб. Результат дуэли: заработанный пенальти (фолил Коларов), гол, забитый из-под Коларова.

«Интер» сильнее «Милана». Но не сильнее Ибрагимовича Личность против системы.

Когда игроки «Милана» говорят, что Златан даёт результат, они не преувеличивают. 11 результативных действий в шести матчах, такую эффективность просто невозможно переоценить. С другой стороны, швед пропустил уже два матча с начала сезона – и «Милан» выиграл их с общим счётом 5:0. Так что справедливо будет сказать и о других важных игроках.

Другие лидеры «Милана»

«Я был на Ибице, когда мне позвонили с незнакомого номера. Это был Паоло Мальдини. За пару минут он объяснил мне, как я могу улучшить свою игру, и сказал, что верит в меня и хочет видеть в своей команде. Вау, слышать советы от кого-то вроде Мальдини — это невероятно. После одного разговора я уже знал, что хочу играть за «Милан», это было интуитивное решение». Это рассказал Тео Эрнандес, и последняя фраза заслуживает внимания.

Эрнандес – один из самых талантливых игроков на своей позиции. Он перешёл в клуб, испытывающий проблемы и с финансами, и с результатами, и сам признаётся, что не думал. Это было интуитивное решение. Браво, Мальдини. Уговаривать перейти в команду игроков, которые легко могут найти варианты поинтереснее, – это лучшее, что может сделать спортивный директор. И это не единственный пример умного трансфера, устроенного Мальдини. Сандро Тонали куплен в рассрочку и за меньшую сумму, чем мог заплатить «Интер». На Симона Кьера сначала посмотрели в аренде, только потом выкупили за три млн евро. Собственно, Ибрагимовича тоже уговорил перейти Мальдини. За недолгое время он преобразил команду. Но вернёмся к Эрнандесу.

Паоло Мальдини и Стефано Пиоли Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

В «Милане» Тео выполняет роль теневого плеймейкера. В среднем за матч он пробегает с мячом в ногах к чужим воротам по 200 метров. Больше всех в команде и больше любого другого крайнего защитника в чемпионате. Если на нём не фолят, он нацеленно пасует в штрафную, если фолят – собирает опасные стандарты на чужой половине поля. По количеству заработанных фолов он уступает только Исмаэлю Беннасеру (2,3/90 минут против 2,4).

От альтернативного перейдём к основному плеймейкеру. Хакан Чалханоглу при Пиоли вышел на другой уровень эффективности. Он постоянно ищет способ обострить игру – и находит. В среднем делает четыре паса под удар за матч, но его польза намного больше. Есть показатель Shot Creation, который учитывает все действия игрока, за которыми последовал удар поворотам: пасы, обводки и заработанные штрафные. Так вот, после действий Чалханоглу «Милан» наносит 7,5 удара в среднем за матч. Это не просто много. Это больше, чем у Кевина де Брёйне. И вообще больше всех в Европе, кроме Неймара.

Хакан Чалханоглу Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Связка Беннасер – Кессье – одно из открытий чемпионата. Они отлично дополняют друг друга, а в последние годы ещё и прибавили в непрофильных функциях: Беннасер стал лучше в единоборствах, а Кессье – в розыгрыше мяча. Это даёт «Милану» устойчивость: даже перекрывая Беннасера, по сути, контролирующего опорника, соперник не ломает команде игру. Кессье тоже спускается для розыгрыша, плюс всегда есть запасной вариант с Эрнандесом.

Роль тренера

Выше мы уже уделили немного внимания Пиоли. Роль тренера в команде, где есть настолько авторитетный игрок, как Златан, трудно оценивать, но о его тактических идеях кое-что можно сказать точно.

Сам Пиоли в начале сезона рассказал, что его штаб изучает матчи «Баварии», а потом использует их как ориентир для собственных игроков. Правда, без фанатизма: по интенсивности высокого прессинга «Милан» только третий. Но я бы не считал это недостатком. Скорее, признаком здоровой гибкости. Она проявляется во всём. Например, «Милан» играет низом и хочет в каждом матче владеть мячом, но только однажды (со «Специей») набрал 60% владения. При этом, даже когда соперник забирает мяч (как «Интер» в дерби), команда не садится «в автобус». В конце прошлого сезона «Милан» разорвал «Ювентус» быстрыми атаками, но даже не уступил по владению.

«Милан» любит играть с мячом, но готов и мешать сопернику. То есть Пиоли не догматик: ставит высокий прессинг, но подстраивается под Златана (швед остаётся в центре и обозначает давление на центрального защитника, минимум беготни), ставит игру во владение, но не стремится к постоянному контролю все 90 минут. Скорее, использует все возможные инструменты, чтобы лучше контролировать соперника. Например, «Милан» здорово пользуется тактическими фолами, иногда это играет огромную роль. Как в матче с «Наполи», когда «Милан» с помощью постоянных фолов брал паузы, чтобы передохнуть и не сбавить в прессинге.

Но главная работа Пиоли всё-таки касается не тактики, а управления коллективом. Его поддерживает Златан – и это одна из причин, почему «Милан» не назначил Ральфа Рангника, хотя уже обо всём договорился. Златан слишком важен для команды, а он говорит о тренере после каждого матча. Даже после матча с «Наполи», на котором Пиоли отсутствовал из-за коронавируса: «Нам очень не хватает Пиоли, но мы постоянно общаемся. Он звонит на тренировках и после, даёт столько же информации, как если бы был здесь». Такая поддержка – лучшее доказательство значимости тренера.

Сейчас «Милану» предстоит самое серьёзное испытание за год: месяц без Ибры. Это будет серьёзной проверкой слов Ивана Газидиса, что молодость команды – это гарантия её светлого будущего. Легко хвалить молодых, пока Златан забивает. Но даже если без него результаты ухудшатся, нынешний взлёт команды – не случайность. Возможно, «Милану» немного повезло занять первое место и оторваться от конкурентов (в обоих больших матчах, с «Интером» и «Наполи», счёт не по игре), но находиться в группе лидеров команда точно заслуживает.