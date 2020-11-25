«Попробовать наркотики – худшая идея в моей жизни». Правила жизни Диего Марадоны

Не стало великого. 30 октября ему исполнилось 60 лет, а в начале ноября он перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Операция прошла успешно – Диего восстанавливался дома, но, по сообщениям людей из его окружения, последние дни был сильно встревожен. Сегодня Марадоне стало плохо: врачи боролись за его жизнь, но им так и не удалось завести сердце легендарного футболиста.

Умер Диего Марадона. Реакция мира онлайн Футбольному волшебнику было всего 60…

«Я надел футболку национальной сборной, и она стала единым целым с моей кожей. Так будет до конца моих дней»



«Их тренер сказал, что я – обычный игрок, поэтому он не будет выделять мн́е личного защитника. Если честно, он сказал правду: я был просто игроком»

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«Наркотики сделали меня плохим игроком. Знаешь, каким бы я был футболистом, если бы не принимал наркотики? Я бы оставался тем игроком из Мексики на протяжении многих лет. То был момент моего наивысшего счастья на поле»

«Принимая кокаин, я делал одолжение своим соперникам»



«Я потерял контакт с реальностью. Я предал своих дочерей. Когда ты под наркотиками, времени не существует. Ты думаешь, что всё круто, но это ложь. Ты считаешь себя суперменом, и это неправда. Тебе кажется, что ты в порядке, но ты понятия не имеешь, что происходит вокруг. Я не был хорошим сыном, отцом и мужем. Но мои родные спасли меня. Победить зависимость можно только с помощью любви. Они молились за меня, и я понял, что не должен умереть»



«Обо мне могут говорить все, что угодно. Но когда я ставлю перед собой цель, я ее добиваюсь»



«Я могу быть белым или чёрным, но серым не буду никогда»



«Хорошо, что в мире есть гомосексуалисты. Они оставляют нам больше красивых женщин»

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«В моей стране политики обогащаются, а люди не получают от них ничего. Мне много раз предлагали пойти в политику, а я сказал им «нет», потому что я не гожусь для того, чтобы воровать у людей»



«Люди преуспевают, потому что много работают. Удача не имеет ничего общего с успехом»

«Моя мама думает, что я лучший. А я был воспитан так, чтобы верить всему, что говорит моя мама»



«Даже если это была рука, это была рука Бога»

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«И я совсем не раскаиваюсь за гол рукой. Совершенно! Co всем уважением к болельщикам, игрокам, руководителям, я не раскаиваюсь. «Рука Бога» – гол моей мечты, моих снов. Мы, футболисты, всегда мечтаем забить лучший гол в истории. Мы постоянно думаем о нем. По правде говоря, этот гол был для меня чем-то из ряда фантастики. И на чемпионате мира! Невероятно!»



«Я – Марадона. Забиваю голы, совершаю ошибки – я всё это могу, потому что мои плечи достаточно широки, чтобы со всеми бороться»

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«Если у нас не было четырех или пяти голевых моментов, то меня зовут не Диего Армандо Марадона»



«По правде говоря, я хочу, чтобы Папа Римский был известнее Марадоны. Просто дело в том, что у меня есть преимущество: я неплохо играл в футбол. А футбол – универсальная страсть»



«Клаудия – это отдельная глава моей жизни. Она – единственная! Она – та, которую я выбрал. Бог сказал мне: «Она предназначена для тебя, и второй такой не существует. Другая прервёт твой полёт на середине реки, и ты рухнешь в воду. Она – моя драгоценность»

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«Если я умру, я вновь появлюсь на свет Диего Армандо Марадоной. Я футболист, который приносит счастье людям, и этого для меня более чем достаточно».