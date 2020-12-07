Не всё так просто! В трёх командах есть игроки стоимостью 45+ млн евро.

Что нужно знать о соперниках сборной России в отборе ЧМ-2022

Сегодня в Цюрихе прошла жеребьёвка отборочного раунда чемпионата мира-2022 в Катаре. Сборная Россия попала в группу H и сыграет с национальными командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Сборная Хорватии

Место в рейтинге ФИФА: 11 (1617 очков).



Стоимость состава команды: € 282,3 млн.



Самый дорогой игрок: Матео Ковачич (€ 45 млн).



Главный тренер: Златко Далич.



История личных встреч: 4 матча, 3 ничьи, 1 поражение.



* 06.09.2006, Москва, чемпионат Европы. Россия — Хорватия — 0:0.



* 06.06.2007, Загреб, чемпионат Европы. Хорватия — Россия — 0:0.



* 17.11.2015, Ростов-на-Дону, товарищеский матч. Россия — Хорватия — 1:3.



* 07.07.2018, Сочи, чемпионат мира. Россия — Хорватия — 2:2.



Наивысшие достижения:



Чемпионат мира-1998 (бронза).



Чемпионат мира-2018 (серебро).

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Сборная Словакии

Место в рейтинге ФИФА: 33 (1478 очков).



Стоимость состава команды: € 115,1 млн.



Самый дорогой игрок: Милан Шкриньяр (€ 50 млн).



Главный тренер: Стефан Таркович.



История личных встреч: 9 матчей, 3 победы, 3 ничьи, 3 поражения.



* 29.05.1994, Москва, товарищеский матч. Россия — Словакия — 2:1.



* 08.03.1995, Кошице, товарищеский матч. Словакия — Россия — 2:1.



* 31.05.2000, Москва, товарищеский матч. Россия — Словакия — 1:1.



* 04.09.2004, Москва, чемпионат мира. Россия — Словакия — 1:1.



* 12.10.2005, Братислава, чемпионат мира. Словакия — Россия — 0:0.



* 07.09.2010, Москва, чемпионат Европы. Россия — Словакия — 0:1.



* 07.10.2011, Жилина, чемпионат Европы. Словакия — Россия — 0:1.



* 26.05.2014, Санкт-Петербург, товарищеский матч. Россия — Словакия — 1:0.



* 15.06.2016, Лилль, чемпионат Европы. Словакия — Россия — 2:1.



Наивысшие достижения:

Чемпионат мира-2010 (1/8 финала).

Чемпионат Европы-2016 (1/8 финала).

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Как разводят сборные. Главное о жеребьёвке ЧМ-2022 Теперь не только политика, но и погода будет вмешиваться в процесс.

Сборная Словении

Место в рейтинге ФИФА: 62 (1379 очков).



Стоимость состава команды: € 146,53 млн.



Самый дорогой игрок: Ян Облак (€ 90 млн).



Главный тренер: Матьяж Кек.



История личных встреч: 5 матчей, 2 победы, 1 ничья, 2 поражения.



* 11.02.1996, Валлетта, 8-й международный турнир на «Кубок Ротманса». Словения — Россия — 1:3.



* 24.03.2001, Москва, чемпионат мира. Россия — Словения — 1:1.



* 01.09.2001, Любляна, чемпионат мира. Словения — Россия — 2:1.



* 14.11.2009, Москва, чемпионат мира. Россия — Словения — 2:1.



* 18.11.2009, Марибор, ответный стыковой отборочный матч чемпионата мира–2010. Словения — Россия —1:0.



Наивысшие достижения:

Чемпионаты мира 2002 и 2010 годов (групповой этап).

Чемпионат Европы-2000 (групповой этап).

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сборная Кипра

Место в рейтинге ФИФА: 100 (1224 очка).



Стоимость состава команды: € 15,35 млн.



Самый дорогой игрок: Константинос Лайфис (€ 5 млн).



Главный тренер: Йохан Валем.

История личных встреч: 9 матчей, 8 побед, 1 ничья.



* 15.11.1970, Никосия, чемпионат Европы. Кипр — СССР — 1:3.



* 07.06.1971, Москва, чемпионат Европы. СССР — Кипр — 6:1.



* 29.05.1991, Москва, чемпионат Европы. СССР — Кипр — 4:0.



* 13.11.1991, Ларнака, чемпионат Европы. Кипр — СССР — 0:3.



* 01.09.1996, Москва, чемпионат мира. Россия — Кипр — 4:0.



* 29.03.1997, Паралимни, чемпионат мира. Кипр — Россия — 1:1.



* 12.02.2003, Лимасол, 7-й международный турнир Кипрской ассоциации футбола. Матч 1/2 финала. Кипр — Россия — 0:1.



* 11.06.2019, Нижний Новгород, чемпионат Европы. Россия — Кипр — 1:0.



* 13.10.2019, Никосия, чемпионат Европы. Кипр — Россия — 0:5.



Наивысшие достижения: ни разу не участвовала в финальных стадиях чемпионатов мира или Европы.

Фото: РИА Новости

Тренд на экологичность и рабский труд. Что происходит в Катаре за два года до ЧМ Власти страны заявили, что хотят сделать будущее первенство самым экологичным. Однако к процессу много вопросов.

Сборная Мальты

Место в рейтинге ФИФА: 176 (951 очко).



Стоимость состава команды: € 6,13 млн.



Самый дорогой игрок: Тедди Теума (€ 700 тыс).



Главный тренер: Девис Манджа.

Тренд на экологичность и рабский труд. Что происходит в Катаре за два года до ЧМ Власти страны заявили, что хотят сделать будущее первенство самым экологичным. Однако к процессу много вопросов.

История личных встреч: 1 матч, 1 победа.



* 07.02. 1996, Валлетта, 8-й международный турнир на «Кубок Ротманса». Мальта — Россия — 0:2.



Наивысшие достижения: ни разу не участвовала в финальных стадиях чемпионатов мира или Европы.