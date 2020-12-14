Тедеско пропустит матч с «Зенитом»? Тренера могут закрыть на 2 матча – всё из-за его жеста

Когда речь заходит о скандале в матче «Сочи» и «Спартака», надо понимать, что скандалов было несколько. Во-первых, это история с оскорблением главного тренера «Спартака» Тедеско из-за его происхождения. История эта максимально запутанная, мы её уже разбирали.
Но было и ещё несколько важных эпизодов. Помощника наставника «Спартака» Андреаса Хинкеля ударили в подтрибунном помещении, а вратарь «Сочи» Сослан Джанаев там же поссорился с Тедеско. Есть и ещё одна тема – она тоже про оскорбления. На 41-й минуте тренер был недоволен действием арбитров и поплатился за это жёлтой карточкой. Инцидент можно было бы забыть, но в пылу гнева тренер показал в сторону скамейки «Сочи» и резервного арбитра знак «шелест купюр».
За такое КДК РФС, заседание которого должно состояться завтра, скорее всего, дисквалифицирует Тедеско: главному тренеру «Спартака» придётся пропустить минимум один матч – с «Зенитом». И дело здесь не в предвзятом отношении к Тедеско (инцидент с Бородиным КДК должен рассмотреть отдельно). Просто в РПЛ за подобные жесты уже наказывали: в сезоне-2018/2019 дисквалификацию получил Стефан Страндберг. Футболист «Урала» был разочарован своим удалением (за две жёлтые карточки) в матче с «Локомотивом» и, уходя с поля, показал пальцами «шелест купюр» в сторону скамейки «Локо». За что и был дисквалифицирован на два матча «в соответствии с частью 6 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение игрока в отношении соперников, находящихся на скамейке запасных».
Случай с Тедеско не отличается от произошедшего со Страндбергом. Можно быть недовольным действием арбитров или высказывать претензии сопернику, но только в рамках закона. И здесь за рамки этого закона главный тренер «Спартака» вышел.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что КДК РФС рассмотрит материалы с матча «Сочи» и «Спартака» и, разбирая действия Тедеско, может обратиться к изучению подобных случаев в прошлом. Так что в Питере «Спартаком», скорее всего, будет руководить Хинкель.
- 14 декабря 2020
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