Городов раскусил Миранчука – редкий сейв для РПЛ! Топ-5 вратарей тура

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Кто лучший вратарь 18-го тура РПЛ: Городов, Песьяков, Чондрич, Джанаев, Лантратов

Кто лучший вратарь 18-го тура РПЛ
Владимир Габулов
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Футбол / РПЛ 0

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 18-го тура.

Слово Владимиру.

18-й тур получился интересным как результатами матчей, так и игрой вратарей. Порадовало, что не только лидеры нашего рейтинга, а все голкиперы РПЛ могут здорово проявлять себя и влиять на результат. Это говорит об общем высоком уровне игроков этой позиции в нашем чемпионате. Также отмечу, что все сильнейшие вратари тура провели свои матчи на ноль.

5. Илья Лантратов, «Химки»

Несмотря на минимальный счёт, «Химки» и «Арсенал» охотно шли в атаку, имели достаточно много голевых моментов — боролись за 6 очков. На 26-й минуте Панченко простреливал с левого края вратарской под опорную ногу вратарю, находившемуся у ближней штанги. Лантратов не стал ничего выдумывать, выбросил ногу и отбил мяч на дальнюю штангу. Там на добивании сыграл Ломовицкий, но голкипер успел быстро переместиться на противоположную сторону ворот и в падении по ходу движения снова отразить мяч ногой.

Момент зрелищный, непростой, но Лантратов сам себе создал проблемы, хотя мог бы ещё при простреле Панченко сложиться и поймать мяч на перехвате. Именно поэтому Илья занял только пятое место. Тем не менее Лантратов качественно и надёжно действовал в матче с «Арсеналом», напрямую повлияв на результат.

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4. Сослан Джанаев, «Сочи»

«Спартак» подходил к воротам, но не наносил точных ударов в створ, чтобы Джанаев мог проявить своё мастерство. «Сочи» хорошо оборонялся, не позволяя одному из лидеров РПЛ бить из свободных позиций, хотя один очень опасный момент всё-таки случился. На 71-й минуте с правого фланга Мозес забросил мяч по уходящей траектории на угол вратарской, а Понсе вывалился один на один с Джанаевым. Сослан вовремя выскочил с линии в ту точку, где нападающий пересёкся с мячом, полностью перекрыл угол обстрела корпусом, а потенциальный удар низом заблокировал ногой. Так Понсе не смог реализовать опасный момент, в котором «Спартак» имел возможность уйти от поражения.

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3. Йосип Чондрич, «Ротор»

«Ротор» победил конкурента дома, но лёгким и проходным матч точно не получился. «Уфа» здорово атаковала, первой имела стопроцентные голевые моменты и могла открыть счёт раньше соперника. На 44-й минуте Жамалетдинов пробил под перекладину с пары метров после прострела с левого фланга. На повторе чётко видно, что именно Чондрич переправил мяч в перекладину и в сложной ситуации спас свою команду. При прострелах низом вратарь всегда занимает нижнюю стойку, а нападающий смог пробить верхом — но Йосип успел выбросить руки и достать мяч фактически из «мёртвой зоны».

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2. Сергей Песьяков, «Ростов»

В Грозном всегда играть сложно: гости на этом выезде испытывают как игровое, так и психологического давление. «Ахмат» и «Ростов» активно действовали в атаке, но команда Карпина смогла победить благодаря надёжной и уверенной игре Песьякова. Хозяева часто завершали моменты непростыми ударами в створ.

На 14-й минуте Исмаэл неплохо пробил из выгодной позиции через стенку, но в самый угол не попал. Песьяков всё прекрасно видел, своевременно среагировал на траекторию полёта и выбил мяч кулаками так далеко, чтобы не последовало добивания. Конечно, можно было бы зафиксировать мяч намертво, но Сергей принял другое решение и уверенно его исполнил.

Спустя минуту случился более опасный момент: Исмаэл подал угловой, а Нижич очень плотно пробил головой с угла вратарской в ближнюю девятку. Песьяков сначала занимал позицию относительно корнера, но затем подстроился под траекторию подачи и переместился к ближней штанге, успев среагировать и вытянуть мяч из девятки. Сергею даже пришлось залетать в ворота после того, как он спас команду.

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1. Евгений Городов, «Краснодар»

Опытный Городов надёжно подменяет Сафонова и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. В этом туре Евгений напрямую повлиял на результат, хоть и «Локомотив» играл безобразно как в обороне, так и в атаке, а «Краснодар» соперника разгромил.

На 44-й минуте Городов в необычной манере взял пенальти от Миранчука. Редко вратари в момент удара с точки остаются посередине, не выбирая угол заранее. Городов сыграл блестяще и показал своё мастерство, разгадав, что Миранчук пробьёт именно по центру. Мы часто отмечаем отбитые пенальти в нашем рейтинге, но подобный момент — большая редкость.

На 72-й минуте «Локомотив» провёл быструю атаку: Крыховяк, Эдер и Миранчук оказались против двух защитников «Краснодара» и пытались улучшить позицию для удара. В итоге Гжегож получил мяч на 11-метровой отметке и пробил под опорную ногу вратаря, но тот вовремя переместился, занял правильную позицию, среагировал и забрал мяч намертво. Отмечу, что оба момента случились при 2:0, а это самый опасный счёт. Забей «Локомотив» в одном из них, команда могла окрылиться и вернуться в игру, но Городов этого сделать не позволил. В следующей же атаке «Краснодар» оформил третий гол — и результат матча был предопределён.

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В конце сезона Владимир Габулов совместно с «Чемпионатом» вручит приз лучшему вратарю РПЛ сезона-2020/2021.

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