Парфёнов впервые не проиграл «Зениту» и Семаку. Дзюба травмировал пах

Такой удивительной линии обороны, как в Туле, у «Зенита», наверное, не будет никогда.

Дмитрий Парфёнов прервал уникальную серию поражений от «Зенита». До этого нынешний главный тренер «Арсенала» проиграл петербургской команде, работая с «Тосно» и «Уралом», семь матчей из семи с общим счётом 3:26. Крайне неудачно для Парфёнова складывались и дуэли конкретно с Сергеем Семаком, которому он уступил во всех шести предыдущих встречах.

«Зенит» продолжает терять игроков целыми блоками. В предыдущих матчах из-за травм и болезней выбыла почти вся группа атаки – Малком, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун. Теперь же петербуржцы остались без всех основных защитников: Ярослав Ракицкий отбывал дисквалификацию, Деян Ловрен заболел, а Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос залечивают повреждения. Вдобавок чемпионам России не смогли помочь в Туле Даниил Круговой, Магомед Оздоев и Вендел.

В результате в обороне у «Зенита» действовал экспериментальный квартет Сутормин – Прохин – Чистяков – Жирков. В центре Данила Прохин с Дмитрием Чистяков впервые играли вместе, Алексей Сутормин раньше выходил на фланге обороны только в схеме с тремя центральными защитниками в «Оренбурге» (в четвёрке он впервые сыграл в Риме против «Лацио»), а 37-летний Юрий Жирков проводил шестой матч за 15 дней!

Отсутствовал Ловрен – капитанская повязка вернулась к Артёму Дзюбе. Центрфорвард кипел энергией то ли из-за этого, то ли по причине встречи со своей бывшей командой, которая перезагрузила его карьеру перед ЧМ-2018, и уже через три минуты после начала игры должен был забивать с паса Малкома. Бразилец выкатил мяч Дзюбе на пустые ворота, но центрфорвард не смог поднять мяч: его удар заблокировал другой Артём – Сокол. Впрочем, Малком должен был сам завершать эту атаку, выскочив один на один с вратарём, и пас на капитана был просто лишним решением.

Парфёнову тоже не стоило надеяться на слаженность в действиях игроков, так как и «Арсенал» недосчитался около десятка футболистов, начиная с защитника сборной России Максима Беляева и заканчивая лучшим снайпером Евгением Луценко. В центре обороны вместе с Александром Довбней выходит штатный хавбек Мохаммед Кадири. Тем не менее в первом тайме туляки по большому счёту справились с Дзюбой и Малкомом. До перерыва запомнился разве что момент на 33-й минуте, когда бразилец с капитаном разыграли комбинацию, которая привела к выходу Вильмара Барриоса один на один. Колумбийцу не хватило навыков форварда, чтобы правильно пробить.

Туляки мало в чём уступали чемпиону. За 45 минут «Зенит» нанёс всего на один удар больше – 6 против 5 (в створ – 1:0). Центральные защитники гостей принимали достаточно простые решения при начале атак, тем более хозяева активно перекрывали «опорников» сине-бело-голубых, а мяч дробил из-за неважного качества поля. Забавно, что самым бьющим в составе «Зенита» оказался двужильный Жирков.

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В начале второй половины «Зенит» за счёт более активной фланговой игры поддавил «Арсенал» и заработал столько же угловых, сколько до перерыва, а с середины тайма у команд пошли всё более заметные разрывы в линиях. Туляки не отходили от своей достаточно смелой игры, стремясь высоко встречать чемпиона. Когда защитники петербуржцев быстро находили адресаты впереди, «Зенит» проводил быстрые атаки типа пять в пять. Малком с Дзюбой имели по моменту, но, как ни странно, не смогли как следует исполнить удары. Про других игроков обычно в таких ситуациях говорят «не хватило мастерства». Артёму вообще выкатили мяч (это сделал Дриусси) на линию вратарской.

Кто бы мог подумать, что при таких экспериментах в обороне у обеих команд получится нулевая ничья? В составе «оружейников» не нашлось форварда, который удивил бы пару Прохин — Чистяков. Во втором тайме счёт ударов – 3:10 (в створ – 1:1). Экс-зенитовец Лука Джорджевич не забил своей бывшей команде, как и Дзюба. Черногорец сейчас не в лучшей форме, даже не пробил ни разу. «Зенит» же завершал игру без капитана, который в концовке с трудом передвигался по полю, держась за пах, и попросив замену. Ничья точно не устроила борющихся за золото петербуржцев. Единственное приятное событие для болельщиков «Зенита» – пять собственных воспитанников в основе и два из числа вышедших на замену.