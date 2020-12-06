«Его гол на Евро был сродни полёту Гагарина». Футбольная Россия скорбит по Понедельнику

В ночь с 5 на 6 декабря стало известно о смерти Виктора Понедельника – последнего из футболистов сборной СССР, победившей на Евро-1960. Об уходе легендарного игрока сообщила его дочь Анастасия. Значимость Понедельника для нашего футбола сложно переоценить. Неудивительно, что в соцсетях тут же появились предложения о присвоении «Ростов-Арене» имени легендарного нападающего. Вспоминают о чемпиона Европы и на матчах 17-го тура РПЛ – они начинаются с минуты молчания.

Не стало последнего победителя Евро-1960. Ушёл из жизни Виктор Понедельник Он был автором «золотого» гола сборной СССР в финале с Югославией.

Идею о переименовании стадиона поддержал экс-нападающий сборной России Александр Мостовой, но посетовал на то, что о легендах люди вспоминают очень редко.

– Я с Понедельником общался лишь раз, больше всего он запомнился скромностью. Понедельник сказал мне, что следит за моей игрой, что считает меня одним из лучших футболистов. Это приятно. Когда люди уходят, мы сразу вспоминаем о легендах. Это хорошо. Но плохо, что мы не помним о них, когда они живы. Память нужно ценить. Без прошлого нет настоящего и будущего. Фундамент закладывался тогда. У меня до сих пор в памяти фотография команды, которая выиграла чемпионат Европы.

Лично знаком с Понедельником был Владимир Пономарёв – бывший защитник сборной СССР и ЦСКА: «Я часто бывал у него в гостях, когда Виктор болел. Даже привозил ему денежку от Павла Палыча Бородина: Виктор получал пенсию от РФС. В сборной мы вместе успели поиграть, правда, не так долго, потому что рано закончил карьеру в сборной. Он пытался перейти в «Спартак», ЦСКА, но у него не получалось. Тяжёлая была у него судьба: Бесков его на чемпионат мира не взял. В Ростове прошли его лучшие годы, его там очень любили, он был национальным героем: фактурный, забивной парень. Особенно хорошо головой играл. Как человек был очень мягкий, вообще нескандальный, очень добрый. Всегда смешил народ своими анекдотами. Это трагедия, конечно. Последние три года он чувствовал себя уже плохо. Мы потеряли легенду и, что важнее, хорошего человека».

«Понедельник во время матча насмерть зашиб вратаря-гориллу». История одного мифа Самая знаменитая легенда о герое Евро-1960 – правда и вымысел.

А известный тренер Юрий Сёмин назвал Понедельника олицетворением побед нашего футбола на мировой арене.

– Виктор и в послефутбольной жизни сделал многое для развития нашего вида спорта, был редактором «Футбола». При нём этот журнал был всегда объективным, привлекал людей. За ним стояли целые очереди. Мне удалось с ним пообщаться в «Спартаке» в 1965 году, когда мы были на международном турнире в Израиле, остались очень ценные воспоминания и памятная фотография. Это человек с большой буквы. Очень грустно, что он нас покинул».

Почётный президент РФЛ Вячеслав Колосков и экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев вспомнили работы Понедельника после завершения карьеры.

– Я хорошо знал Виктора Владимировича, – вспоминает Газзаев, – после завершения карьеры он стал журналистом, был главным редактором «Футбола». Он был профессионалом во всём, очень разносторонним человеком. Виктор не только вошёл в историю как легенда, он ещё и помогал футболистам, уделял много внимания нашей игре.

– Это был патриот и выдающийся футболист, – рассказывает Колосков, – патриот своей малой земли — Ростова. До конца был верен всем друзьям, тренерам, месту. Редкий случай, когда человек не погнался за благами, а остался верен принципам.

Мы были хорошо знакомы, особенно когда он был уже журналистом, а потом главным редактором еженедельника «Футбол». Когда он стал писать про футбол, проявил свою образованность и разносторонность. Понедельник был очень доступным в общении, ни разу не видел его хмурым: всегда был добрым и готовым к диалогу. Хотелось вновь и вновь с ним встречаться. Жаль, что не стало такой легенды и человека. Никогда не забуду, как они с Рейнгольдом друг над другом подшучивали, что всё время создавало особую атмосферу в ветеранском обществе.

Виктор Понедельник слева от Игоря Нетто (с Кубком Европы) Фото: rfs.ru

Знал Понедельника и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев: «Я рос с именем Понедельника на устах, потому что все мужики во дворе, когда мы играли в футбол, когда на нас смотрели наши родители, дедушки, бабушки, во время победных голов говорили: «Ну ты прям как Понедельник». Я был с ним лично знаком, когда работал в программе «Футбол в диалогах». Это было знакомство с человеком, который реально творил историю. Тот же матч 1960 года никто не видел по телевидению, все слушали репортаж Озерова. Когда он забил, это было сродни полёту Гагарина. И он даже раньше Гагарина забил гол».

«Чемпионат» выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Понедельника.