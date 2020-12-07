Как разводят сборные. Главное о жеребьёвке ЧМ-2022

Новые ограничения
Сегодня в Цюрихе определятся группы отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Начало жеребьёвки — в 20:00, следить за ней можно будет на FIFA TV, а также у нас на сайте. Корзины известны с конца ноября, наша сборная – в третьей.
Основные правила жеребьёвки:
- 10 групп: в группах А-Е будет по 5 команд, F-J – по 6.
- Сборные будут распределены по группам в алфавитном порядке, от группы A к – J. В случае какого-то ограничения команду разместят в следующей доступной группе.
А теперь об ограничениях.
🔺 Соревновательные причины. Четыре финалиста Лиги наций проведут два финальных матча этого турнира в октябре 2021 года, поэтому у них будет всего восемь игровых дней, когда можно сыграть ещё и в групповом этапе отборочного этапа ЧМ. Поэтому при жеребьёвке система будет учитывать условие, что Италия, Испания, Бельгия и Франция могут попасть только в группу, состоящую из пяти команд (А-Е).
🔺 Политические причины. Этот пункт нам давно знаком, тут из нового разве что Армения и Азербайджан.
🔺 Климатические причины. ФИФА определила 10 стран с «суровыми зимними условиями» – естественно, в этот список попала и Россия. Для комфорта игроков и зрителей, а также снижения рисков не доиграть или вообще не сыграть система может определить в одну группу только две команды из холодных краёв.
Фото: Warren Little/Getty Images
🔺 Дальние расстояния. Чтобы минимизировать нагрузку на команды, в одной группе может оказаться только одна пара из списков ниже. Например, если в группе с Казахстаном уже есть Англия, то Уэльс там уже оказаться не может.
Фото: rfs.ru
А что с другими конфедерациями?
Кратко!
Количество команд: 46, из них 4 выходят напрямую, 1 – через межконтинентальные стыковые матчи.
Даты проведения: 6 июня 2019 – 16 ноября 2021.
Четыре раунда отборочного турнира, сейчас идёт второй. В следующий этап попадут восемь победителей групп и четыре лучшие команды, занявшие второе место.
Количество команд: 10, из них 4 выходит напрямую, 1 – через межконтинентальные стыковые матчи.
Даты проведения: 8 октября 2020 – 29 марта 2022.
Сыграно 4 тура из 18. Бразилия на первом месте с четырьмя победами, Аргентина на втором – с тремя, далее располагаются Эквадор и Парагвай.
Северная Америка
Количество команд: 35, из них 3 выходит напрямую, 1 – через межконтинентальные стыковые матчи.
Даты проведения: 24 марта 2021 – 29 марта 2022.
3 раунда, в первом стартуют сборные, занимающие в рейтинге ФИФА КОНКАКАФ места с 6-е по 35-е, во втором шесть победителей групп играют между собой дома и на выезде, соответственно в следующий этап проходят три команды. В последнем раунде их уже ждут Гондурас, США, Коста-Рика, Мексика и Ямайка.
Количество команд: 54, из них на ЧМ выходит 5.
Даты проведения: 4 сентября 2019 – 16 ноября 2021.
Три раунда, уже сыгран один. Команды уже разделили на 10 групп по 4 сборной в каждой, с составами можно ознакомиться здесь. В последнем раунде сыграют 10 команд: их разделят по парам, после чего они проведут матчи дома и на выезде – победитель по итогам двух встреч отправится на ЧМ.
Океания
Количество команд: 11, из них на ЧМ выходит 1 через межконтинентальные стыки.
Даты проведения: июнь 2021 –?
Отбор пройдёт в два раунда: 11 команд разобьют на две группы, победители и сборные, занявшие второе место, пройдут дальше и сыграют в полуфиналах и финале – победитель получит право сыграть в межконтинентальных стыках и побороться за путёвку на ЧМ.
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Как думаете, кто будет в одной группе с Россией?
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