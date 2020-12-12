Футболисты используют масло, мази и краску. Как это помогает в игре

Вам тоже надоели споры по поводу VAR? Бедный Юрген Клопп не может определиться – он за или против видеоповторов. Увы, на этом фоне остаются незаметны другие новшества, которые внедряются в футбол. Причём внедряются весьма стремительно.

Забавно наблюдать за тем, что может пригодиться футболистам. Не так давно я делал материал о последнем чемпионстве «Торпедо». Оно случилось в 1976 году. Чемпионский матч в Москве с «Динамо» Тбилиси проходил в ноябре. Поле тогда местами было покрыто тонкой корочкой льда. По словам торпедовца Сергея Гришина, победить его команде помогли напильники.

«Выходим на предматчевую разминку и понимаем, насколько скользко, – рассказывал чемпион СССР 1976 года Гришин. – Помню, мы попросили нашего водителя Володю Ясалова принести из автобуса несколько напильников. Больших таких. Думали под основание сточить шипы, но они тогда у нас уже были титановые. В результате заточили так, что оставались «заусенцы» и сохранялось хорошее сцепление с газоном».



В нулевых часто можно было заметить у игроков мокрое пятно на майках в районе груди. Было похоже, что с подбородка футболистов стекает много пота. На самом же деле ещё перед матчем игроки мазали майки эвкалиптовой мазью, которая даёт эффект нашатыря.

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Те, кто застали ЧМ-2002, наверняка помнят вратаря сборной Турции Речбера Рюшту. Он выходил на поле с чёрными полосками под глазами. Они наносились, чтобы уменьшить блики от ярких источников света. Популярная фишка для американского футбола и бейсбола – видов спорта, где мяч порой приходится ловить на фоне солнца или прожекторов стадиона.

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Недавно мой коллега по «Чемпионату» Евгений Марков писал про тейпы на руках. Их важно не путать с напульсниками, с помощью которых вытирают пот со лба. Тейпы на запястье делают руку более жёсткой. Николай Комличенко говорит, что это помогает ему толкаться при борьбе с соперниками. Защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин говорил, что с фиксированной кистью лучше получается кидать ауты. Тейпы можно увидеть и у многих футболистов из АПЛ. Например, у Мане или Погба.

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Кстати, об АПЛ. Нестандартная задумка есть и у защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера. Он периодически играет с порванными гетрами. Порванными не в одном месте, а во многих местах – равномерно. Так комфортнее мышцам футболиста. По словам англичанина, иначе ему может быть даже больно.

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Казалось бы, придумать что-то новое уже сложно. Но вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре умудрился дойти ещё до одной штуки. Вы, наверняка, слышали про этого парня, который финтит больше всех в АПЛ.

Так вот он решил (или ему подсказали) смазывать руки маслом. Так соперникам сложнее ухватиться. Причем если раньше Адама Траоре натирался маслом перед игрой, то теперь ему передают тюбик во время матча.



Если я соберусь писать такую статью через 10 лет, то страшно подумать, какие ещё фишки появятся у футболистов. Знаете ещё какие-то необычные примочки? Пишите в комментариях.