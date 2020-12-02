«Реал» вылетит из Лиги чемпионов? Мадридцы на пороге небывалого провала

После пяти туров группового этапа «Реал» установил несколько сомнительных достижений. Во-первых, добился одинаковой разницы побед с «Шахтёром» в очных матчах: теперь их стало по две. Во-вторых, впервые в истории клуба пропустил девять голов на групповом этапе Лиги чемпионов. Ну и по мелочи: Рафа Варан допустил третью ошибку с начала 2020-го, которая привела к голу в Лиге чемпионов, больше всех в турнире.



Но дело не в этом.



Настоящая проблема в том, что клуб всерьёз рискует не выйти в плей-офф, а ведь «сливочные» никогда не вылетали из группы в Лиге чемпионов. И если вдруг «Шахтёр» в последнем туре не проиграет «Интеру», то «Реал» устроит только победа над «Боруссией» М. Но «Боруссия» будет яростно сопротивляться, потому что при таком раскладе уже сама будет зависеть от исхода параллельного матча. Кстати, обратите внимание: мы считаем расклады. Когда у «Реала» вообще такое было?

Это звучит странно, но в поражении «Реала» от «Шахтёра» виноват Азар Правда, Зидан тоже. Это уже похоже на кризис.

Это поражение – продолжение серии, которая длится с начала ноября. У «Реала» всего одна победа в пяти последних матчах. В чемпионате команда идёт четвёртой, отставая от первого места на семь очков (правда, есть игра в запасе).

Что происходит?



Если бы «Реал» был обычной командой, можно было бы просто забыть о результатах и оценить исключительно качество игры. И уже после этого вернуться к результатам – с пониманием, что они закономерны и команда в кризисе или что они случайны и всё скоро наладится. Но «Реал» — не обычная команда.

Уникальный способ «Реала» играть в футбол

У «Реала» возрастной состав. Посмотрите на лидеров команды последних лет: Рамосу, Марсело, Кроосу, Модричу и Бензема 30 лет и больше. Они выдающиеся мастера, но с таким составом нельзя играть в высоком темпе значительные отрезки времени. И «Реал» большую часть матчей проводит в режиме экономии энергии. Периоды интенсивного прессинга, периоды позиционной обороны, периоды, когда команда подолгу катает мяч, не для атаки, а чтобы не бегать за соперниками, для обороны – команда владеет многими приёмами, но не делает ставку на то, что требует постоянной высокой командной скорости. «Реал» играет медленно, зато временами взрывается. Это не слишком модно или концептуально, но в последние годы приносило результат.



Криштиану Роналду открывался в штрафной и замыкал навесы и прострелы лучше всех в мире, но и на другие позиции сейчас/раньше – выдающиеся игроки. Тони Кроос может разрезать даже самую плотную оборону, Марсело – защитник с техникой плеймейкера, Лука Модрич умеет на поле вообще всё, а Карим Бензема после ухода Роналду вспомнил, что он форвард, но не забыл, как создавать моменты партнёрам. Такой команде удобно играть в примитивный футбол – точнее, даже не в примитивный, а в гибкий, ситуативный, который больше подходит тем игрокам, которые в лучшей форме в конкретный момент. При Роналду это всегда были навесы, при Азаре мадридцы пару месяцев мощно атаковали позиционно, без него снова свалились на прямолинейные атаки.



А сейчас несколько фактов из прошлого. Они нужны, чтобы доказать, что «Реал» играет в особенном стиле не только сейчас, а уже несколько лет. С января 2015-го, когда Зинедин Зидан впервые принял основной состав, качество игры на дистанции всегда вызывало вопросы. В первом сезоне (неполном) почти догнал «Барселону» за счёт безумного рывка на финише сезона: 12 побед в 12 турах, в то время как сама «Барса» упустила 12-очковое преимущество серией поражений. Во втором сезоне (первом полном) Зидан стал чемпионом, но у «Реала» была одна особенность: команда аномально много забивала в концовках. Даже без качественной игры вырывала победы на характере, набрав больше 20 очков (!) благодаря голам, забитым после 80-й минуты. В третьем сезоне «Реал» уже в декабре выбыл из чемпионской гонки.

Гений ротации. Почему «Реалу» не нужны трансферы Мнение о составе «Реала», тренерских особенностях Зидана и перспективах клуба.

После возвращения Зидан выиграл своё второе чемпионство, но снова сделал это благодаря рывку, а не игре на дистанции: «Барселона» неудачно провела весну, а «Реал» выдал мощнейшую концовку, которая заставила забыть о всех игровых проблемах на протяжении всего сезона. Чемпионство принесли 10 побед подряд и лично два человека: Тибо Куртуа, который пропустил 20 голов в 34 матчах (почти на 8 голов меньше, чем должен был по xGA – огромная разница), и Серхио Рамос, который в концовке чемпионата забил шесть голов.

Эмоции, характер, яркие эпизоды, вырванные в концовках победы – всё это не про качество игры и не про стиль. Но дело в том, что у «Реала» при Зидане вообще не было постоянного стиля. Единственный игровой элемент, который сохранялся на протяжении нескольких месяцев (даже лет), – навесы на Криштиану Роналду.



В прошлом сезоне Зидан провёл выдающуюся работу: выиграл чемпионат, несмотря на то что его главный трансфер, футболист, вокруг которого он собирался строить игру и новый игровой стиль, не попал даже в топ-15 в команде по количеству времени на поле. Эден Азар сыграл в чемпионате даже меньше, чем Гарет Бэйл, только представьте себе. Революция стиля провалилась, «Реал» снова делал в среднем по 20+ навесов за матч (очень много, учитывая, что часть матчей играл по-другому). Но какая разница, если это принесло титул?

Зидан собирался строить игру вокруг Азара. Но и без него взял чемпионат. Как так вышло? Это был очень странный сезон.

А сейчас, когда результата нет ни в чемпионате, ни в Лиге чемпионов, качество игры снова бросается в глаза. И оказывается, что «Реал» очень редко проводит прямо хорошие матчи (редкий недавний пример – с «Интером» в гостях) или прямо плохие (как с «Вильярреалом». Иногда отличить хороший матч от плохого можно только по результату.



Игра с «Шахтёром» не была провальной. Неудачным был второй тайм. В первом тайме мадридцы создали достаточно, чтобы выйти на второй тайм со здоровым чувством собственного превосходства. Но не забили, и это подводит к главному.

Так как оценивать «Реал»

Юрген Клопп как-то сказал фразу, которая идеально описывает всех тренеров, которые строят систему: «Предпочитаю проиграть матч, но понимать причины поражения, чем выиграть и не иметь понятия, как это получилось». Зидан мог бы сказать как раз наоборот.



Нынешняя ситуация – оборотная сторона побед, добытых без чёткого стиля. Тогда работал принцип «победителей не судят», а сейчас все ругают команду за навесы, как будто их никогда до сих пор не было. Кстати, в матче с «Шахтёром» «Реал» выполнил 27 навесов. Это действительно перебор, но критиковать нужно за другое.



Учитывая контекст работы Зидан, его стиль (постоянная ротация и смена стиля при сохранении только простых элементов), команду нужно оценивать по её собственной системе координат. Итак, «Реал» берёт своё в эпизодах, за счёт мастерства. Но разве получается?



В последний раз «Реал» забил больше голов, чем набрал по xG, внимание, в сезоне-2017/2018. Ещё при Роналду. То есть команда уже третий сезон забивает на уровне чуть ниже среднего – хотя для топ-клубов нормально забивать немного выше нормы. Это не решать эпизоды в свою пользу за счёт индивидуального мастерства, а наоборот – не выжимать максимум даже из того, что есть.

Йович – сказочный. Попал в розыск, сломал ногу, теперь нарушает карантин Его отругал президент Сербии. А чего добился ты на карантине?

В концовке прошлого сезона мадридцы вытаскивали матчи даже самым нелогичным образом. Сейчас – нелогично отдают даже те игры, которые хорошо начали (как с «Шахтёром»). Это настоящая проблема, кризис не абстрактных игровых параметров (вроде xG или количества ударов и точности паса), а тех принципов, на которых Зидан выстроил команду. И он сам, так же как его игроки, это видит.

Модрич после поражения от «Шахтёра» сказал: «Когда пропускаем, то как будто начинаем играть другой матч, мы теряем уверенность в себе и становимся хуже. И даже когда создаём моменты, не забиваем». Кроос тоже говорил об уверенности. Это не случайность: очевидно, что команда сама меряет себя по умению выжимать максимум из каждого момента. Зидан после матча сказал, что сейчас нужно показать свою гордость.



У клуба одна победа в пяти матчах. В эпоху Зидана так плохо уже бывало: последний раз – в прошлом сезоне и закончилось поражением от «Бетиса». После этого «Реал» взял 10 матчей подряд и выиграл чемпионство. А вот худшей серии у Зидана ещё не было.



Дальше всё просто. Достаточно всего лишь победить «Боруссию» дома и одержать пару побед в чемпионате, и критика игры снова уйдёт на второй план. Для этого «Реалу» даже не нужно лучше играть. Победы с пенальти на последних минутах тоже всех устроят. Но если их не будет, даже собственные болельщики не сделают скидку на уникальный подход, возраст лидеров и всё остальное. Спросят сразу за всё: и игру, и результаты.