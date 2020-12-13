Тедеско дисквалифицируют? Моуринью за аналогичный жест получил бан на 3 матча

Вчера после матча между «Сочи» и «Спартаком» (1:0) случился скандал. В подтрибунном помещении произошла перепалка между вратарём хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером красно-белых Доменико Тедеско. По словам последнего, кто-то из игроков «Сочи» (предположительно Жоаозиньо) напал на помощника главного тренера гостей Андреаса Хинкеля, а самого Тедеско оскорбили, посоветовав ему уехать из России. Но и сам Тедеско во время матча отличился. Немецкий тренер показал жест, за который ему может грозить дисквалификация.

«Спартак» и «Сочи» устроили разборки после игры. Что произошло? Тедеско повздорил с Джанаевым и сказал, что игрок «Сочи» ударил его помощника.

Официальное заявление Тедеско по поводу случившегося конфликта

Сегодня главный тренер «Спартака» выступил с официальным заявлением, отметив, что его оскорбили из-за его происхождения.

«Мы все любим футбол. В том числе потому, что это очень эмоциональный вид спорта. И не секрет, что я эмоциональный тренер. Иногда этот факт приводит к бурным дискуссиям. В большинстве случаев на следующий день всё забывается. Но не в этот раз.

То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня. Это касается инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса.

За время пребывания здесь я действительно научился любить Россию. Меня встретили очень тепло, с распростёртыми объятиями. Добродушие людей позволило мне и моему тренерскому штабу быстро почувствовать себя как дома. Поддержка наших болельщиков всегда фантастическая. И даже зная, что не все любят «Спартак», не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен.

Как я уже сказал, эмоции — это часть футбола. Но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля.

Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию. Надеюсь, эта ситуация будет рассмотрена с должной серьёзностью и такое больше не повторится. Мы должны сосредоточиться на том, что все так сильно любим, — на футболе», — цитирует Тедеско пресс-служба клуба.

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Жест Тедеско во время матча и его недовольство судейством

Сам Доменико обратил на себя внимание, когда в добавленное ко второму тайму время показал жест, символизирующий коррупцию, в адрес судей. Член комитета по этике РФС Андрей Созин намекнул, что за это главному тренеру «Спартака» может грозить серьёзное наказание.

«Страсти по теме с Тедеско не утихают, он опять говорит, что его здесь не уважают. Кажется, он отводит угрозу от себя: я видел кадр со вчерашнего матча, где он показывает руки, будто скованные в наручниках. Это жест Моуринью, его вчера показал Тедеско. И за такое Моуринью дисквалифицировали в Италии на пять матчей (на самом деле на три игры. – Прим. «Чемпионата») и дали большой штраф. Так Моуринью пытался обвинить соперников в коррупции. За такие жесты в цивилизованном чемпионате по головке не погладят. Тедеско считает наш чемпионат нецивилизованным? Клубные пристрастия важны. Но в этом случае страдает имидж Российского футбольного союза, а это совсем другое дело.

Кстати, в Германии за вопрос про деньги в подтрибунном помещении Тедеско могло бы грозить уголовное дело. Такие намёки, даже делая скидки на слабое знание языка Тедеско, наводит на мысль, что он не верит в честность Джанаева и «Сочи».

Думаю, Тедеско хочет подстелить себе соломку перед игрой с «Зенитом», чтобы в случае поражения сказать, что не может работать в такой обстановке. Мне хотелось бы ошибаться, ведь матч «Зенита» и «Спартака» центральный в чемпионате. А за своими жестами ему нужно следить внимательнее», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В 2010 году главный тренер «Интера» Жозе Моуринью во время матча Серии А против «Сампдории» (0:0) показал аналогичный жест, намекнув, что судья убивает игру. Тогда арбитр Паоло Тальявенто на 31-й минуте удалил Вальтера Самуэля, а ещё через семь минут выгнал с поля Ивана Кордобу, но это не помешало «нерадзурри» закончить матчей нулевой ничьей.

После игры агент Моуринью Эладио Парамес оправдывал своего клиента, убеждая всех, что этот жест неправильно расценили. По его словам, португальский тренер пытался сказать, что его можно посадить хоть в тюрьму, но даже вдевятером его команда всё равно сильнее всех.

От наказания уйти не удалось. Уже на следующий день Моуринью дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 40 тыс. евро. Теперь наказание может получить и Доменико Тедеско.