«Спартак» не справится с аутсайдером чемпионата? Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Русско-немецкое дерби выдалось на славу. Лидеры не смогли одержать важные победы, и чемпионом первого круга стал ЦСКА. Бывший защитник «армейцев» Олег Корнаухов заработал 13 очков в нашем конкурсе. Он угадал разницу в матчах «Краснодар» — «Тамбов», «Ахмат» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и «Ротор» — «Урал» и исход встречи «Рубин» — «Ростов».
Читатель Евгений Кабанков из Калуги правильно предсказал разницу в игре «Спартак» — «Динамо» и исходы матчей «Краснодар» — «Тамбов» и «Локомотив» — «Арсенал». Это 5 баллов. Выпускающий редактор «Чемпионата» Александр Алейников заработал 5 очков, угадав разницу в игре «Ахмат» — «Зенит» и исходы матчей «Краснодар» — «Тамбов» и «Локомотив» — «Арсенал».
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Михаил Гончаров — 13 (13-й тур)
Олег Корнаухов — 13 (15-й тур)
Дмитрий Радченко — 13 (2-й тур)
Прогноз специалистов
Дмитрий Радченко, бывший нападающий «Зенита»:
«Арсенал» — «Зенит» — 1:2
«Зениту» надо возвращаться на первое место. Все травмированные игроки практически восстановились, поэтому обойма будет намного сильнее, чем в предыдущих матчах чемпионата и Лиги чемпионов. Жду победу сине-бело-голубых.
«Химки» — «Краснодар» — 1:1
У «Краснодара» был напряжённый график. «Химки» показывают неплохой футбол, и домашние стены должны пойти им на пользу.
«Ахмат» — «Локомотив» — 1:1
Мы знаем, как у себя дома играет «Ахмат»: это показал последний матч с «Зенитом». У Талалаева очень агрессивная команда. «Локомотиву» нужна победа для борьбы за призовые места в чемпионате, но в Грозном получиться набрать только одно очко.
«Ростов» — «Динамо» — 1:0
Интересный матч: обе команды наверху турнирной таблицы. «Ростов» дома всегда играет на победу, а хорошая форма в последних матчах позволит ему взять три очка.
«Урал» — «Сочи» — 1:0
Обе команды находятся в одинаковом состоянии. «Сочи» может как выиграть хороший матч, так и провалить какие-то отрезки игры. Тоже самое касается и «Урала», но домашние стены принесут екатеринбуржцам победу.
«Уфа» — «Тамбов» — 2:0
«Уфа» на последнем месте, поэтому сделает всё возможное, чтобы победить. Это один из ключевых матчей, отступать уже некуда.
«Рубин» — ЦСКА — 1:2
Мы видим прогресс «Рубина» и работу Слуцкого. ЦСКА в отличном состоянии. Это будет принципиальный матч для Слуцкого, где мы увидим интересный футбол и победу команды Гончаренко.
«Спартак» — «Ротор» — 0:0
У «Спартака» есть проблемы: перестроения в команде, изменения внутри клуба. На место спортивного директора пришёл Дмитрий Попов. Будет непростой матч. Все слухи, которые сейчас вокруг команды, влияют на состояние игроков. У гостей нет индивидуально сильных футболистов, но «Ротор» — крепкая команда с хорошо поставленной игрой в обороне. Этот футбол позволит им добиться ничейного результата.
Прогноз читателей
Владимир Горошко (Нижний Новгород):
«Арсенал» — «Зенит» — 0:2
Победит «Зенит». Класс есть класс. В чемпионате этого класса вполне достаточно, чтобы брать уверенные три очка, тем более постепенно возвращаются в строй лидеры атаки.
«Химки» — «Краснодар» — 1:2
«Химки» сейчас вне зоны вылета, поэтому «Краснодару» очки нужнее. Если не набирать очки в таких матчах, то по итогам сезона можно не добраться до еврокубков. У «быков» класс исполнителей выше, но хозяева дадут бой.
«Ахмат» — «Локомотив» — 1:1
В Грозном тяжело играть всем. Даже у «Локомотива» силы не безграничны. У них есть шансы на евровесну, поэтому трудно предсказать, как поступит в такой ситуации Николич. Ничья будет закономерным итогом матча.
«Ростов» — «Динамо» — 0:1
Игра «Ростова» не так стабильна, как бело-голубых. Три очка в пользу гостей.
«Урал» — «Сочи» — 1:1
Как бы странно не звучало, но в этом матче очки не нужны никому. Ничья, как ни крути. Но какой-нибудь шальной удар или рикошет может залететь в конце матча и принести победу одной из команд.
«Уфа» — «Тамбов» — 2:1
Одна команда борется за выживание, вторая — за свои кровные. Если «Уфа» выиграет, то, скорее всего, вымучает победу. В каком настроении и составе будет «Тамбов» сложно предугадать, но в любом случае победа за уфимцами.
«Рубин» — ЦСКА — 0:3
Отдаю победу «армейцам»: если не идёт в Лиге Европы, то где-то должно всё залететь. У «Рубина» сейчас по игре и по составу проблем более чем достаточно.
«Спартак» — «Ротор» — 1:1
«Спартаку» всегда сложно с условными «Тамбовом» и «Уфой». «Ротору» терять нечего, поэтому возьмут очко.
Прогноз журналистов
Кирилл Закатченко, редактор отдела футбола:
«Арсенал» — «Зенит» — 1:2
«Зенит» после международной паузы не одержал ни одной победы, хотя и провёл всего два матча. Думаю, команда Сергея Семака всё-таки прервёт мини-серию, хотя ей придётся нелегко.
«Химки» — «Краснодар» — 2:1
«Химки» с приходом Игоря Черевченко смотрятся гораздо лучше, чем при Дмитрии Гунько. На мой взгляд, подмосковная команда даст бой «быкам» и одержит победу. «Краснодар» в этом сезоне пока не впечатляет.
«Ахмат» — «Локомотив» — 2:0
Вот почему-то совсем не верю в «Локомотив». В Лиге чемпионов команда выступает достойно, но в чемпионате пока всё не так гладко. «Ахмат» же после домашней ничьей с «Зенитом» постарается испортить настроение ещё одному участнику Лиги чемпионов. Думаю, подопечным Андрея Талалаева это удастся.
«Ростов» — «Динамо» — 2:2
Лично для меня это самый сложный матч. Игра на три результата. Приход Шварца вдохнул в «Динамо» новую жизнь, однако и ростовчане продолжают борьбу за еврокубки. Предположу, что матч получится результативным, хотя домашние встречи «Ростова» получаются не самыми богатыми на голы.
«Урал» — «Сочи» — 1:2
Не самый простой для прогноза матч, но поставлю на гостей.
«Уфа» — «Тамбов» — 0:0
Жду не самой зрелищной игры от обеих команд. Вряд ли им удастся порадовать болельщиков результативными ударами.
«Рубин» — ЦСКА — 1:1
С интуицией у меня не очень, но есть предчувствие, что Леонид Слуцкий в очередной раз поставит подножку бывшему клубу. Осмелюсь предположить, что ЦСКА снова потеряет очки и упустит лидерство в таблице.
«Спартак» — «Ротор» — 2:0
«Спартак» не побежал уже больше месяца, и сейчас наступает очень подходящий момент для того, чтобы вернуться на победный путь. Если красно-белые хотят бороться за высокие места, то одного из аутсайдеров чемпионата дома надо обыгрывать. Но при этом нельзя забывать, как на своём поле с «Ротором» сыграл «Локомотив».
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