Перестроения Шварца навредили «Динамо». Но «Зенит» выиграл не из-за них

Тактический разбор матча «Зенит» — «Динамо»: почему Лесовой провалил игру и какой вред был от Вендела.

«Зенит» показал убедительный футбол против сильного соперника – возможно, самый солидный за последние полтора месяца. Как так получилось и в чём Семак превзошёл Шварца, рассказываем в нашем обзоре.

Шварц перестроился на 3-5-2: хотел иметь преимущество в первой фазе обороны и при начале атаки

Впервые в «Динамо» немецкий тренер применил с первых минут схему с тремя центральными защитниками. Это немного удивило, учитывая, что бело-голубые показывали достойный футбол со схемой 4-3-3 и её вариациями в предыдущих турах, но на этот раз Шварц захотел провести подстройку под соперника. Связана она была вовсе не с желанием уйти в глубокую оборону, как могло показаться на первый взгляд.

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— Мы приняли такое решение, подразумевая, что у нас будут использоваться два центральных нападающих, которые должны были оказывать давление на игроков «Зенита» с мячом, — объяснил после игры Шварц. – Отказались от использования фланговых полузащитников. Также у нас было три полузащитника, как и при схеме 4-3-3, и три центральных защитника, которые должны были искать партнёров длинными передачами в случае давления со стороны «Зенита».

Итак, пройдём по пунктам;

а) «Динамо» не планировало уходить в низкий блок: напротив, два форварда, Грулёв и Лесовой, должны были прессинговать пару чужих защитников, Ловрена и Ракицкого, мешая начинать им атаку. Ситуативно гости это делали, но не при открытом мяче;

б) «Динамо» боялось прессинга со стороны «Зенита», поэтому против двух форвардов, с которыми всегда играют петербуржцы, оставило сзади трёх центральных защитников. Цель понятна: численное преимущество в первой стадии атаки;

в) главный тренер умышленно насытил центральную зону и убрал с поля фланговых нападающих. Номинальный левый вингер Лесовой – один из самых ярких футболистов команды – переквалифицировался в нападающего и играл ближе к центру, чем обычно.

Стартовые 10 минут остались за «Динамо» — бело-голубые насыщали центр и здорово играли между линиями

Бело-голубые лучше вкатились в игру: в стартовом отрезке они провели три перспективные атаки, каждая из которых несла в себе остроту. Первая вообще должна была закончиться голом: Лесовой не смог попасть в пустой угол после навеса Шиманьски на дальнюю штангу. Игроки «Зенита» расположились слишком близко друг к другу (пятеро против двоих на узком прямоугольнике) и забыли про дальнюю штангу.

Ещё две атаки прошли сквозь центральную зону: «Динамо» насыщало это пространство при помощи трёх полузащитников, а также отваливающегося в глубину нападающего. Игроки «Зенита» оказывались в численном меньшинстве, поскольку Малком и Вендел не успевали сужать позиции, а Оздоев и Барриос разрывались между соперниками. В первой атаке Шиманьски не нашёл оптимального решения (передача на Грулёва оказалась неточной).

Во второй Грулёв нанес неопасный удар с левой ноги, хотя теоретически мог развернуться под давлением и выкатить на двух набегающих партнёров справа.

На пресс-конференции Шварц сказал, что на стартовом отрезке его команда играла лучше – пожалуй, справедливый тезис.

После 10 минут «Зенит» изменил начало атаки: Барриос стал опускаться и залезать между центральными защитниками. Схема Шварца перестала работать

Также в дебюте матча «Динамо» пробовало оказывать давление на Ловрена и Ракицкого у чужой штрафной, «Зениту» приходилось чаще играть длинными передачами (их доля в стартовые 15 минут составила 11 процентов, в следующие 15 минут снизилась до шести). Из-за наличия в первой линии прессинга сразу двух соперников, при которой Ракицкий и Ловрен не имели много времени для первой передачи) сине-бело-голубые к 10-й минуте изменили схему начала атаки: Барриос стал опускаться очень глубоко, залезал между двумя центральными защитниками, а Ловрен и Ракицкий соответственно получили возможность смещаться ближе к флангам и делать передачи из более высоких точек и без давления.

Преимущество от наличия двух форвардов, о котором говорил Шварц и на которое надеялся, сразу же растворилось: «Динамо» не смогло эффективно мешать началу чужих атак. Тройка игроков «Зенита» теперь оказывалась против двух соперников. Второй важный нюанс: когда Барриос садился в глубину, Вендел в обязательном порядке залезал с фланга центр. То же самое часто (но не всегда) делал и Малком. Так «Зенит» сохранял численное равенство вокруг центральной оси, и никто из тройки полузащитников «Динамо» не решался выдергиваться в прессинг.

Кстати, первый гол тоже отчасти стал следствием спонтанных изменений в начале атаки «Зенита». Барриос без давления выполнил мягкую закидушку на Дриусси, предложившего себя между линиями. Одной передачей было отрезано сразу пять игроков «Динамо». Хотя темп атаки оказался невысоким, мяч сразу же был доставлен на фланг – и гости успели восстановить позиции. А дальнейшая ошибка Евгеньева стала ключевой.

Из-за 3-5-2 Лесовой оказался на непривычной позиции. Даниил провёл худший матч за «Динамо»

Главный пострадавший от смены схемы – Лесовой. Если раньше в «Динамо» он постоянно получал изоляции на фланге «1 в 1» с чужим фланговым защитником (так была выстроена структура атаки), то сейчас эти изоляции не создавались. Даниил работал не только на фланге, но и полуфланге, часто залезал в центр и принимал мячи спиной к чужим воротам.

Формально Лесовой выполнил свою норму обводок – девять попыток за 56 минут при среднем показателе по сезону в 13 за 90. Но важен контекст. Например, так выглядела карта обводок Даниила в игре со «Спартаком», когда он разрывал один в один Мозеса.

А так она выглядела в матче с «Зенитом». Лишь две попытки в любимой зоне на границе штрафной, ещё три – в более глубоких позициях, и там уже он действовал не один в один, а против дополнительной подстраховки. Лишь два раза за тайм Лесовой пробовал залезть в лицевую линию под навес с левой. Остальные обводки – развороты с мячом под давлением с висящими на спинах соперниками. Это не самая комфортная среда для полузащитника.

Неочевидное решение Шварца, учитывая, что Лесовой приносил ранее пользу на фланге при смещениях из максимально широких позиций, а у «Зенита» в этой зоне играл непрофильный защитник Сутормин.

Главную пользу от схемы «Динамо» могло получать при развитии атаки через фланг Паршивлюка: между центральными защитниками «Зенита» возникали дыры

В первом тайме возникло несколько ситуаций, когда «Динамо» могло получить реальную пользу от схемы: когда тройка центральных защитников начинала атаку, и по Евгеньеву, самому правому, выдергивался в прессинг Вендел (левый полузащитник при обороне), по Паршивлюку приходилось подниматься Дугласу Сантосу. Такие же ситуации получались, если один из опорников «Динамо» уходил к флангу.

Если же вдобавок один из форвардов гостей смещался к ту же бровку, то за ним уже уходил Ракицкий. Ловрен не соблюдал расстояние, между центральными защитниками «Зенита» образовывалась чудовищного размера дыра: туда можно было нырять под передачу. Но «Динамо» ни разу из четырёх ситуаций первого тайма не воспользовалось выгодным расположением, а в дальнейшем дыры стал лучше закрывать Барриос.

«Динамо» пропускало не из-за тактических просчётов: грубые ошибки допускали Евгеньев и Паршивлюк

Важно понимать, что пусть новая схема «Динамо» толком не сработала, но проиграла команда Шварца не из-за неё. Все голы – следствие грубых индивидуальных ошибок.

Первый гол: срезка Евгеньева, который должен был вынести мяч куда угодно – подальше и повыше, но только не низом поперек штрафной. Молодой защитник вообще провёл катастрофический матч: много ошибался, вчистую проигрывал единоборства Дзюбе (и неслучайно Артём избрал его в качестве главной мишени при поиске мяча), отметился в первом тайме ещё минимум тремя ляпами.

Второй гол: атака «Зенита» получилась очень массированной, около чужой штрафной оказалось сразу восемь игроков, но и игроки «Динамо» находились в позициях. Паршивлюк потерял концентрацию и не вовремя ускорился при разрезающей передаче на Дугласа Сантоса, также не успел выскочить на подстраховку Евгеньев. Паршивлюк попытался исправить просчёт подкатом сзади – и усугубил нарушением.

Третий гол: потеря Варелы под давлением и его же плохое единоборство против Сутормина.

То есть тактические нюансы оказали влияние на ход матча, но не на ключевые эпизоды.

Вендел получил гибридную роль: залезал в центр при атаке, но должен был отрабатывать как фланговый полузащитник при обороне

Роль Вендела также интересна: номинально Семак расположил его на фланге, но при атаке, как мы заметили выше, он ситуативно мог смещаться в сторону середины и превращаться в «восьмёрку».

Атакующие задачи бразилец выполнил на «четвёрку с минусом» — общая точность передач оказалась приличной (52 из 58 = 90 процентов), он принял много мячей под давлением и помогал сохранять их, в первом тайме выдал отличный эпизод с включением за спину Дзюбе через полуфланг и последующим забросом на Дриусси.

В обороне появлялись проблемы: Вендел не вовремя сужал пространство, из-за чего между линиями гуляли игроки «Динамо». В том числе это проявилось в атаке, предшествующей пропущенному голу. Бразилец оказался в полупозиции, не закрывал ни Шиманьски в центре, ни Паршивлюка на фланге – и был легко отыгран.

Пока Вендел ищет себя, а Семак ищет ему оптимальную позицию. На сегодня дорогой новичок не оказывает на игру команды ключевого влияния.

Перестроение на 3-5-2 во втором тайме пошло «Зениту» на пользу. «Динамо» перестало контролировать ширину поля

Сразу же после замен «Динамо» (вышел Комличенко) и превращения счёта в 2:1 Семак провёл перестановку: на поле вышел третий центральный защитник Чистяков. Так тренерский штаб «Зенита» пытался обезопасить команду при фланговых подачах (плюс один высокий игрок в штрафной) и прекратить горизонтальные разрывы между центральными защитниками в ситуациях, когда один из них вынужденно покидает свою зону.

Замены оказали позитивное влияние не только в обороне, но и в атаке. Благодаря перестановкам «Зенит» стал лучше пользоваться шириной поля: «Динамо» не успевал контролировать её из-за узкого расположения трёх центральных полузащитников, а Сутормин, получив подстраховку сзади, стал совершать ещё больше включений вперёд. До третьего гола сине-бело-голубые были острее – фланговое пространство взламывалось ими совсем легко. А у своих ворот они допустили разве что один полумомент с участием Комличенко.

Итоги

«Зенит» провёл едва ли не самый качественный матч против сильного соперника за последние два месяца. Хорошую игру провёл Барриос – как с точки зрения обороны, так и атаки. Отлично на позиции форварда отработал Дриусси. Почти на все структурные неожиданные изменения от соперника нашлись собственные ответы по ходу матча.

Вот теперь Семак стал тренером. Но, чтобы улучшить «Зенит», ему нужно изменить себя Главные выводы из провала в Лиге чемпионов — безотносительно последнего тура.

Шварц же, похоже, перехитрил сам себя. Прежней сыгранности и интенсивности в рамках новой системы команде не хватало, после стартовых 10 минут всё стало гораздо хуже: проявлялись разрывы, нарушения компактности, плохой контроль фланговых зон при разворотах. А ключевое: совсем слабый матч провёл важнейший футболист Лесовой. Уменьшилось количество фланговой игры и обводок в этих зонах.



Победа «Зенита» — по делу.

В материале использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.