Но кто в этой ситуации выиграл больше других?

Решение по Тедеско — плюс не только для «Спартака». «Зенит» и РФС тоже могут быть довольны

История с конфликтами между «Спартаком» и «Сочи» поставлена на паузу. Сегодня КДК РФС перенёс рассмотрения дела: по ситуации с разногласиями между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и тренером «Сочи» Дмитрием Бородиным комитет обратился в FARE. По остальным эпизодам (ударом Жоаозиньо тренеру красно-белых Хинкелю и жестом «шелест купюр» от Тедеско) решения вынесут позже. Но продолжение ждёт нас уже 21 декабря.

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Зато прямо сейчас можно точно заявить – от переноса дела выиграют все. В первую очередь победителем выглядит «Спартак»: клуб «отбил» своего тренера, которому грозила реальная дисквалификация здесь и сейчас, при этом не нарушив никакие правила – попросили КДК перенести дело из-за невозможности присутствия Тедеско на заседании. Хотя официально в заявлении РФС именно об этой причине переноса и не говорится, но в том, что для боссов красно-белых такое решение будет означать успех, а старания сотрудников клуба не останутся незамеченными, сомневаться не приходится. Команда же получит тренера на скамейке запасных – главное, что получил сегодня «Спартак».

Выиграет от этого решения и «Зенит». Разговоров о том, что перед матчем в Санкт-Петербурге Тедеско могли дисквалифицировать специально, было слишком много и до решения КДК. Так что боюсь даже представить, что бы творилось в среде болельщиков и любителей теорий заговоров, если бы КДК дисквалифицировал Тедеско уже сегодня. Но теперь представлять и не нужно, а клуб избежит дополнительного давления.

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Третий победитель ситуации – РФС. Руководство нашего футбола всегда подключается к громким делам в РПЛ: история с ярким высказыванием владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии с чемпионата тому подтверждение – после матча он напрямую общался с президентом РФС Александром Дюковым. Вряд ли и сегодня боссы росфутбола могли остаться в стороне – слишком большой резонанс был после матча в Сочи. И решение РФС прямо сейчас затормозить конфликт выглядит самым логичным: перед центральной игрой не только тура, но и всей первой части РПЛ, все будут обсуждать проблемы «Спартака» и «Зенита» на поле, а не истории с дисквалификациями, оскорблениями и «админресурсом». И без разницы, о чьём ресурсе говорят болельщики, ведь в продавливании решений у нас принято обвинять все стороны: всё просто зависит от клубных предпочтений.



Даже «Сочи» может быть доволен переносом дела: впереди матч с «Динамо», в котором Жоаозиньо теперь точно сможет принять участие. Да, скорее всего потом его дисквалифицируют, но это наказание будет распространяться на другую игру – с «Арсеналом». А матч с «Динамо» для «Сочи» представляется гораздо важнее и сложнее, чем с туляками.

Но больше всего от решения РФС выиграют болельщики. Всё-таки в главном матче сезона (на данный момент) хочется видеть на поле обе команды в лучшем состоянии. А с Семаком на скамейке «Зенита» и с Тедеско на скамейке «Спартака» на это шансов больше. Да и игру смотреть будет интереснее. Ведь всё-таки футбол – это шоу, которое вообще-то должно дарить нам эмоции. С Тедеско этих эмоций точно будет больше.

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Надо только понимать, что с паузы конфликт всё равно снимут: Тедеско и Жоаозиньо получат свои дисквалификации, вернутся и разговоры о заговорах. Но пока всем надо просто наслаждаться моментом – прямо сейчас каждый участник конфликта что-то да выиграл. А побед у нас в футболе в последнее время не так уж и много.