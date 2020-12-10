Клопп: не уверен, что снова назову VAR хорошей идеей

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча с датским «Мидтьюлланом» (1:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов раскритиковал работу системы VAR.

«Ливерпуль» забил гол в концовке матча, однако взятие ворот было отменено после подсказки видеоассистента за игру рукой у Садио Мане. Кроме того, по ходу встречи VAR был применён ещё несколько раз.

«Это занимало слишком много времени. Я не видел повторов и не знаю, были ли решения правильными, но всё это заняло 3-4 минуты, а игрокам было очень нелегко на этом холоде. Я уже слышу, как люди скажут: «Боже мой, он снова об этом говорит?» Но это заняло очень много времени, а было очень холодно.

Раньше я был одним из тех, кто говорил: «Да, VAR – хорошая идея», но, признаюсь, не уверен, что скажу это снова. Теперь у нас есть эта система, и нам приходится с этим мириться», – цитирует Клоппа Goal.com.

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с датским «Мидтьюланном» (1:1) и с 13 очками вышел из группы с первого места.