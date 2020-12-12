Арбитры пропустили попадание мяча в руку Цаллагову и фол на Жиго. Экспертиза Игоря Федотова.

«Судья дважды не поставил пенальти!» «Спартак» снова прибили в игре с «Сочи»?

Матч 17-го тура между «Сочи» и «Спартаком» завершился большим скандалом. По словам главного тренера красно-белых Доменико Тедеско кто-то из игроков «Сочи» напал на помощника Тедеско Андреаса Хинкеля. Но жарко было не только в подтрибунном помещении – споры на поле и среди болельщиков возникли и из-за действий главного судьи матча Игоря Панина. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал все спорные моменты матча.

«Спартак» и «Сочи» устроили разборки после игры. Что произошло? Тедеско повздорил с Джанаевым и сказал, что игрок «Сочи» ударил его помощника.

Слово Федотову.



Отменённый гол Ларссона в ворота «Сочи» на 42-й минуте.

– «Ларссон подыграл себе рукой, гол «Спартака» в ворота «Сочи» отменён правильно»



Попадание мяча в руку Цаллагову на 44-й минуте.

– На 44-й минуте Ларссон бил по воротам «Сочи», игрок хозяев выставлял сторону руку, куда и попал мяч. Следовало назначить 11-метровый в ворота «Сочи» и дать защитнику жёлтую карточку.

Газизов унёс перчатки с собой? «Спартак» проиграл впервые за пять туров Но, возможно, спартаковцы опять будут обсуждать судейство после матча с «Сочи».

Падение Жиго в штрафной площади «Сочи» на 53-й минуте.

– Арбитр должен был назначать 11-метровый удар в ворота «Сочи» за фол на Жиго. Игрок «Спартака» смотрел на мяч и тянулся к нему, в этот момент игрок «Сочи» сначала блокировал Жиго корпусом, а потом ещё и рукой. Он фактически держит Жиго, не давая ему добраться к мячу. При этом важно, что игрок «Сочи» смотрел не на мяч, а на Жиго, стараясь не по правилам не пустить Жиго к мячу. «Спартак» должен был бить пенальти, непонятно, почему VAR не вмешался в этот эпизод. Получается, арбитр дважды не назначил пенальти в ворота «Сочи»! «Спартак» снова прибили.