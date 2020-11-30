Легендарный неудачник. Ричард Данн — рекордсмен АПЛ по автоголам и красным карточкам

Кто самый невезучий защитник в истории английского клубного футбола? На этот незавидный титул претендует множество кандидатов. Может, Терри, смазавший пенальти в самый важный момент и пролетевший мимо победы в ЛЧ? Или Риисе, ошибки которого в той же Лиге чемпионов стоили ему карьеры? Ловрен, которого болельщики «Ливерпуля» при нынешней эпидемии травм не отказались бы видеть в составе? Но самым частым ответом знатоков АПЛ, разумеется, будет Ричард Данн.

«Как же он хорош!» Степанову аплодировали звёзды мирового футбола. И «Арсенал» его купил Жестокий розыгрыш, за который поплатились сами игроки, устроившие его.

Данн родился в Южном Дублине и играл за одну из многочисленных местных команд «Хоум Фарм». Скауты «Эвертона» заприметили паренька (тогда ещё не выглядевшего как глыба) и пригласили в молодёжный состав. Там Ричард хорошо себя показал и в основном составе дебютировал уже в 17 лет. Данн понравился главному тренеру «Эвертона» Джо Ройлу, но команда показывала неубедительные результаты, и тренер подал в отставку. В марте 1998-го Ройла назначили в «Манчестер Сити», и тот спустя два года переманил Данна в клуб (за «Эвертон» Ричард отыграл 60 матчей, однако сменивший Ройла Уолтер Смит предпочитал использовать защитника на правом фланге). Тогда ещё «горожане» не скупали защитников за десятки миллионов фунтов, но за Ричарда всё равно отдали довольно внушительные по тем временам 3,5 млн фунтов.

Несмотря на немалую сумму, уплаченную за Данна, покупался он как игрок ротации, способный прогрессировать и отвоевать место в основе. Сначала у него не шло, поскольку Ричарда использовали на фланге обороны (с его габаритами это крайне сомнительная затея). Данн психовал и получал карточки, чем злил руководство клуба — его даже отстранили от тренировок, а пришедший на место главного тренера Коган любезно сослал Ричарда в дубль. Однако защитник сумел взять себя в руки и показать, чего он стоит: заработал место в основе и впоследствии даже капитанскую повязку. Стабильность и железное место в старте позволили Данну открыть счёт своим главным «достижениям», по которым он в итоге войдёт в историю: красным карточкам и автоголам.

За свою карьеру Данн забил 11 голов в АПЛ и 10 раз поразил ворота своей команды, хотя каждый раз действовал с благими намерениями. Пускай сальдо в итоге оказалось положительным, с Ричардом в составе нельзя было знать наверняка, на какие ворота он нацелится сегодня. Ирландец прекрасно завершал эпизоды, не оставляя своим вратарям ни малейшего шанса. Вы посмотрите на технику: тут и удары верхом, и низом, и даже пяткой (с «Болтоном») — на любой вкус. Забавно, что за «Манчестер Сити» он дважды забил себе в дерби (отличился с «МЮ» и с уже упомянутым «Болтоном» — тогда клубы ещё были примерно одного уровня, а территориальная близость превращала матч в принципиальный).

За «Сити» Данн в итоге отбегал девять лет, стал капитаном и любимцем болельщиков. Ирландец выкладывался на поле на все сто (оттого и полюбился фанатам) и всё делал с душой — неповоротливость и неумение читать эпизоды он компенсировал старательностью. Видимо, капитанская повязка ещё больше мотивировала Ричарда вкладываться в каждый игровой момент, поскольку все восемь своих красных карточек (рекорд Премьер-лиги наравне с Патриком Виейра и Данканом Фергюсоном) он получил в футболке «Сити». Это, однако, не влияло на признание и любовь со стороны болельщиков: с 2005-го по 2008-й Данн признавался игроком года в «Ман Сити». Ричарда фанаты «горожан» и сборной Ирландии окрестили Железным человеком и Железным занавесом, и Данн полностью оправдывал свои прозвища. Однако ирландец почувствовал надвигающиеся перемены: когда клуб объявил о приобретении Коло Туре и Джолеона Лескотта, капитан ушёл в «Астон Виллу» за 5 млн фунтов.

Автоголы он продолжил клепать и в Бирмингеме, и впоследствии в «КПР», однако сезон-2009/2010 можно считать лучшим в карьере Данна: забил два гола (забитый «Сити» мяч он не праздновал и удостоился оваций от болельщиков «горожан»), отлично играл, был железным игроком основы и дошёл с «Виллой» до финала Кубка лиги, где победу всё же одержал «Манчестер Юнайтед». Ричарда даже включили в символическую сборную года PFA. Однако дальше у Данна не заладилось — ключевым событием стал перелом ключицы в середине сезона-2011/2012. Операцию провели в клубе НФЛ «Кливленд Браунс», но на прежний уровень ирландец не вернулся и по истечении контракта был отпущен в «КПР».

Лондонскому клубу Ричард помог завоевать путёвку в АПЛ (в финале плей-офф одолели «Дерби»), отыграв сезон целиком. В следующем году Данн обновил свой же рекорд по автоголам, забив последний и 10-й мяч в свои ворота в игре с «Ливерпулем» (2:3) — тогда, кстати, команде Роджерса помог ещё и Стивен Кокер, решивший посоревноваться с легендой в умении забивать своим. В конце года контракт Данна истёк, и он завершил карьеру. При всех недочётах Ричард всё ещё отдавал всего себя команде, выйдя в 25 матчах.

Квинтэссенцией самоотдачи Данна стоит считать матч со сборной России: ирландец получил рассечение лица, но был готов продолжать играть. Однако его футболка была запачкана кровью, и надо было надеть новую. У администраторов команды запасной футболки с номером почему-то не нашлось — пришлось искать другую, пустую футболку, фломастером писать на ней цифру 5 (в сборной Ричард носил именно этот номер) и выдать Данну. Присутствие Данна на поле «Лужников» очень помогло: игрок сначала с нормальной, а потом и с нарисованной пятёркой на спине успел дважды вынести мяч с ленточки после удара Семшова и заброса Жиркова (оба раза также геройствовавший Шей Гивен был уже не у дел), заблокировал несколько ударов и просто зверствовал у своих ворот, вычищая все подряд. Матч закончился нулевой ничьей, а Ирландия наконец-то получила путевку в плей-офф, где произошел скандал с рукой Тьерри Анри. Та футболка впоследствии была продана на аукционе, средства пошли на благотворительность.

Вратаря «Манчестер Сити» поставили в нападение. Что из этого получилось Что нашло на тренера?

Вся карьера Данна находит отражение в том матче: легко считывается метафоричность крови и красных карт, неуклюжести и нарисованной маркером цифры 5, а также тесные отношения Данна со своими воротами и, конечно, 110% самоотдачи, которая в итоге приносила пользу и результат. Учитывая специфику современного футбола, рекорд Данна по автоголам едва ли будет побит (да и, вероятно, по красным карточкам). Ричард — исторический персонаж для Премьер-лиги и кошмар на ночь для игроков в фэнтези. Забыт он точно не будет.