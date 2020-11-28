«Спартак» не справится с аутсайдером чемпионата? Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Русско-немецкое дерби выдалось на славу. Лидеры не смогли одержать важные победы, и чемпионом первого круга стал ЦСКА. Бывший защитник «армейцев» Олег Корнаухов заработал 13 очков в нашем конкурсе. Он угадал разницу в матчах «Краснодар» — «Тамбов», «Ахмат» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и «Ротор» — «Урал» и исход встречи «Рубин» — «Ростов».

Читатель Евгений Кабанков из Калуги правильно предсказал разницу в игре «Спартак» — «Динамо» и исходы матчей «Краснодар» — «Тамбов» и «Локомотив» — «Арсенал». Это 5 баллов. Выпускающий редактор «Чемпионата» Александр Алейников заработал 5 очков, угадав разницу в игре «Ахмат» — «Зенит» и исходы матчей «Краснодар» — «Тамбов» и «Локомотив» — «Арсенал».

Таблица после 15-го тура

Специалисты — 139

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Худшие результаты

Игорь Колыванов — 1 (4-й тур)

Алексей Игонин — 1 (10-й тур)

Евгений Марков — 2 (7-й тур)

Сергей Силкин — 2 (12-й тур)

Евгений Кустов — 2 (12-й тур)



Лучшие результаты

Салават Муртазин — 18 (4-й тур)

Дмитрий Доронин (Дзержинск) — 17 (6-й тур)

Борис Игнатьев — 17 (3-й тур)

Валерий Гладилин — 16 (6-й тур)

Михаил Гончаров — 13 (13-й тур)

Олег Корнаухов — 13 (15-й тур)

Дмитрий Радченко — 13 (2-й тур)

Прогноз специалистов

Дмитрий Радченко, бывший нападающий «Зенита»:

«Арсенал» — «Зенит» — 1:2

«Зениту» надо возвращаться на первое место. Все травмированные игроки практически восстановились, поэтому обойма будет намного сильнее, чем в предыдущих матчах чемпионата и Лиги чемпионов. Жду победу сине-бело-голубых.

Что должно случиться, чтобы «Зенит» вышел в плей-офф ЛЧ? Ничего. Это просто невозможно Потому что РПЛ. Потому что потолок. Да и что ему там делать?

«Химки» — «Краснодар» — 1:1

У «Краснодара» был напряжённый график. «Химки» показывают неплохой футбол, и домашние стены должны пойти им на пользу.

«Ахмат» — «Локомотив» — 1:1

Мы знаем, как у себя дома играет «Ахмат»: это показал последний матч с «Зенитом». У Талалаева очень агрессивная команда. «Локомотиву» нужна победа для борьбы за призовые места в чемпионате, но в Грозном получиться набрать только одно очко.

«Ростов» — «Динамо» — 1:0

Интересный матч: обе команды наверху турнирной таблицы. «Ростов» дома всегда играет на победу, а хорошая форма в последних матчах позволит ему взять три очка.

«Урал» — «Сочи» — 1:0

Обе команды находятся в одинаковом состоянии. «Сочи» может как выиграть хороший матч, так и провалить какие-то отрезки игры. Тоже самое касается и «Урала», но домашние стены принесут екатеринбуржцам победу.

«Уфа» — «Тамбов» — 2:0

«Уфа» на последнем месте, поэтому сделает всё возможное, чтобы победить. Это один из ключевых матчей, отступать уже некуда.

«Рубин» — ЦСКА — 1:2

Мы видим прогресс «Рубина» и работу Слуцкого. ЦСКА в отличном состоянии. Это будет принципиальный матч для Слуцкого, где мы увидим интересный футбол и победу команды Гончаренко.

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«Спартак» — «Ротор» — 0:0

У «Спартака» есть проблемы: перестроения в команде, изменения внутри клуба. На место спортивного директора пришёл Дмитрий Попов. Будет непростой матч. Все слухи, которые сейчас вокруг команды, влияют на состояние игроков. У гостей нет индивидуально сильных футболистов, но «Ротор» — крепкая команда с хорошо поставленной игрой в обороне. Этот футбол позволит им добиться ничейного результата.

Прогноз читателей

Владимир Горошко (Нижний Новгород):

«Арсенал» — «Зенит» — 0:2

Победит «Зенит». Класс есть класс. В чемпионате этого класса вполне достаточно, чтобы брать уверенные три очка, тем более постепенно возвращаются в строй лидеры атаки.

«Химки» — «Краснодар» — 1:2

«Химки» сейчас вне зоны вылета, поэтому «Краснодару» очки нужнее. Если не набирать очки в таких матчах, то по итогам сезона можно не добраться до еврокубков. У «быков» класс исполнителей выше, но хозяева дадут бой.

«Ахмат» — «Локомотив» — 1:1

В Грозном тяжело играть всем. Даже у «Локомотива» силы не безграничны. У них есть шансы на евровесну, поэтому трудно предсказать, как поступит в такой ситуации Николич. Ничья будет закономерным итогом матча.

«Подошёл мужик с тату «Спартака» и сказал: «Не хочешь поцеловать?» Откровенный Баринов Дмитрия били в школе и называли нерусским. А теперь он бьёт Роналду и выслушивает его мат.

«Ростов» — «Динамо» — 0:1

Игра «Ростова» не так стабильна, как бело-голубых. Три очка в пользу гостей.

«Урал» — «Сочи» — 1:1

Как бы странно не звучало, но в этом матче очки не нужны никому. Ничья, как ни крути. Но какой-нибудь шальной удар или рикошет может залететь в конце матча и принести победу одной из команд.

«Уфа» — «Тамбов» — 2:1

Одна команда борется за выживание, вторая — за свои кровные. Если «Уфа» выиграет, то, скорее всего, вымучает победу. В каком настроении и составе будет «Тамбов» сложно предугадать, но в любом случае победа за уфимцами.

«Рубин» — ЦСКА — 0:3

Отдаю победу «армейцам»: если не идёт в Лиге Европы, то где-то должно всё залететь. У «Рубина» сейчас по игре и по составу проблем более чем достаточно.

«Спартак» — «Ротор» — 1:1

«Спартаку» всегда сложно с условными «Тамбовом» и «Уфой». «Ротору» терять нечего, поэтому возьмут очко.

«Либо он, либо я». Газизов грозит Федуну уходом из «Спартака», Зарема – новый гендиректор? Запасаемся попкорном – всё вокруг клуба говорит о скорой смене власти. Не прошло и пяти месяцев.

Прогноз журналистов

Кирилл Закатченко, редактор отдела футбола:

«Арсенал» — «Зенит» — 1:2

«Зенит» после международной паузы не одержал ни одной победы, хотя и провёл всего два матча. Думаю, команда Сергея Семака всё-таки прервёт мини-серию, хотя ей придётся нелегко.

«Химки» — «Краснодар» — 2:1

«Химки» с приходом Игоря Черевченко смотрятся гораздо лучше, чем при Дмитрии Гунько. На мой взгляд, подмосковная команда даст бой «быкам» и одержит победу. «Краснодар» в этом сезоне пока не впечатляет.

В «Спартаке» зачехлили, а в «Химках» расцвёл! Мирзов снова в порядке Тедеско уже жалеет о своём решении?

«Ахмат» — «Локомотив» — 2:0

Вот почему-то совсем не верю в «Локомотив». В Лиге чемпионов команда выступает достойно, но в чемпионате пока всё не так гладко. «Ахмат» же после домашней ничьей с «Зенитом» постарается испортить настроение ещё одному участнику Лиги чемпионов. Думаю, подопечным Андрея Талалаева это удастся.

«Ростов» — «Динамо» — 2:2

Лично для меня это самый сложный матч. Игра на три результата. Приход Шварца вдохнул в «Динамо» новую жизнь, однако и ростовчане продолжают борьбу за еврокубки. Предположу, что матч получится результативным, хотя домашние встречи «Ростова» получаются не самыми богатыми на голы.

«Урал» — «Сочи» — 1:2

Не самый простой для прогноза матч, но поставлю на гостей.

«Уфа» — «Тамбов» — 0:0

Жду не самой зрелищной игры от обеих команд. Вряд ли им удастся порадовать болельщиков результативными ударами.

«Рубин» — ЦСКА — 1:1

С интуицией у меня не очень, но есть предчувствие, что Леонид Слуцкий в очередной раз поставит подножку бывшему клубу. Осмелюсь предположить, что ЦСКА снова потеряет очки и упустит лидерство в таблице.

«Пап, я увидел слёзы Сёмина и заплакал». Жизнь Хвичи, который теперь кайфует в «Рубине» И регулярно нарушает странный запрет главного тренера.

«Спартак» — «Ротор» — 2:0

«Спартак» не побежал уже больше месяца, и сейчас наступает очень подходящий момент для того, чтобы вернуться на победный путь. Если красно-белые хотят бороться за высокие места, то одного из аутсайдеров чемпионата дома надо обыгрывать. Но при этом нельзя забывать, как на своём поле с «Ротором» сыграл «Локомотив».

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