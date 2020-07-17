Зидан собирался строить игру вокруг Азара. Но и без него взял чемпионат. Как так вышло?

Это был очень странный сезон. Его главной странностью, естественно, стал коронавирус, который заслонил все остальные события, но если попытаться абстрагироваться от внезапной трёхмесячной паузы и просто присмотреться к лидерам испанского футбола – то окажется, что и каждая из команд сама по себе провела очень странный сезон. Даже без всякого коронавируса.

Диего Симеоне устроил в «Атлетико» революцию стиля. Попытка играть в комбинационный футбол низом дала слишком спорные результаты в начале сезона и была свёрнута, но даже такая попытка является сенсацией. «Барселона» провела 10 месяцев в состоянии внутренней войны с самой собой. В этой войне проиграли все участники, и кажется, что клубу остаётся только ждать следующих выборов и нового президента.

Сезон «Реала» тоже получился странным. Клуб летом потратил на новичков больше 300 млн евро, не продав никого из основы. Но из всех новых футболистов только Азар выглядел очевидным игроком старта. Остальные – Менди, Родриго, Йович, Милитао – максимум, игроками ротации. Именно Азара Зинедин Зидан обсуждал чаще остальных ещё до того, как открылось трансферное окно, и называл абсолютным приоритетом. На презентации он дал понять, какое значение в проекте было предназначено бельгийцу. «Это игрок, который делает разницу. Он всегда имел определяющее значение, и мы знаем, как использовать его качества». Но случилось так, что игрок, вокруг которого тренер планировал строить команду, из-за травм пропустил больше 50% матчей сезона. У Азара всего один гол и три голевых паса в чемпионате. Получается, можно сказать, что титул взяли без него.

Эден Азар Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Конечно, проблемы конкурентов помогли. У «Барселоны» и «Атлетико» после 36 туров 79 и 66 очков – худший результат с 2012 года, когда «Атлетико» пришёл пятым. Но дело не только в этом. «Реал» тоже столкнулся с проблемами. С самого начала сезона Зидан стал ставить новый футбол, сильно отличающийся от того, во что его команда играла раньше. Это было сделано из-за Азара, и попытка провалилась. Сезон начался с потерь очков в матчах с «Вальядолидом» и «Вильярреалом», потом «Реалу» повезло уйти с ничьей с дерби, потом разгром от «ПСЖ» и поражение от «Мальорки». Но Зидану удалось справиться с проблемами лучше, чем остальным.

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Ещё в первый период в «Реале» француз показал себя гением временных решений. Постоянная ротация состава, постоянная смена схемы, постоянная подстройка под тех игроков, которые ситуативно были на пике формы – мы так и не поняли, в каком стиле хочет играть Зидан. Летом казалось, что это будет современный футбол с владением мяча и розыгрышами низом, но травма Азара нарушила эти планы. В итоге, большую часть времени это был старый знакомый Зидан трёхлетней давности. С множеством качественных временных решений.

Ключевые решения Зидана по ходу сезона

После октябрьского поражения от «Мальорки» ближайшим резервом, Зидан стал резко меньше доверять нескольким игрокам. Пригодилась огромная обойма. Одриосола вообще ушёл зимой, Йович наглухо сел в запас, Иско надолго потерял место в старте, Хамес больше не выходил с первых минут до конца года. Родриго и Бэйл внезапно стали чуть ли не игроками старта, потом к ним прибавился Вальверде на позиции вингера. Применение Вальверде – одно из самых интересных тактических решений в Европе за весь сезон. Футболист, которого считали дублёром Каземиро раскрылся на новой позиции в атаке. Причина – прессинг.

«Реал» не был монстром высокого прессинга в течение всего сезона, но в больших матчах (например, в класико) душил соперников на топовом уровне. Именно благодаря прессингу Вальверде в какой-то момент стал звездой. Он потрясающе работает без мяча. В прессинге важны несколько компонентов. Нужно подсказывать партнёрам, понимать, когда вступать в интенсивный отбор, нужна выносливость (она важнее атлетизма), а главное – нельзя выключаться. У Феде Вальверде всё это есть. Он всегда сконцентрирован и следит за общей картиной. Поэтому так полезен не только в прессинге, но и когда его команда с мячом: он прекрасно заполняет зоны и создаёт пространство.

Феде Вальверде и Зинедин Зидан Фото: Angel Martinez/Getty Images

Типичная для Зидана ситуация: игровые принципы, которые не меняются независимо от схемы. «Реал» качественно прессинговал в стандартной схеме 4-3-3, в елочке 4-3-2-1 и даже в 4-4-2-ромб, которая требовала сложной работы без мяча не только от Вальверде (или Модрича), но и от Бэйла. Бэйл мало играл, но выходил с первых минут в гостевых матчах с «Барселоной», «Атлетико», «ПСЖ» и «Севильей» — то есть тех, где нужно больше понимания игры и больше игровой дисциплины, чем могут дать Винисиус и Родриго.

Полезная роль Бэйла в игре без мяча в топ-матчах – не такое яркое решение Зидана, как новая роль Вальверде, и не такое заметное тактическое действие, как переход на высокий прессинг, но оно тоже важно. Это одно из многих решений, которые работали по ходу всего сезона, постоянно делая «Реал» непредсказуемым соперником, к которому трудно подготовиться.

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Вот пример другого решения: постоянный перегруз на левом фланге, когда играл Азар. На фланг, где традиционно высоко подключается Марсело, смещались и Азар, и Бензема. У всех троих прекрасная устойчивость к прессингу и прекрасный дриблинг, все трое умеют разыгрывать комбинации на ограниченном пространстве. Когда Азар играл, традиционный крен на левый фланг совершенно осознанно становился критическим. 25% ударов «Реала» нанесены с левого фланга и только 11 – с правого, это не случайность.

Качество, которое отличает «Реал» по ходу всего сезона – выдающаяся игра при стандартах у своих ворот. «Реал» с начала сезона пропустил в чемпионате пять голов после стандартов (не считая пенальти). Меньше, чем «Барселона», в два раза меньше, чем «Атлетико». Вообще, Европе только две команды пропустили столько же – «Ливерпуль» и «Ювентус», а лучшего результата добился лишь «ПСЖ», но «ПСЖ» и сыграл всего 27 матчей.

Кадровые решения

Нельзя сказать про Вальверде и не сказать про Каземиро. Бразилец провёл, возможно, не самый яркий, но самый ровный сезон. Он снова был незаменим в основании треугольника в полузащите – незаменим в буквальном смысле, он провёл на поле даже больше минут, чем Рамос. Но ещё и важен в билд-апе. Это было трудно, учитывая новый стиль игры «Реала», в котором стало меньше навесов. Каземиро справился. Его вклад наглядно показывает одна картинка со сравнением статистических показателей. Зелёным подсвечен Каземиро, синим – Пьянич. Босниец чаще даёт последний пас, бразилец чаще бьёт, но в билд-апе, то есть первой фазе атаки, они практически равны. Кстати, об ударах: голы Каземиро принесли победы над «Эспаньолом» и «Севильей».

Незаменим был и Бензема, который второй год подряд делает больше 30 результативных действий. И Кроос, который переживает второй расцвет при новом стиле. И Куртуа, у которого 18 сухих матчей в 37 турах. Но, конечно, если называть кого-то одного, это будет Серхио Рамос.

Да, «Реалу» чаще всех ставят пенальти. Но это преимущество ещё надо реализовать. Это трудно даже для лучших игроков: «Ман Сити» зимой не реализовал четыре попытки подряд (думали даже дать бить вратарю), а «МЮ» до перехода Фернандеша стабильно переводил пенальти впустую. Рамос не промахивается, и это многое говорит о менталитете. Простой пример: после победы над «Гранадой», которая сохранила для «Реала» первое место, он не радовался победе, а расстраивался из-за упущенного рекорда Куртуа. «Нельзя допускать такие ошибки. Нельзя рисковать победой и оставлять Куртуа без рекорда». Разочарование после победы – признак правильного менталитета. Зидан отмечает роль Рамоса постоянно. 10-го июля, когда Рамос пропускал матч из-за перебора карточек, Зидан назвал его лучшим защитником в мире – и тут же объяснил, что говорит о менталитете. «Он боец, который передаёт свой настрой всей команде».

Серхио Рамос после очередного забитого мяча Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Грегори Дюпон – ещё один человек, чей вклад трудно переоценить. Это физиотерапевт, который заменил в «Реале» Антонио Пинтуса. Пинтус считается одним из лучших в мире, но Зидан вместо него позвал специалиста, который готовил сборную Франции к чемпионату мира в России и угадал. После рестарта, когда даже лучшие клубы страдают из-за трёх месяцев простоя, «Реал» выдал серию побед подряд, которая в итоге и принесла чемпионство.

«Реал» стал торжеством прагматизма. Пропустил меньше всех в топ-5 лигах Европы, не сумел стабильно играть в зрелищный футбол (хотя пытался), несколько раз менял схему. Как всегда при Зидане было очень много ротации (кто основной: Менди или Марсело?) и много ситуативных изменений по ходу сезона. «Реал» постоянно адаптировался, и в этом странном сезоне именно гибкость стала решающим преимуществом. Это не был сезон великих команд и достижений, но сезон постоянных проблем и форс-мажоров. «Реал» справлялся с ними лучше остальных – победа справедлива.

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