Россия не заслужила Тедеско. В «расистской» истории «Сочи» и «Спартака» беда росфутбола

Обсуждение скандала в матче «Сочи» и «Спартака» закончится ещё не скоро, а анализа здесь требует не только сам факт оскорблений, но и что за этим стоит. Не только в комментариях на «Чемпионате», но и в соцсетях болельщики не просто не встают на сторону главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, но и заявляют, что «он сам виноват». Причина, по которой Тедеско так сильно достаётся от ветеранов и многих болельщиков, простая: в России главный тренер «Спартака» просто опередил время. Нашему футбольному сообществу хочется тонуть в своём болоте исключительно своими силами, а «чужаки» в нём ни к чему.

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Почему Бородин действительно оскорбил Тедеско?

Сначала разберём произошедшее между Бородиным и Тедеско. Сразу уточняю: мы рассматриваем только официальные заявления сторон.



«Честно говоря, за время работы в России впервые сталкиваюсь с такими эпизодами, – сказал после игры Тедеско. – Понимаю, это ваша страна, вы играете здесь по своим правилам. Мне неприятно, мне это не нравится, но я продолжаю работать. Мне сказали, что это ваша страна и я могу уехать. Резервный судья всё видел».



Позже выяснилось, что автор слов про страну – тренер «Сочи» Дмитрий Бородин. Вот его версия произошедшего:



«Я сказал две фразы — это наша земля и наш «Колизей», хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним», — цитирует Бородина Sport24.

Доменико Тедеско, Роман Зобнин и Дмитрий Бородин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Удивительно, но Дмитрий Бородин даже не скрывает, что оскорбил Тедеско. Да, слова «это наша земля» в данном случае – оскорбление. Тедеско – иностранец, работающий в России. В первую очередь он гражданин другой страны, а уже потом тренер футбольной команды. И что слышит гражданин Германии в России? «Это наша земля!» Как и любой другой иностранец, Тедеско принял эту фразу как гражданин другой страны, а уже потом как тренер. Эта фраза не про стадион «Спартака» и «Сочи», а про Россию и Германию.



В остальное можно верить или не верить: и в английский Бородина про «Колизей», и про то, что Тедеско никто не говорил «уехать из страны». Слова про «нашу землю» признают все. Фактически иностранцу указывают на то, что он здесь (на чужой земле) гость и должен вести себя не так, как ему нравится.



«Тедеско ведёт себя некрасиво, – говорит Бородин, – он не первый раз так делает. В этом плане взять его статистику по наказаниям: там клейма негде ставить. Он всегда заряженный с начала игры. Не спорю, это придаёт команде импульс, но всему есть мера. Каждое нарушение правил команды соперников воспринимается им в штыки, происходит постоянное давление на судей, особенно на резервного. Сегодня тоже были выкрики с его стороны, обращения в адрес нашего тренерского штаба, какие-то жестикуляции. Это не в первый раз такое, он и с Гончаренко по этому поводу конфликтовал: когда они забивали голы, он поворачивался и что-то показывал. Он не Моуринью, Тедеско надо это понять. Моуринью — это другое».

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Предвзятое отношение Бородина к Тедеско вопросов не вызывает. Но вопросов после этого заявления к тренеру вратарей «Сочи» стало только больше.



В чём отличие Моуринью от Тедеско?



Почему немецкому тренеру нельзя себя так вести?



Почему тренер вратарей «Сочи» сам подошёл и начал что-то рассказывать иностранному коллеге про «свою землю», намекая на то, что «надо вести себя по-другому»? Ведь для того, чтобы наказывать, есть судья. И он жёлтую карточку тренеру «Спартака» за излишнюю эмоциональность показал.

Доменико Тедеско (в центре) разговаривает с командой Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сегодня Тедеско выступил с новым заявлением, в котором чётко сказал, что оскорбили его «из-за происхождения». А после добавил, что «ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию». Бородина он действительно мог обвинить в расизме, имея в виду оскорбления из-за происхождения. Оскорбления именно на расовой почве, видимо, в Сочи не было. Только что меняет эти формулировки? Или показывать бананы бразильцам в РПЛ уже всё-таки нельзя, но указывать иностранцам, что «это наша земля», а ты не дома, всё ещё можно?

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Даже если главному тренеру «Спартака» не предлагали покинуть страну, ему всё равно прямо намекнули, что он здесь чужой и что вести себя надо иначе. Главному тренеру красно-белых вообще постоянно припоминают то, что он чужой. Например, перед матчем с «Динамо» Александр Мостовой заявил, что в дерби не «осталось ничего народного», намекая на немецких тренеров обеих команд. Критикуют легенды клуба и игру в целом: в начале сезона, когда «Спартак» временно лидировал в РПЛ, Евгений Ловчев заявлял, что команда «не такие уж и выдающиеся матчи выдаёт». А после победы над «Тамбовом» со счётом 5:1 эксперт «Матч ТВ» и экс-спартаковец Владимир Быстров заявил, что ему «печально видеть оборонительный футбол «Спартака». Все эти высказывания – на фоне борьбе красно-белых за первое место.

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Сегодня с заявлением про иностранного тренера выступил и экс-тренер «Уфы» Вадим Евсеев.



«Был на матче «Сочи» — «Спартак» и всё видел с трибуны, сидел прямо по центру. Есть что сказать. Знаете, когда играл против «Спартака», всё то же самое видел, стоя в десятке метров. То, что господин Тедеско красиво говорит на камеру, — это одно. То, что люди видят, — другое. Вчерашняя истерия высосана из пальца. «Сочи» полностью контролировал матч и переиграл «Спартак». Завуалировать поражение истерией… Увести разговор к обвинениям соперника… Хочу сказать в знак уважения к «Сочи»: команда выиграла на поле, а не за его пределами.

И ещё у нас все говорят, что русским тренерам надо учиться у иностранцев. Бесков из атакующего игрока Сочнова сделал потрясающего защитника, Романцев из игрока атаки Мамедова сделал потрясающего защитника, Прокопенко из нападающего Никифорова сделал потрясающего защитника. Вчера мы снова увидели чудо, как из центрального защитника Кутепова, кто на чемпионате мира сыграл отлично, сделали нападающего, способного решить все проблемы в атаке «Спартака». Будем учиться! Надо перенимать опыт».



Важно, что Евсеев «Уфу» покинул недавно, а с Тедеско он встречался на футбольном поле даже в этом сезоне. Ещё важно, что Евсеев покинул «Уфу», оставив её в зоне вылета. И, наконец, важно задать вопрос: насколько уважительно Евсеев относится к Тедеско?



Что до замены Ларссона, так здесь всё просто: «Спартаку» был необходим высокий игрок в атаке, самого Ларссона нужно было поберечь на игру с «Зенитом», где его скорость может быть гораздо полезнее, чем при счёте 0:1 в пользу «Сочи», который закрылся у своих ворот. А ещё у нападающего «Спартака» был риск нарваться на дисквалификацию перед матчем в Питере (который, кстати, состоится уже в среду), а у «Спартака» в запасе не было других нападающих. Кутепов при этом даже имел момент и несколько раз хорошо зацепился за мяч в чужой штрафной (за этим его и выпускали).

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Но суть, конечно, не в Кутепове. Тедеско снова припомнили, что он иностранец. Сначала это делали в СМИ ветераны клуба, сейчас – бывшие и действующие тренеры соперников «Спартака». А самое печальное, что люди даже не видят в этом оскорбления из-за происхождения, не видят ноток расизма. Постоянная критика с акцентом на то, что Тедеско иностранец, это не что иное, как бытовой национализм. Как думаете, далеко от бытового национализма до расизма?

Бытовой национализм — болезненная реакция группы лиц на неприятие деятельности представителя иной этнической группы, иной религии, нации, реже общины, племени, характеризующаяся ксенофобией, раздражительностью особенностями внешности, произношения, поведения, традиции, отличной от принятой в данной группе реакцией на что-либо, а также гипертрофированным чувством этнической, религиозной или иной общности, объединяющей группу и не свойственной человеку, в отношении к которому испытывается данная реакция.

А сам Тедеско так безгрешен?

Российских специалистов у нас критикуют меньше: нет язвительных постов в адрес Семака или Мусаева, Карпина или Гончаренко. А раньше никто не критиковал Юрия Сёмина за его эмоциональное поведение на бровке. Просто Юрий Палыч – он же свой, он же легенда. Тедеско же его эмоциональность припоминают даже комментаторы.



С бытовым национализмом мы сталкиваемся и на улице: часто можно увидеть споры именно на национальной почве: кто-то злится на работников жилищных служб, строителей или водителей такси, которым в укор ставят именно их происхождение. В РПЛ с этим столкнулся Тедеско: его чаще других наказывают судьи и критикуют в СМИ, ведь кому-то просто не нравится его поведение. А ещё он иностранец и делает всё не так, как «у нас принято». Главная беда не только в самом существовании бытового национализма, но и в том, что он может быть неосознанным, а подобные высказывания и действия одобряются обществом. Для Тедеско, как для европейца, такие вещи неприемлемы. А для нас?

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Эмоциональность тренера может нравиться не всем. Она не нравится судьям, поэтому Тедеско постоянно получает жёлтые карточки. Она не нравится соперникам, которые не привыкли к тому, что футбол – это шоу и что люди могут быть эмоциональными. Она может не нравиться даже некоторым болельщикам (хотя ощущения, что Тедеско чем-то не нравится болельщикам «Спартака», нет). Но эмоциональность тренера — это не повод припоминать ему его происхождение и указывать что-то про «свою землю».

Да, Тедеско – иностранец. Который, приехав в Россию, стал учить русский язык, показывая тем самым уважение к людям и стране, в которой работает. Иностранец, который борется со «Спартаком» за первое место. Иностранец, который вошёл в десятку самых перспективных тренеров Европы по версии испанского издания AS. Иностранец, который не стесняется говорить о том, что оскорблять людей из-за их происхождения – это неправильно.



Российскому футболу, видимо, такие иностранцы не нужны. Мы не заслуживаем прогрессивного тренера Тедеско, время ещё не пришло. Сейчас в России, и не только в футболе, модно продвигать своё, а всё чужое – ругать и постоянно пытаться поддеть. Поздравляю, насаждаемый патриотизм пробрался ещё и в наш футбол.